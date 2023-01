La réparation de l'Aquacourt des sources thermales Radium enrichira l'expérience du visiteur, accroîtra la résilience du bâtiment face aux inondations et protégera l'habitat aquatique avoisinant.

RADIUM HOT SPRINGS, BC, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées administrées par Parcs Canada constitue une porte d'entrée vers la nature, l'histoire et 450 000 km² de souvenirs d'un océan à l'autre. Les investissements dans ces endroits aident à soutenir la protection du patrimoine naturel et bâti, à accroître la résilience aux changements climatiques et à créer des emplois dans les collectivités locales, tout en offrant aux visiteurs des expériences de grande qualité, sûres et enrichissantes partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un investissement d'environ 13 millions de dollars dans le parc national Kootenay pour la remise à neuf de l'Aquacourt des sources thermales Radium, un édifice fédéral du patrimoine classé. Grâce à cet investissement, Parcs Canada conservera la valeur patrimoniale de cette ressource culturelle très prisée, assurera la prestation d'expériences enrichissantes et de grande qualité aux visiteurs et contribuera à l'excellente offre touristique du pays. Ce projet s'inscrit dans l'enveloppe de 557 millions de dollars sur trois ans annoncée récemment par le gouvernement du Canada pour aider Parcs Canada à poursuivre des projets d'infrastructure et des travaux d'entretien de ses biens, afin de soutenir la fonction essentielle qu'ils exercent pour la population canadienne et les visiteurs.

La piscine d'eau froide et les fondations du bâtiment de l'Aquacourt des sources thermales Radium seront réparées afin d'enrichir l'expérience du visiteur et accroître la résilience du site face aux inondations en installant des ponceaux sous la structure pour canaliser l'eau et protéger les fondations, en plus d'autres améliorations. Ce projet contribuera aussi aux efforts de conservation de Parcs Canada en ajoutant des mesures anti-érosion pour sauvegarder les habitats aquatiques avoisinants. De plus, plusieurs améliorations seront apportées à la piscine d'eau froide pour la rendre plus accessible et accroître la sécurité des baigneurs et du personnel. Mentionnons l'installation d'un réseau de goulottes au niveau de la surface qui permettra aux baigneurs d'entrer dans la piscine et d'en sortir sans difficulté et aux sauveteurs d'exécuter leurs manœuvres de sauvetage de manière sécuritaire, tout en assurant une expérience de natation plus rapide et plus agréable; la rénovation des mains courantes pour accroître la stabilité des baigneurs à leur entrée dans la piscine et à leur sortie, ainsi que l'installation d'un nouveau lève-personne qui accroîtra l'accessibilité de la piscine.

Le vaste portefeuille d'infrastructures de Parcs Canada comprend plus de 18 500 biens bâtis, tels que des routes, des ponts, des barrages et d'autres ouvrages maritimes, des fortifications et des bâtiments historiques, des installations de traitement de l'eau et des eaux usées, des terrains de campings, des centres d'accueil ainsi que des bâtiments et complexes opérationnels. Depuis 2015, le Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales a permis à Parcs Canada d'améliorer l'état de quelque 5 000 biens disséminés aux quatre coins du pays. Ces travaux contribuent à assurer la sécurité du public, la qualité et la fiabilité de l'offre touristique, l'intégration de technologies vertes et l'accroissement de la résilience climatique, tout en rapprochant la population canadienne de la nature et de l'histoire.

« Le gouvernement du Canada est résolu à investir dans les sites de Parcs Canada afin d'assurer la durabilité de ces biens précieux. Les améliorations apportées à l'infrastructure essentielle de l'Aquacourt des sources thermales Radium, un édifice fédéral du patrimoine classé, accroîtront la qualité du service et l'accessibilité, ce qui se traduira par des avantages concrets pour les visiteurs, les collectivités environnantes, les entreprises locales et l'industrie touristique canadienne, tout en contribuant aux efforts de sauvegarde des habitats aquatiques avoisinants. »

Situé dans le parc national Kootenay, l'Aquacourt des sources thermales Radium est le fruit de l'un des premiers grands projets de construction d'après-guerre dans les parcs nationaux de l'Ouest canadien. Il a ouvert ses portes en 1951. Ce bâtiment a le statut d'édifice fédéral du patrimoine classé en raison de ses associations historiques ainsi que de ses valeurs architecturales et environnementales.

Le parc national Kootenay a été créé le 21 avril 1920 lors de la signature d'un accord prévoyant la construction de la route Banff - Windermere (route 93 Sud), qui relie la Colombie-Britannique et l' Alberta . En 1923, année de son inauguration, la nouvelle route a accueilli plus de 4 500 véhicules. Aujourd'hui, ce sont au-delà de 500 000 personnes par année qui visitent le parc national Kootenay. La route 93 Sud est jalonnée d'installations de protection de la faune, dont 15 km de clôtures d'exclusion et neuf passages inférieurs pour animaux.

- (route 93 Sud), qui relie la Colombie-Britannique et l' . En 1923, année de son inauguration, la nouvelle route a accueilli plus de 4 500 véhicules. Aujourd'hui, ce sont au-delà de 500 000 personnes par année qui visitent le parc national Kootenay. La route 93 Sud est jalonnée d'installations de protection de la faune, dont 15 km de clôtures d'exclusion et neuf passages inférieurs pour animaux. Du 30 janvier au 13 février 2023, l'honorable Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, invite la population canadienne à participer à la Table ronde du ministre 2023 sur les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation de Parcs Canada. Un portail de consultation en ligne sera disponible et encouragera les suggestions et commentaires du public à www.parlonsdeparcscanada.ca.

