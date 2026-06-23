Le gouvernement du Canada investit 100 millions de dollars dans la plateforme de données de santé VITAL

VITAL reliera en toute sécurité les données d'hôpitaux pour améliorer les services, accélérer la recherche et soutenir l'innovation canadienne

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - Chaque jour, le système de santé du Canada génère des données qui pourraient améliorer les soins, renforcer les services de santé et accélérer l'innovation médicale. Mais trop souvent, ces données demeurent fragmentées entre divers hôpitaux, systèmes et territoires. Il est donc difficile pour les chercheurs, les cliniciens et les innovateurs de les utiliser de façon responsable, au profit de la population canadienne.

Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, et la secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, Maggie Chi, ont annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans la plateforme de données de santé VITAL.

VITAL met en place une infrastructure numérique de données de santé qui intègre en temps quasi réel des données cliniques d'hôpitaux de partout au Canada. En reliant en toute sécurité les données de santé électroniques dépersonnalisées de divers systèmes, VITAL créera le plus grand réseau de données d'hôpitaux au Canada. Les chercheurs pourront donc faire avancer leurs travaux et innover grâce à un accès en temps quasi réel aux données de santé. VITAL accroîtra considérablement la capacité du Canada d'appuyer des recherches de pointe portant sur des défis pressants en matière de soins de santé, soutiendra des essais cliniques à forte incidence, et consolidera le leadership du Canada dans les domaines des données de santé et de l'innovation en intelligence artificielle (IA).

L'investissement de 100 millions de dollars, annoncé au titre de la Stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle du Canada : L'IA pour tous, fait fond sur l'important financement déjà accordé par le gouvernement fédéral à VITAL. Par l'intermédiaire de la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA annoncée dans le budget de 2024 et de la mise à jour présentée dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024, le gouvernement du Canada a engagé jusqu'à 30 millions de dollars sur trois ans pour la mise en œuvre initiale de VITAL dans trois provinces : l'Alberta, l'Ontario et le Québec. Cette lancée s'est poursuivie en 2025 avec l'octroi par la Fondation canadienne pour l'innovation d'un financement additionnel de 24,5 millions de dollars à un projet de 68 millions de dollars visant à étendre la portée de VITAL aux hôpitaux ruraux, à concevoir un logiciel d'essais cliniques, et à intégrer à la plateforme des données d'imagerie médicale.

Ensemble, ces investissements permettront à VITAL de relier des données cliniques d'un nombre accru d'hôpitaux au Canada, d'éliminer les vases clos en matière de données, de traduire les données de santé canadiennes en soins et en services améliorés, et de favoriser l'innovation au pays tout en protégeant les renseignements personnels des patients.

Les données de qualité sont également à la base d'une IA responsable dans le secteur des soins de santé. Des applications d'IA sont déjà utilisées dans plusieurs provinces pour des tâches comme la prédiction des maladies cardiaques et la détection de la septicémie. Plus de 80 entreprises canadiennes se servent aussi des données de santé et de l'IA pour améliorer le triage, la surveillance à distance et le diagnostic. VITAL met à leur disposition une plateforme nationale et permet ainsi aux citoyens de tout le pays de profiter de ces innovations.

En investissant dans une infrastructure numérique sécuritaire et en améliorant l'accès à des données de santé de grande qualité, le Canada accélère la recherche, améliore les essais cliniques, permet une prise de décisions éclairée et favorise la conception d'outils novateurs qui procureront de meilleurs résultats aux patients.

Citations

« Améliorer les données de santé, c'est aussi améliorer les soins de santé. Chaque jour, nos hôpitaux génèrent des renseignements qui pourraient aider les chercheurs à découvrir de nouveaux traitements, à améliorer les services et à créer la prochaine génération d'innovations canadiennes en santé. VITAL contribuera à libérer ce potentiel d'une manière qui est à la fois sécuritaire et propre à protéger les renseignements personnels. En investissant dans VITAL, nous établissons un écosystème souverain de données de santé géré au Canada et guidé par des valeurs qui nous sont propres, de sorte que les données et l'intelligence artificielle puissent donner lieu à de meilleurs soins pour la population. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« Les investissements dans des initiatives telles que VITAL contribuent à la mise en place d'une plateforme pancanadienne sécurisée qui relie les données cliniques dans tout le pays, permettant ainsi aux chercheurs et aux professionnels de la santé d'exploiter l'intelligence artificielle de manière responsable, d'accélérer les découvertes et de libérer tout le potentiel de l'innovation et de la recherche en matière de santé. »

- Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

« VITAL fait du Canada un endroit idéal pour mettre au point des outils d'intelligence artificielle en matière de santé et pour faire avancer des découvertes qui pourraient sauver des vies tout en améliorant le système de soins de santé pour les patients et leurs familles. La plateforme aidera à préserver la souveraineté nationale des données en faisant en sorte que les données de santé de la population soient détenues et gouvernées par des Canadiens, au profit des Canadiens. »

- Les cofondateurs de VITAL et médecins à l'hôpital St. Michael's, un établissement de Unity Health Toronto, Dr Fahad Razak et Dr Amol Verma

Faits en bref

Dans le cadre de sa première phase, VITAL reliera les données de 160 hôpitaux de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec qui desservent plus de 20 millions de personnes.

Grâce à ce financement accru, la plateforme pourrait être étendue à d'autres provinces et territoires au cours des prochains mois.

La plateforme VITAL a été conçue pour être souveraine et sécurisée. Chaque province et territoire conservera la propriété et la responsabilité de ses données d'hôpitaux. Les données seront dépersonnalisées et gérées selon des cadres de gouvernance stricts qui satisfont aux normes fédérales, provinciales et territoriales en matière de protection des données de santé. VITAL prévoit également une gouvernance autochtone afin d'assurer le respect de la souveraineté et de la confidentialité des données autochtones.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Leela Polushin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected], 438-522-7965; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]