Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada fait de nouveaux investissements historiques dans les infrastructures autochtones en vue de remédier aux lacunes en matière d'infrastructure essentielle et d'améliorer les résultats sur le plan économique, social et de la santé des communautés.

Aujourd'hui, Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord, et Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé au nom de Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, l'octroi de $10 millions de dollars aux communautés des Premières Nations dans les Territoires du Nord-Ouest pour répondre aux besoins urgents en matière d'infrastructure essentielle et de logement.

Cet investissement historique s'ajoute aux investissements annoncés dans le budget de 2021 pour répondre aux priorités immédiates en matière de logement et d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest, y compris 25 millions de dollars au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour soutenir la construction de 30 nouveaux logements publics dans tout le territoire. Il répond en outre à des besoins urgents relevés par les partenaires qui, historiquement, n'ont jamais reçu de financement d'infrastructure fondé sur les distinctions dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le gouvernement du Canada comprend qu'il faut combler les écarts économiques et sociaux entre les communautés autochtones et non autochtones et que l'accès à des infrastructures adéquates est essentiel à la santé et au bien-être économique et social d'une communauté.

Grâce au Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada, le Canada a travaillé en collaboration avec ses partenaires autochtones, territoriaux et provinciaux afin de déterminer les priorités immédiates et à long terme pour le Nord. Ce cadre a fait ressortir que l'infrastructure et le logement dans le Nord étaient une priorité absolue qui favorisera la résilience et la santé des populations autochtones et du Nord.

Citations

« Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires autochtones pour construire et améliorer les infrastructures dans leurs communautés, en fonction de leurs priorités et de leurs besoins. Les infrastructures, notamment les installations de traitement de l'eau, les infrastructures communautaires, les installations sanitaires et culturelles de qualité, les écoles, les logements et l'accès fiable à Internet, permettront de créer des communautés saines, durables et prospères. »

Yvonne Jones, députée

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et députée du Labrador

« L'écart socio-économique entre les Autochtones et les Non-Autochtones au Canada demeure considérable. Nous faisons des progrès en collaboration avec nos partenaires autochtones et territoriaux et d'autres intervenants, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Le vieillissement, de même que les infrastructures essentielles inadéquates et l'insuffisance de ces infrastructures dans les communautés du Nord, en particulier dans les communautés autochtones éloignées, ont des répercussions sur les résultats et les possibilités sur le plan social, économique et de la santé. Grâce à ce nouvel investissement historique par l'entremise du portefeuille des Affaires du Nord, notre gouvernement répond de façon directe aux besoins immédiats des communautés autochtones du Nord du Canada en matière d'infrastructure et de logement. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Le budget 2021 reflète l'engagement du gouvernement du Canada à combler les écarts importants qui existent dans l'infrastructure et le logement entre les communautés autochtones et non autochtones du Nord. Cet investissement permettra de faire des progrès importants pour répondre aux besoins cruciaux et immédiats des communautés autochtones du Nord en matière d'infrastructure et contribuera à améliorer la qualité de vie de tous les habitants du Nord. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Le gouvernement du Canada accélère les travaux visant à combler les lacunes en matière d'infrastructure dans le Nord canadien et à fournir le soutien nécessaire pour que les communautés autochtones du Nord puissent prospérer. En travaillant avec nos partenaires, grâce au Fonds d'infrastructure des communautés autochtones, notre gouvernement appuie des communautés autochtones saines, sûres et prospères, et il favorise une véritable réconciliation. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P. députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'investissement d'aujourd'hui à l'appui des besoins en infrastructures et en logement des Premières Nations est une étape importante vers un avenir meilleur pour les communautés autochtones des Territoires du Nord-Ouest. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

Les faits en bref

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a proposé de nouveaux investissements sans précédent de plus de 18 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années afin de combler les importantes lacunes en matière d'infrastructure essentielle entre les communautés autochtones et non autochtones, et d'améliorer les résultats sur les plans économique, social et de la santé afin de favoriser une véritable réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse.

Ces investissements incluent le versement de 4,3 milliards de dollars au Fonds d'infrastructure des communautés autochtones, dont 18 millions de dollars sur quatre ans aux communautés des Premières Nations hors réserve et aux communautés métisses dans les Territoires du Nord-Ouest, afin de répondre à leurs besoins en matière d'infrastructure essentielle et de logement. L'affectation des fonds sera déterminée par les partenaires autochtones pour leurs communautés.

Grâce au Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, le Canada travaille en collaboration avec ses partenaires autochtones, territoriaux et provinciaux afin de déterminer les priorités immédiates et à long terme pour le Nord. Le Cadre fournit une orientation au gouvernement du Canada en ce qui a trait aux priorités, aux activités et aux investissements dans l'Arctique et le Nord d'ici 2030 et au-delà. De plus, il favorisera l'harmonisation des objectifs stratégiques nationaux et internationaux du Canada avec les priorités des résidents du Nord.

Le gouvernement du Canada a lancé le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada le 10 septembre 2019. Pour la première fois, le gouvernement fédéral a collaboré avec les représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux pour définir et élaborer conjointement la vision à long terme. Le Cadre tient compte des priorités et des points de vue des résidents de l'Arctique et du Nord, et il se fonde sur une mobilisation inclusive à l'échelle de ces régions.

