Cet investissement fédéral sera utilisé pour remettre en état les sentiers, les routes et le terrain de camping de Cavendish

CHARLOTTETOWN, PEI, le 9 sept. 2020 /CNW/ - La pandémie COVID-19 a rappelé aux Canadiens et aux Canadiennes l'importance de se rapprocher de la nature. Les sites de Parcs Canada offrent aux Canadiens et aux Canadiennes la possibilité de se rapprocher de leur patrimoine naturel et culturel, d'un bout à l'autre du pays.

Aujourd'hui, Wayne Easter, député de Malpeque, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé un investissement fédéral de 1,76 million de dollars dans les lieux de Parcs Canada à l'Île-du-Prince-Édouard. Cette somme servira à financer les travaux de remise en état en cours entrepris après le passage de la tempête post-tropicale Dorian au site patrimonial Green Gables et au parc national de l'Î.-P.-É., notamment au terrain de camping de Cavendish.

Le gouvernement du Canada investira dans la réparation de sentiers et de routes ainsi que dans le nettoyage le long des sentiers au site patrimonial Green Gables et partout dans le parc national de l'Î.-P.-É.. Au terrain de camping de Cavendish, cet investissement contribuera à réaliser des travaux de restauration de la forêt, à réparer l'infrastructure endommagée et à ramasser les arbres tombés et les débris. De plus, certains emplacements de camping seront relocalisés dans une nouvelle boucle qui sera construite pour les emplacements de camping sans services dans une zone du terrain de camping moins vulnérable aux répercussions du changement climatique. Une nouvelle offre d'hébergement avec toiture et hors réseau sera installée dans le terrain de camping. Les réalités du changement climatique sur la côte nord de l'Î.-P.-É. orientent les travaux d'aménagement afin d'assurer la résilience à long terme du terrain de camping et des infrastructures.

Le parc national de l'Î.-P.-É. a été sévèrement touché par la tempête post-tropicale Dorian en septembre 2019. Le terrain de camping de Cavendish est le plus gros terrain de camping du parc. Il comprend plus de 200 emplacements, une plage de sable blanc surveillée, le très fréquenté sentier Homestead et bien d'autres commodités pour les visiteurs.

Parcs Canada est un chef de file en matière de conservation. Pendant les travaux au terrain de camping de Cavendish, Parcs Canada prendra les mesures qui s'imposent pour protéger les espèces végétales sensibles, les ressources culturelles et les caractéristiques environnementales.

Parcs Canada accorde une grande importance à la contribution des Premières Nations et a consulté ces dernières pour obtenir leurs commentaires quant aux travaux de remise en état planifiés pour l'endroit.

Citations

« Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard et le site patrimonial Green Gables sont des endroits chéris par les visiteurs de Parcs Canada et sont des éléments clés de l'offre touristique de renommée mondiale de l'Î.-P.-É. L'investissement du gouvernement du Canada dans la remise en état des sentiers et du terrain de camping à la suite des dommages causés par la tempête post-tropicale Dorian. Il améliorera l'infrastructure destinée aux visiteurs et contribuera à assurer la qualité et la fiabilité de ces installations tout en permettant aux Canadiens de continuer à se rapprocher de la nature. »

L'honorable Wayne Easter

Député de Malpeque

Les faits en bref

Au cours d'une année typique, le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard accueille 750 000 personnes provenant de l'île, du Canada et du monde entier. Le camping Cavendish accueille 55 000 visiteurs par an.

et du monde entier. Le camping accueille 55 000 visiteurs par an. La tempête post-tropicale Dorian a touché terre à l'Île-du-Prince-Édouard le 8 septembre 2019.

L'une des répercussions connues de changements climatiques sur les régions côtières telles que l'Î.-P.-É. est une hausse du taux d'érosion côtière. Parcs Canada continue de surveiller les taux d'érosion au fil du temps.

Les premiers travaux de rétablissement dans le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard ont été réalisés par des membres d'équipe spécialisés de Parcs Canada de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-Labrador, du Québec, de l' Alberta et de la Colombie-Britannique.

et de la Colombie-Britannique. Parcs Canada estime que plus de 80 % des arbres du terrain de camping de Cavendish ont été détruits ou endommagés, et que de deux à quatre mètres du littoral se sont érodés pendant la tempête post-tropicale Dorian.

ont été détruits ou endommagés, et que de deux à quatre mètres du littoral se sont érodés pendant la tempête post-tropicale Dorian. Le terrain de camping de Cavendish est resté fermé pour la saison d'exploitation 2020 en raison des dommages causés par la tempête post-tropicale Dorian. De nombreuses activités importantes de réparation et de nettoyage pour remédier aux dommages causés par la tempête, prévues pour le printemps 2020, ont été reportées en raison de la COVID-19.

est resté fermé pour la saison d'exploitation 2020 en raison des dommages causés par la tempête post-tropicale Dorian. De nombreuses activités importantes de réparation et de nettoyage pour remédier aux dommages causés par la tempête, prévues pour le printemps 2020, ont été reportées en raison de la COVID-19. La remise en état des secteurs touchés est en cours et se poursuivra tout au long de l'année civile 2020 et 2021. Le terrain de camping de Cavendish sera ouvert à l'été 2021.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]

Liens connexes

www.pc.gc.ca