OTTAWA, ON, le 24 févr. 2021 /CNW/ - Afin de continuer à faire progresser l'égalité des genres et à renforcer l'autonomie des femmes, le gouvernement du Canada finance des projets qui ciblent des enjeux cruciaux, comme la participation accrue des femmes et des filles au pouvoir et à la démocratie. Des investissements comme ceux-ci contribueront à leur fournir les outils dont elles ont besoin pour réussir.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé un financement de plus de 1,6 million de dollars accordé à trois projets qui permettront d'accélérer les progrès en matière d'égalité des genres en renforçant l'autonomie des femmes.

Le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE) recevra 498 390 dollars pour la création de partenariats pancanadiens et le développement d'une plateforme qui facilitera les contacts ainsi que la collaboration entre les membres de la société civile, notamment les prestataires de services de première ligne, afin de faire avancer l'égalité des genres au Canada .

(CanSFE) recevra 498 pour la création de partenariats pancanadiens et le développement d'une plateforme qui facilitera les contacts ainsi que la collaboration entre les membres de la société civile, notamment les prestataires de services de première ligne, afin de faire avancer l'égalité des genres au . L' Institut canadien de recherche sur les femmes recevra 300 000 dollars pour renforcer le Réseau canadien Beijing+25, effectuer des analyses collectives et formuler des recommandations en vue du Forum Génération égalité et de l'examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing , 25 ans après leur adoption.

recevra 300 pour renforcer le Réseau canadien Beijing+25, effectuer des analyses collectives et formuler des recommandations en vue du Forum Génération égalité et de l'examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de , 25 ans après leur adoption. L'Alliance féministe pour l'action internationale recevra 843 750 dollars pour renforcer et étendre son réseau, et mieux s'outiller en vue d'intégrer un cadre de promotion des droits des femmes à son travail. Le financement lui permettra d'analyser les droits des femmes établis à l'échelle internationale et de remédier aux inégalités systémiques fondées sur le genre dans le contexte canadien.

Il reste beaucoup à faire pour que l'égalité de genres devienne une réalité, tant au Canada que dans le monde. En finançant ces organismes dédiés, notre pays se donne davantage de moyens d'éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des genres, se rapprochant ainsi de la vision d'un Canada meilleur et plus inclusif.

Citations

« Les organismes de défense des droits des femmes et de promotion de l'égalité jouent un rôle essentiel dans la création d'un Canada plus fort, plus juste et plus inclusif. Depuis 2015, nous avons multiplié par cinq le financement direct de ces organismes afin qu'ils puissent poursuivre leur précieux travail. L'investissement de plus de 1,6 million de dollars accordé aujourd'hui à ces trois organismes influents les aidera à élaborer des programmes qui favoriseront l'autonomisation des femmes et des filles partout dans le monde, et à faire progresser notre objectif d'atteindre l'égalité des genres au Canada et dans le monde entier. Chaque année, nos partenaires partout au pays améliorent la vie de millions de femmes et de filles, et nous les remercions pour leur contribution indispensable. »

L'honorable Maryam Monsef, C. P., députée

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Grâce au financement de Femmes et Égalité des genres Canada, CanSFE a lancé le Réseau Avenir égalitaire. Ce dernier permettra de créer une plateforme virtuelle pour recenser et amplifier les efforts déployés d'un océan à l'autre dans le but de faire avancer l'égalité des genres, de faire connaître les réussites à ce chapitre et de collaborer avec d'autres organismes canadiens à l'avancement de l'égalité des genres au pays.

« Le Réseau Avenir égalitaire reconnaît qu'il y a des travaux essentiels en cours un peu partout au Canada pour faire avancer l'égalité des genres. Ces travaux, qui sont souvent d'initiative locale et le fait de petits groupes dispersés, embrassent tous les secteurs et sont représentatifs de la diversité de notre population. En les réunissant au sein du Réseau Avenir égalitaire, nous leur assurerons une visibilité accrue et les aiderons à continuer d'œuvrer pour l'égalité et la justice. »

Julia Anderson, directrice générale

Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE)

« En prévision du 25e anniversaire du Programme d'action de Beijing, le Réseau canadien Beijing+25, un réseau communautaire regroupant plus de 60 organismes féministes, travaille en collaboration pour échanger des connaissances, des ressources et des recommandations. Dans le contexte du mouvement féministe, divers organismes de la société civile qui sont actifs dans le milieu féministe et de la défense des droits des femmes collaborent et jouent un rôle crucial dans la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres au Canada. Notre expertise collective, nos analyses et les mesures que nous recommandons sont essentielles pour progresser et mettre en œuvre le Programme d'action de Beijing. En tant que membre de ce réseau féministe pancanadien diversifié, l'Institut canadien de recherches sur les femmes est reconnaissant d'être le bénéficiaire de ce financement au nom du Réseau canadien Beijing+25. »

Jacqueline Neapole, directrice générale

Institut canadien de recherches sur les femmes

« Merci à Femmes et Égalité des genres Canada pour son financement supplémentaire accordé à l'Alliance féministe pour l'action internationale pour son projet intitulé Implementing Women's International Human's Rights [Application des droits internationaux des femmes en matière de droits de la personne]. Ce financement permettra à l'Alliance de maintenir les partenariats qu'elle a établis avec divers organismes de femmes du Canada en vue de collaborer pour promouvoir l'égalité entre les genres en réduisant et en éliminant les obstacles sociaux et économiques auxquels les femmes font face quotidiennement. »

Hawa Y. Mire, directrice générale

Alliance féministe pour l'action internationale

Faits en bref

Il y a vingt-cinq ans, les dirigeantes et dirigeants de 189 pays ont appuyé la Déclaration et le Programme d'action de Beijing . Cette déclaration, aussi connue sous le nom de Beijing+25, constituait le programme le plus inclusif en matière d'égalité entre les genres et de renforcement de l'autonomie des femmes à ce jour, et mettait l'accent sur des questions importantes comme l'égalité en matière de participation politique et de leadership, l'accès à l'éducation, les droits génésiques, les soins de santé et l'aide aux femmes victimes de violence fondée sur le sexe.

Cette déclaration, aussi connue sous le nom de Beijing+25, constituait le programme le plus inclusif en matière d'égalité entre les genres et de renforcement de l'autonomie des femmes à ce jour, et mettait l'accent sur des questions importantes comme l'égalité en matière de participation politique et de leadership, l'accès à l'éducation, les droits génésiques, les soins de santé et l'aide aux femmes victimes de violence fondée sur le sexe. Dans le budget de 2019, 160 millions de dollars ont été prévus sur cinq ans pour le Programme de promotion de la femme, qui vise à favoriser l'action communautaire afin de s'attaquer aux obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes, tout en reconnaissant et en abordant les diverses expériences liées à l'égalité des sexes et à l'inégalité à l'échelle du pays.

On estime que les projets financés par Femmes et Égalité des genres Canada ont été profitables pour environ six millions de personnes en 2019-2020, réduisant les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe, et renforçant les capacités et la confiance dans le domaine du leadership.

ont été profitables pour environ six millions de personnes en 2019-2020, réduisant les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe, et renforçant les capacités et la confiance dans le domaine du leadership. Entre 2015 et 2019, le gouvernement du Canada a augmenté le financement accordé aux organismes de promotion de la femme et de l'égalité entre les sexes, le faisant passer de moins de 20 millions de dollars par année à plus de 65 millions de dollars par année.

2019, le gouvernement du a augmenté le financement accordé aux organismes de promotion de la femme et de l'égalité entre les sexes, le faisant passer de moins de 20 millions de dollars par année à plus de 65 millions de dollars par année. Le gouvernement du Canada a versé 100 millions de dollars en fonds d'urgence liés à la pandémie de COVID-19 à des organismes qui offrent des services aux femmes et aux enfants victimes de violence fondée sur le sexe. À ce jour, plus de 1 000 organismes au pays ont reçu des fonds d'urgence ayant permis de soutenir plus de 700 000 personnes.

a versé 100 millions de dollars en fonds d'urgence liés à la pandémie de COVID-19 à des organismes qui offrent des services aux femmes et aux enfants victimes de violence fondée sur le sexe. À ce jour, plus de 1 000 organismes au pays ont reçu des fonds d'urgence ayant permis de soutenir plus de 700 000 personnes. Le gouvernement du Canada investit également 350 millions de dollars dans le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire pour soutenir les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif ayant besoin d'aide financière pour faire face à la pandémie de COVID-19.

investit également 350 millions de dollars dans le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire pour soutenir les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif ayant besoin d'aide financière pour faire face à la pandémie de COVID-19. Le 11 février 2021, Femmes et Égalité des genres Canada a annoncé un appel de propositions qui vise à fournir100 millions de dollars pour aider les femmes touchées par la pandémie.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Bureau de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 1-855-969-9922

Liens connexes

http://www.swc-cfc.gc.ca/