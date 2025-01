Le gouvernement du Canada investit 1,5 million de dollars dans des programmes sportifs autochtones pour rehausser l'autonomie des communautés de Winnipeg

Le gouvernement du Canada annonce un appui financier de 1,5 million de dollars à des projets de sport au service du développement social dans les communautés autochtones de Winnipeg

WINNIPEG, MB, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les communautés inuites, métisses et des Premières Nations à édifier des communautés fortes et saines partout au pays.

Reconnaissant le pouvoir transformateur du sport dans l'atteinte de cet objectif, l'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé aujourd'hui les noms des bénéficiaires du programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA) pour la période 2024-2026, en mettant l'accent sur des projets mis en œuvre à Winnipeg.

Le gouvernement du Canada investira environ 1,5 million de dollars dans 8 projets dirigés par des Autochtones et visant à élargir l'accès au sport et à l'activité physique à Winnipeg. Il s'agit de projets qui accordent la priorité à la dimension culturelle et qui sont conçus par les communautés autochtones pour renforcer leur autonomie, y compris celle des jeunes, des femmes, des filles, des personnes 2ELGBTQI+ et des personnes en situation de handicap.

Cette annonce fait suite à la visite du ministre Duguid au centre Ma Mawi Wi Chi Itata. Celui-ci a souligné l'apport du programme Sacred Connections du centre qui offre un espace sécuritaire et accueillant aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones afin qu'elles puissent se rapprocher de leur culture par l'entremise de sports traditionnels et d'activités physiques. Ce programme est un exemple de la façon dont le financement versé dans le cadre du programme SSDSCA touche directement les communautés de Winnipeg.

Le programme SSDSCA accorde la priorité aux projets de sport et d'activité physique qui tiennent compte de la culture autochtone, notamment en étant conçus et dirigés par des communautés et des organisations autochtones. Cette façon de faire renforce l'autonomie des communautés et leur permet de s'attaquer aux obstacles qui les empêchent de faire du sport et d'élaborer des programmes qui répondent à leurs besoins uniques.

Depuis 2019, en collaboration avec des organisations dirigées par des Autochtones et des gouvernements, le programme SSDSCA a bénéficié à des centaines de communautés aux quatre coins du Canada.

Citations

« Le sport peut susciter des changements sociaux significatifs. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est fier d'investir dans des initiatives dirigées par des Autochtones qui offrent des activités sportives accessibles aux communautés inuites, métisses et des Premières Nations partout au Canada. Par l'entremise du programme SSDSCA, nous travaillons avec des partenaires autochtones pour bâtir un avenir où tout le monde peut apprendre, s'épanouir et grandir grâce au sport. »

- L'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Le sport est profondément lié à notre identité en tant que peuples métis, inuits et des Premières Nations. Il renforce nos communautés et perpétue nos traditions. Le programme SSDSCA soutient des projets dirigés par des Autochtones qui reflètent nos valeurs, créent des possibilités et rassemblent les gens par l'entremise du sport et de la culture. Je suis fier de voir cet investissement soutenir les communautés métisses, inuites et des Premières Nations, y compris ici même à Winnipeg, pendant que nous travaillons à bâtir ensemble un avenir plus fort et plus sain. »

- L'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Le Cercle sportif autochtone est reconnaissant à Sport Canada de maintenir son engagement à l'égard des composantes de financement du programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA). Ces investissements permettent à des initiatives dirigées par des Autochtones d'éliminer les obstacles et de créer des occasions de faire du sport, de l'activité physique et des loisirs dans les communautés inuites, métisses et des Premières Nations. Les composantes du programme SSDSCA jouent un rôle crucial en répondant aux appels à l'action et à la justice autochtones, en favorisant le leadership, en renforçant les relations et en enrichissant le bien-être global des jeunes et des communautés autochtones partout au pays. En tant que porte-parole national du sport, de l'activité physique et des loisirs autochtones, le Cercle sportif autochtone est fier de contribuer à cette évolution, en se faisant le champion de la croissance de communautés fortes et dynamiques par l'entremise du sport et du développement social. »

- Vanessa McGregor, directrice générale, Cercle sportif autochtone

« Cet investissement dans notre programme Sacred Connections profitera énormément à notre communauté. Qu'il s'agisse de récolter des plantes médicinales ou de participer à des cérémonies, la guérison qu'offre la terre est inconditionnelle. Le centre Ma Mawi Wi Chi Itata et notre communauté sommes profondément reconnaissants du soutien continu du programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones. »

- Aaron Leask, coordonnateur, programme Sacred Connections, centre Ma Mawi Wi Chi Itata

Faits en bref

Le sport au service du développement social se définit comme l'utilisation intentionnelle du sport ou de l'activité physique pour atteindre des résultats sociaux.

Le programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones vise l'obtention de résultats positifs dans les domaines de la santé, de l'éducation, des comportements à risque ou de l'employabilité, conformément aux appels à l'action 7, 19, 38 et 66 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, et aux appels à la justice 3.1 et 7.3 de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Le volet SSDSCA du Programme de soutien au sport comporte trois composantes de financement.

Première composante : Au cours du cycle de financement 2024-2026, le gouvernement du Canada versera 10,6 millions de dollars aux 13 organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone (OP/TSA) et au Cercle sportif autochtone (CSA) pour élaborer des programmes communautaires voués au sport.

Deuxième composante : Au cours du cycle de financement 2024-2026, le gouvernement du Canada versera 7,1 millions de dollars aux gouvernements, aux communautés et à d'autres organisations autochtones sans but lucratif pour soutenir des projets visant à promouvoir le sport et les loisirs dans les communautés autochtones. Ces investissements seront répartis entre 55 projets partout au pays.

Troisième composante : Au cours du cycle de financement 2024-2026, le gouvernement du Canada versera 6,25 millions de dollars aux gouvernements autochtones, aux communautés et à d'autres organisations autochtones sans but lucratif qui offrent aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones la possibilité de participer à des activités sportives significatives. Inspirés des appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, les objectifs de développement social de la troisième composante sont axés sur la santé physique et mentale, la prévention du suicide, la sensibilisation à la traite des personnes et sa prévention, les relations sécuritaires et saines et la positivité sexuelle (2ELGBTQI+). Ces investissements seront répartis entre 50 projets partout au pays.

Liste des bénéficiaires de Winnipeg (Manitoba) du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones et de leurs projets financés en 2024-2026

Liste détaillée des bénéficiaires de Winnipeg (Manitoba) du programme Sport au service du développement social dans les communautés autochtones pour la période 2024-2026

Ville Bénéficiaires Winnipeg Food Matters Manitoba Winnipeg Neemu Egwah Inc. Winnipeg Shawenim Abinoojiii Inc. Winnipeg Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc. Winnipeg 2Spirit Manitoba Inc. Winnipeg Infinity Women Secretariat Inc. Winnipeg Ikayuqtiit Incorporated Winnipeg Sagkeeng Child and Family Services Inc.

