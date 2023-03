Ce financement fait partie d'un engagement de 100 millions de dollars pour appuyer la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19

HALIFAX, NS, le 17 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada comprend que la santé mentale fait en effet partie de la « santé », et veille à ce que toutes les personnes au Canada, peu importe où elles vivent, puissent avoir accès aux soutiens essentiels en santé mentale dont elles ont besoin. On parle ici des jeunes, qui demeurent particulièrement vulnérables aux perturbations causées par le COVID-19.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, député d'Halifax, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi de 1,28 million de dollars à Eating Disorders Nova Scotia, afin de diffuser ses programmes de soutien par les pairs à l'échelle nationale. Ceci s'accomplira au moyen d'un partenariat avec Body Brave, qui permettra aux jeunes, aux familles et aux soignants dans tout le pays d'avoir un accès virtuel à des renseignements et des ressources sur le soutien par les pairs par le biais de leur programme de soutien au rétablissement. Un guide de mise en œuvre sera également élaboré, afin de guider les communautés du Canada dans la conception et la réalisation de leurs propres programmes de soutien par les pairs pour les personnes souffrant de troubles de l'alimentation.

L'investissement d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'annonce historique faite par le gouvernement du Canada en février, accordant 198,6 milliards de dollars échelonnés sur dix ans pour améliorer les services de soins de santé offerts à la population canadienne, réduire l'arriéré des opérations chirurgicales, soutenir les travailleurs de la santé et améliorer les services intégrés de santé mentale et de lutte contre la dépendance. Nous continuerons de mettre tout en œuvre pour que les Canadiennes et les Canadiens bénéficient du soutien indispensable en matière de santé mentale et de dépendance pour assurer leur bien-être, aujourd'hui et demain.

Citations

« N'importe qui peut développer un trouble de l'alimentation; ainsi n'importe qui peut également s'en remettre. Mais pour ce faire, les soutiens et les ressources doivent être à la portée. Le financement annoncé aujourd'hui permettra à un plus grand nombre de jeunes en Nouvelle-Écosse et au Canada vivant avec un trouble de l'alimentation de trouver soutien et encouragement auprès de leurs pairs, des membres de leur communauté et de leurs proches. Je suis reconnaissante à Eating Disorders Nova Scotia et à ses partenaires pour le travail incroyable qu'ils accomplissent au service des personnes sur la voie du rétablissement! »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Il est prouvé que les programmes de soutien par les pairs sont bénéfiques pour la santé et le bien-être, notamment pour le traitement et la gestion des troubles de l'alimentation et de l'alimentation. Eating Disorders Nova Scotia fait appel au soutien par les pairs dans son travail avec les jeunes et leurs familles pour faciliter le rétablissement et promouvoir le bien-être général. »

Andy Fillmore

Député d'Halifax

« Nous croyons que personne ne devrait faire face à un trouble de l'alimentation sans aide. Le support par les pairs crée des opportunités de connexion, de validation, et de développement des aptitudes, lesquelles réduisent la stigmatisation et aident à la réhabilitation. Investir dans ce e-programme de santé mentale permettra à des gens partout au Canada d'avoir accès à des ressources et à du soutien à la réhabilitation. »

Shaleen Jones

Directrice exécutive, Eating Disorders Nova Scotia

Faits en bref

Cette annonce fait partie d'un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget 2021 pour des projets qui visent à favoriser la santé mentale et à prévenir la maladie mentale au sein des populations touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19, notamment les jeunes, les aînés, les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis, les Canadiens noirs et racisés, les travailleurs de première ligne et les autres travailleurs essentiels ainsi que d'autres personnes dont la santé mentale a été, et continue d'être, particulièrement touchée en raison de la pandémie.

Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer la santé mentale de la population canadienne tout au long de la pandémie de COVID-19 et au-delà.

est résolu à appuyer la santé mentale de la population canadienne tout au long de la pandémie de COVID-19 et au-delà. La promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale sont des éléments essentiels au bien-être, et elles peuvent contribuer à réduire le recours au système de santé. Des projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale peuvent améliorer les résultats sur la santé tout au long de la vie.

Le Collège universitaire Renison de l'Université de Waterloo héberge Le carrefour de développement et d'échange pour la promotion de la santé mentale (carrefour DEC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale ainsi que la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du Canada .

l'Université de Waterloo héberge Le carrefour de développement et d'échange pour la promotion de la santé mentale (carrefour DEC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale ainsi que la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du . Le portail Espace mieux-être Canada offre accès gratuitement à des contenus éducatifs, à des thérapies autogérées, à un soutien par les pairs avec modérateur et à du counseling individuel offert par des professionnels de la santé compétents. Si vous ou l'un de vos proches avez des difficultés, vous pouvez avoir accès au portail Espace mieux-être Canada , téléphoner au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

offre accès gratuitement à des contenus éducatifs, à des thérapies autogérées, à un soutien par les pairs avec modérateur et à du counseling individuel offert par des professionnels de la santé compétents. Si vous ou l'un de vos proches avez des difficultés, vous pouvez avoir accès au portail Espace mieux-être , téléphoner au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Jeunesse, J'écoute offre 24 heures sur 24, sept jours sur sept, des services de santé mentale en ligne qui fournissent un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes en français et en anglais.

Liens associés

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Maja Staka, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé; Carolyn Bennett, 343-552-5568; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709; Demandes de renseignements du public sur la COVID-19, 1-833-784-4397