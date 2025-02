OTTAWA, ON, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Les organisations criminelles transnationales, notamment les cartels, jouent un rôle de premier plan dans la production et la distribution de fentanyl au Canada. Le gouvernement du Canada veillera à ce que les forces de l'ordre disposent de toutes les ressources disponibles pour démanteler et perturber les activités de ces organisations dans nos communautés afin de débarrasser le Canada de ce fléau.

Aujourd'hui, l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique, a annoncé que le gouvernement du Canada a inscrit sept organisations sur la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel. Une inscription sur la liste des entités terroristes signifie que tous les biens de ce groupe au Canada peuvent être gelés et donne aux forces de l'ordre canadiennes plus d'outils pour poursuivre les infractions liées au terrorisme, notamment celles liées au financement, aux déplacements et au recrutement. Cette inscription renforce les capacités nationales d'application de la loi, tout en respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale des autres pays.

Voici les sept entités inscrites aujourd'hui sur la liste :

Cártel del Golfo Cártel de Sinaloa La Familia Michoacana Cárteles Unidos La Mara Salvatrucha Tren de Aragua Cártel de Jalisco Nueva Generación



Ces entités sont des organisations criminelles qui, par leurs activités et leurs opérations, tentent de mener ou de faciliter des activités terroristes ou d'y participer en prenant des otages, en attaquant des civils et des infrastructures essentielles, et en tentant de réduire la capacité des gouvernements locaux à fonctionner efficacement et à faire respecter les lois. Ces entités ont également utilisé des dispositifs explosifs de circonstance pour semer la terreur et intimider les populations locales, notamment en attaquant des routes, en entravant le passage des forces de l'État ou en visant des cibles précises. Par ailleurs, leurs activités liées au trafic de drogue représentent un risque pour notre sécurité nationale et doivent être stoppées en utilisant tous les outils à notre disposition.

Ces sept organisations sont maintenant considérées comme des groupes terroristes en vertu du droit pénal canadien. L'inscription de ces organisations sur la liste des groupes terroristes aide les organismes canadiens de sécurité, de renseignement et d'application de la loi à lutter contre le terrorisme et joue un rôle clé dans la lutte contre leurs activités de financement nationales. Des examens sont en cours pour déterminer si d'autres entités devraient être ajoutées à la liste canadienne des groupes terroristes.

Le gouvernement du Canada prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le fentanyl au Canada, notamment en nommant un tsar du fentanyl, en lançant la force de frappe conjointe canado-américaine, en mettant sur pied un nouveau groupe de travail de lutte contre le blanchiment d'argent et en investissant 1,3 milliard de dollars pour renforcer notre frontière.

Citation

« Les cartels criminels transnationaux profitent des souffrances causées par le fentanyl et les armes illégales qu'ils introduisent dans nos communautés. Nous avons déjà sévi contre leurs laboratoires et leurs réseaux de trafic. Maintenant, nous nous en prenons à leur argent. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

En date du 18 février 2025, la Customs and Border Protection des États-Unis signale une diminution importante des saisies de fentanyl en provenance du Canada . En effet, en janvier 2025, les saisies avaient chuté de 97 % par rapport à décembre 2024.

. En effet, en janvier 2025, les saisies avaient chuté de 97 % par rapport à décembre 2024. Plusieurs infractions sont prévues par le Code criminel en ce qui concerne les activités menées en lien avec des groupes terroristes. Par exemple, le Code criminel interdit de négocier des biens (y compris de l'argent) appartenant à des groupes terroristes ou contrôlés par eux, ou de fournir des biens ou des services financiers (comme les services offerts par les banques et les entreprises de transfert de fonds) au profit d'un groupe terroriste ou sous sa direction.

Avec l'ajout de ces organisations, 86 entités terroristes sont désormais inscrites sur la liste en vertu du Code criminel .

. En tant que service de police national du Canada , la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est chargée de prévenir les activités criminelles liées au terrorisme au Canada , de les détecter et d'enquêter à leur sujet, tout en respectant les droits et les libertés des individus. La liste est un outil important qui soutient les enquêtes criminelles et renforce la capacité de la GRC à prévenir les activités terroristes au Canada et à les contrecarrer.

