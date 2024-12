OTTAWA, ON, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé que le gouvernement du Canada a inscrit le groupe Ansarallah, communément appelé les Houthis, sur la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel.

Ansarallah est un groupe militant qui mène une insurrection au Yémen depuis le début des années 2000 et tente de provoquer la chute du gouvernement du Yémen reconnu à l'échelle internationale. Le groupe contrôle maintenant une grande partie du nord-ouest du Yémen, y compris la capitale, Sanaa. Depuis novembre 2023, Ansarallah a alimenté l'agitation politique au Moyen-Orient en lançant de nombreuses attaques contre des navires civils et militaires sur la mer Rouge et d'autres voies navigables, ainsi que des attaques sur Israël. Ansarallah entretient également des liens étroits avec les Bridages al‑Qods des Gardiens de la révolution islamique et le Hezbollah, deux entités terroristes inscrites sur la liste au Canada. En janvier 2024, le Département d'État des États-Unis a annoncé qu'il désignait Ansarallah comme une « entité terroriste mondiale expressément désignée » dans le cadre de son décret 13224. Il est important de noter qu'il existe une différence entre le mouvement politique armé, souvent appelé les Houthis (mais dont le nom officiel est Ansarallah), et le groupe ethnique du même nom au Yémen, qui n'est pas visé par cette inscription sur la liste.

En tant qu'entité inscrite sur la liste, Ansarallah répond à la définition d'un « groupe terroriste » selon le Code criminel. Le Code criminel interdit certaines actions en relation avec des groupes terroristes, notamment celles liées au financement, au déplacement et au recrutement de terroristes. Cela signifie, par exemple, que quiconque au Canada ou à l'étranger utilisant sciemment des biens appartenant à un groupe terroriste ou contrôlés par celui-ci commet une infraction criminelle. Une personne commet également une infraction si elle fournit directement ou indirectement des biens en sachant qu'ils seront utilisés par un groupe terroriste ou qu'un groupe terroriste en bénéficiera. De plus, les personnes qui souhaitent entrer au Canada sont interdites de territoire s'il s'avère qu'elles sont membres d'organisations impliquées dans des activités terroristes.

Les inscriptions peuvent également aider les organismes canadiens responsables de la sécurité, du renseignement et de l'application de la loi à lutter contre le terrorisme. Le mécanisme d'inscription des terroristes joue un rôle clé dans la lutte contre le financement du terrorisme.

« L'inscription d'Ansarallah sur la liste des entités terroristes faite aujourd'hui contribue à nos efforts pour lutter contre le terrorisme à l'échelle mondiale et harmoniser les mesures du Canada avec celles de nos alliés. Les actes d'extrémisme violent et de terrorisme n'ont pas leur place dans le monde. Nous continuerons d'agir pour freiner l'expansion de ces activités à l'échelle internationale et contrer les menaces proférées envers le Canada, ses citoyens et ses intérêts dans le monde entier. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

Plusieurs infractions sont prévues par le Code criminel en ce qui concerne les activités menées en lien avec des groupes terroristes. Par exemple, le Code criminel interdit de négocier des biens (y compris de l'argent) appartenant à des groupes terroristes ou contrôlés par eux, ou de fournir des services financiers (comme les services offerts par les banques et les entreprises de transfert de fonds) au profit d'un groupe terroriste ou sous sa direction.

Avec l'ajout d'Ansarallah, 79 entités terroristes sont désormais inscrites sur la liste en vertu du Code criminel .

. En tant que service de police national du Canada , la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est chargée de prévenir les activités criminelles liées au terrorisme au Canada , de les détecter et d'enquêter à leur sujet, tout en respectant les droits et les libertés des individus. La GRC enquête sur les activités criminelles des personnes menaçant la sécurité des Canadiens. L'inscription est un outil important qui soutient les enquêtes criminelles et renforce la capacité de la GRC à prévenir les activités terroristes et à les contrecarrer.

