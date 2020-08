L'immeuble porte le nom d'un ancien membre du conseil d'administration et résident de longue date de Central Saanich, Peter Parsons, qui, avant son décès en 2007, était un bénévole très actif dans la collectivité.

Comme les lignes directrices actuelles en matière de santé publique ne permettent pas la tenue d'une grande cérémonie d'ouverture en personne, la GVHS a préparé une vidéo d'ouverture officielle, que vous pouvez regarder et partager en cliquant ici https://youtu.be/M28VJEvV_q4

Cet ensemble a été gracieusement soutenu par diverses subventions et prêts de BC Housing, du gouvernement du Canada, de VanCity et du district de Central Saanich.

L'architecte est Joe Newell Architect Inc., et l'entrepreneur est Kinetic Construction, Inc.

Le coût total du terrain et de la construction de l'immeuble de 24 000 pieds carrés s'est élevé à 9,723 millions de dollars.

Nous reconnaissons respectueusement que le territoire sur lequel se trouve l'immeuble The Parsons est le territoire traditionnel du peuple W̱SÁNEĆ, qui comprend les Premières Nations W̱JOȽEȽP (Tsartlip) et SȾÁUTW̱ (Tsawout).

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable qui répond à leurs besoins. C'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer l'inauguration de l'ensemble The Parsons, qui ajoutera 40 nouveaux logements locatifs abordables destinés aux personnes seules, aux couples et aux aînés dans la magnifique communauté de Central Saanich. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Plus que jamais, nous avons besoin de logements sûrs. Ces logements offriront une tranquillité d'esprit aux gens qui y emménageront. Nous travaillons d'ailleurs avec nos partenaires du district régional de la capitale pour offrir davantage de logements abordables aux gens. » - L'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement, Colombie-Britannique

« Je remercie la Greater Victoria Housing Society et nos partenaires gouvernementaux d'avoir facilité la construction de 40 nouveaux logements abordables dans notre communauté. Ces logements aideront les aînés, ceux qui travaillent localement ainsi que les adultes handicapés. Nous savons qu'il est extrêmement difficile de trouver des logements locatifs abordables dans la région et Central Saanich s'efforce d'offrir une diversité d'options de logement, notamment des unités de location » - Ryan Windsor, Maire de Central Saanich

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir des logements abordables aux résidents de la péninsule de Saanich. Compléter la construction d'un bâtiment est un effort de collaboration, et nous remercions sincèrement tous ceux qui ont travaillé avec nous à réaliser la construction des Parsons à Brentwoods. - Lisa Edwards, présidente du conseil d'administration de la Greater Victoria Housing Society. » - Lisa Edwards, présidente du conseil d'administration, Greater Victoria Housing Society

L'ensemble The Parsons at Brentwood est situé au 7247, West Saanich Road.

est situé au 7247, West Saanich Road. L'immeuble compte 20 studios, 18 logements d'une chambre et 2 logements accessibles.

Les logements sont dotés d'un revêtement de sol en planches de vinyle, d'un réfrigérateur et d'une cuisinière pleine grandeur. Certains logements disposent d'un espace de rangement. L'eau chaude est incluse et un rangement à vélos, une buanderie et des espaces de stationnement sont disponibles sur place.

Information sur les logements locatifs : [email protected] .

. Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont versé conjointement 4,5 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds consacré à l'infrastructure sociale.

, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont versé conjointement 4,5 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds consacré à l'infrastructure sociale. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. Pour régler le problème de l'abordabilité des logements en Colombie-Britannique, le gouvernement de la province freine la spéculation sur son marché de l'habitation et contribue à la construction de 114 000 logements locatifs abordables, logements sans but lucratif et logements sociaux où on offre du soutien aux locataires, ainsi que des logements pour propriétaires-occupants par l'entremise de partenariats.

Le budget de 2018 a lancé l'investissement le plus important pour l'abordabilité du logement dans l'histoire de la Colombie-Britannique, c'est-à-dire plus de 7 milliards de dollars sur 10 ans. Grâce à cet investissement, plus de 23 000 logements ont vu le jour ou sont en construction dans des collectivités de la Colombie-Britannique.

