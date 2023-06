LONDON, ON, le 29 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord, ont officiellement inauguré 110 logements abordables situés au 99, chemin Pond Mills, à London.

L'immeuble appartient à Homes Unlimited (London) Inc., qui en assure aussi l'exploitation. Il compte 110 appartements d'une et de deux chambres, dont 44 sont entièrement accessibles en fauteuil roulant.

Les résidents comprennent des personnes handicapées et à mobilité réduite, des familles et des ménages à revenu modeste, des femmes et des enfants provenant de refuges et de maisons d'hébergement, des personnes âgées, des Autochtones et des nouveaux arrivants.

Le financement de cet ensemble de logements, annoncé en août 2021, représente près de 25 millions de dollars. Il est versé par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Le propriétaire a également injecté 2,5 millions de dollars en mise de fonds en espèces et 1,1 million de dollars en investissement foncier.

Les résidents ont commencé à emménager le 1er avril 2023.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement, nous offrons à plus de 100 personnes et familles de London des logements abordables qui répondent à leurs besoins. Ces investissements nous aident à rendre la vie plus abordable pour les personnes qui en ont le plus besoin. Ils nous permettent en même temps de bâtir des collectivités fortes dont les personnes au Canada peuvent être fières. C'est l'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Partout au pays, nous travaillons avec nos partenaires pour construire les logements abordables nécessaires à la création de collectivités saines et durables. Je suis très heureux d'assister à cette inauguration. Ces logements neufs sont d'excellents ajouts à London. Ils s'harmonisent avec le plan du gouvernement du Canada visant à accroître l'offre de logements afin qu'un plus grand nombre de personnes aient les moyens de se loger. » - Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député fédéral de London-Centre-Nord

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même à London et ailleurs au Canada. Nous voulons aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie de tout le monde. Nous nous efforçons de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables de notre collectivité, notamment les personnes handicapées, les femmes, les enfants et les personnes âgées, en leur offrant des options de logement sûres, accessibles et abordables. » - Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest

« Homes Unlimited offre des logements locatifs abordables à la population de London depuis près de 50 ans. L'immeuble situé au 99 Pond Mills Road est notre plus grande et plus incroyable réalisation à ce jour. Partout au pays, les gens n'ont jamais eu autant besoin de logements locatifs sûrs et abordables. Homes Unlimited se réjouit de créer de nouvelles occasions dans les années à venir. » - Carmen Sprovieri, présidente, Homes Unlimited

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

