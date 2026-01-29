OTTAWA, ON, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), a annoncé qu'il se rend en République de Corée du 30 janvier au 6 février 2026, afin de renforcer les relations du Canada avec ses principaux alliés en ce qui a trait à la défense et de faire progresser la collaboration avec l'industrie pour assurer une sécurité et une résilience communes.

Au cours de cette visite officielle, le secrétaire d'État Fuhr rencontrera de hauts responsables gouvernementaux, notamment Ahn Gyu-back, ministre de la Défense nationale, Lee Yong Cheol, ministre de l'Administration du programme d'acquisition de la défense, Baek Seung-bo, administrateur du Service des marchés publics et l'amiral Kang Dong-gil, chef des opérations navales de la marine de la République de Corée.

Le secrétaire d'État Fuhr participera également à des visites d'installations et rencontrera des entreprises de défense et des organisations industrielles de premier plan en Corée du Sud afin d'explorer les possibilités de partenariats qui feront croître l'économie canadienne et créeront des emplois bien rémunérés au pays. Ces rencontres permettront de discuter de la coopération industrielle, de l'innovation et d'une intégration plus poussée des chaînes d'approvisionnement de la défense du Canada et de la Corée du Sud.

Cette visite, qui fait suite à la récente visite du premier ministre Mark Carney en République de Corée et qui s'inscrit dans le nouveau partenariat de coopération en matière de sécurité et de défense entre le Canada et la République de Corée, témoigne de la volonté du Canada de resserrer ses liens avec des pays qui ont des objectifs et des principes semblables. La collaboration avec des pays reconnus pour leurs technologies de défense avancées et leurs solutions militaires innovantes, comme la République de Corée, permet au Canada de tirer parti de cette expertise et d'établir des partenariats qui offrent aux industries canadiennes de nouvelles possibilités d'élargir leurs activités en soutenant notre sécurité et notre capacité d'adaptation communes dans un contexte mondial complexe. Le renforcement des liens industriels en matière de sécurité et de défense avec la République de Corée correspond à la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et à l'engagement du Canada à l'égard de la résilience, de la sécurité et de la stabilité dans la région indo-pacifique et au-delà, aux côtés de ses alliés et partenaires.

L'horaire du secrétaire d'État met par ailleurs de l'avant la nouvelle Agence de l'investissement pour la défense (AID) du Canada, laquelle est chargée d'accélérer et de simplifier les projets d'approvisionnement en défense, de soutenir l'industrie canadienne et de favoriser la collaboration avec les partenaires internationaux. L'AID a notamment pour mandat de consulter l'industrie tôt dans le processus d'approvisionnement, de soutenir l'innovation et de coordonner ses stratégies d'approvisionnement avec celles des pays partenaires pour doter plus rapidement les Forces armées canadiennes de nouvelles capacités. Ainsi, le Canada fait preuve de leadership en établissant des partenariats industriels résilients en matière de défense qui renforcent ses alliances, diversifient ses partenariats et créent des occasions permettant aux entreprises canadiennes d'innover et d'être compétitives sur le marché mondial.

« Le Canada entretient une relation de longue date avec la République de Corée et partage une vision commune d'un Indo-Pacifique libre, pacifique et prospère. Le Canada fait d'importants investissements dans la défense et la sécurité, tout en renforçant ses liens avec des alliés et des partenaires fiables. La collaboration avec des partenaires fiables, dignes de confiance et aux vues similaires, comme la République de Corée, offre à l'industrie canadienne de la défense de nouvelles possibilités de créer des emplois bien rémunérés et de s'assurer que l'expertise canadienne continue de soutenir la sécurité et la résilience communes. »

