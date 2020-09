Pendant la bataille de Normandie, le sergent Lovelace dirige courageusement une équipe sur le terrain qui remet en état les chars alliés mis hors de combat. Reconnu comme un génie mécanique, Harry Lovelace conçoit de nombreux dispositifs qui améliorent le fonctionnement des véhicules de combat tout en réduisant le temps nécessaire à leur réparation. Pour ses réalisations, il reçoit la Médaille de l'Empire britannique des mains du roi George VI en 1945.

Le sergent d'état-major Harry Lovelace se joint à une liste de plus en plus longue de Canadiens et Canadiennes qui ont été reconnus pour leurs réalisations durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Lancé par Parcs Canada en 2015 sous la forme d'une initiative communautaire, le programme Les héros de chez nous honore et fait connaître de simple citoyens, tant civils que militaires, qui ont contribué aux efforts des Alliés pendant les deux guerres mondiales.

À ce jour, plus de 140 Canadiens et Canadiennes des quatre coins du pays ont été reconnus au moyen de panneaux d'interprétation installés dans leur ville d'origine et présentés sur le site Web de Parcs Canada. En faisant connaître leur parcours formidable à la population, nous exprimons notre gratitude pour leur service et leurs sacrifices.

« C'est un honneur pour moi de me joindre aux membres de la famille Lovelace et de la communauté du Nouveau-Brunswick pour rendre hommage au sergent d'état-major Harry Lovelace en tant que Héros de chez-nous pour sa bravoure et ses prouesses mécaniques exceptionnelles pendant la Seconde Guerre mondiale. À sa propre et unique façon, il a contribué aux efforts de guerre et a aidé à protéger le Canada que nous sommes fiers d'appeler chez nous. »

Anita Vandenbeld

Secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

« L'un des rôles de Parcs Canada est d'être le conteur du patrimoine riche et diversifié du Canada grâce à son réseau de parcs et lieux historiques nationaux, et à ses programmes commémoratifs comme Les Héros de chez-nous. Je vous invite à en apprendre davantage sur notre nouveau Héros de chez-nous, le sergent d'état-major Harry Lovelace, et sur les nombreux autres canadiens et canadiennes honorés grâce à ce programme commémoratif. »

Ron Hallman

Président et Directeur général de l'Agence, Parcs Canada

Gordon Lovelace

Fils du sergent d'état-major Harry Lovelace

« Le sergent d'état-major Harry Lovelace incarne l'altruisme, la loyauté et l'ingéniosité que tous les soldats actuels s'efforcent d'imiter. Partager les histoires de nos Héros de chez nous rappelle aux Canadiens les actes extraordinaires accomplis par nos ancêtres pendant les guerres mondiales pour défendre et protéger notre pays et notre mode de vie. L'héritage de service et de dévouement du sergent d'état-major Lovelace est un élément précieux de notre patrimoine canadien et militaire et je suis heureux de l'honorer aux côtés de sa famille. »

Lieutenant-général Wayne D. Eyre, CMM, CSM, CD

Commandant de l'Armée canadienne

« Le Musée canadien de la guerre est honoré d'être un partenaire et le lieu de cette commémoration du sergent d'état-major Harry Lovelace. À titre d'ingénieurs mécaniques, Harry Lovelace et ses collègues ont offert une contribution essentielle à l'effort canadien pendant la Seconde Guerre mondiale, Leur travail a permis de garder en état de marche un grand nombre de véhicules et d'armes semblables aux pièces présentées aujourd'hui dans la galerie LeBreton du Musée. Ce faisant, ils ont aidé à assurer la victoire des Alliés et ils ont mérité leur place dans la grande histoire du Canada. »

Caroline Dromaguet

Directrice générale par intérim du Musée canadien de la guerre.

Les faits en bref

Harry Lovelace a été déployé à l'étranger avec le Corps du génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC) et est devenu sergent d'état-major responsable de 800 hommes à l'atelier des chars et des équipements lourds du régiment de Bordon en Angleterre.

a été déployé à l'étranger avec le Corps du génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC) et est devenu sergent d'état-major responsable de 800 hommes à l'atelier des chars et des équipements lourds du régiment de Bordon en Angleterre. En 2015, l'Armée canadienne lui rend hommage en donnant le nom de « Lovelace » à son nouveau char lourd utilisé comme véhicule blindé de dépannage. Son histoire et sa médaille font partie du musée du GEMRC en Ontario .

. Le sergent d'état-major Harry Lovelace a obtenu des brevets de l'armée canadienne sur un certain nombre de dispositifs, dont plusieurs ont été adoptés dans l'ensemble de l'armée et dans le secteur des entreprises civiles.

