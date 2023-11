HALIFAX, NS, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire connaître les histoires des personnes, des lieux et des événements qui ont contribué à la richesse et à la diversité du patrimoine de notre pays.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, député d'Halifax, a rendu hommage au commandant (retraité) Rowland Marshall et à la capitaine de corvette (retraitée) Sherry Richardson dans le cadre du programme Héros de chez nous de Parcs Canada, au nom de Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada. La cérémonie s'est déroulée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Musée maritime de l'Atlantique, en présence de dignitaires et de membres de la famille.

Capitaine de frégate (retraité) Rowland Marshall

Inspiré par le service de son père pendant la Première Guerre mondiale et déterminé à suivre ses traces, Rowland Marshall s'est engagé dans la Réserve des volontaires de la Marine royale canadienne en 1944, à l'âge de 16 ans. En mai 1945, alors que le NCSM St. Pierre (K680) était en service dans un convoi, l'escadron de M. Marshall a récupéré 15 sous-marins allemands et les a escortés jusqu'au nord de l'Écosse. Après la guerre, il a servi sur plusieurs navires et établissements au Canada et au Royaume-Uni, notamment sur les navires NCSM Ontario, Magnificent, Toronto, Lauzon Athabasca et Saguenay. En 1962, il est passé dans la réserve navale et s'est joint au NCSM Scotian. Il est resté dans la Réserve et plus tard dans la liste de la Réserve supplémentaire pendant plus de 40 ans. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université d'Ottawa et a été professeur agrégé de philosophie à l'Université St. Mary's, et il a été deux fois président du département.

Capitaine de corvette (retraitée) Sherry Richardson

Passionnée d'aventures sur mer et sur terre, Sherry Richardson contribue depuis des décennies à la vie de son pays et de sa communauté. Elle s'est d'abord jointe à la division de la Réserve navale NCSM Donnacona à Montréal en 1954. Elle a servi la Marine royale canadienne dans l'escadron aérien VU 32 en tant que technicienne en électronique aérienne avant d'être engagée dans le Corps du renseignement canadien, où elle a notamment suivi un cours de langue russe de trois ans. Elle a participé à des opérations dans l'Arctique pour l'Institut océanographique de Bedford, a servi au quartier général de la Défense nationale, puis est retournée à Halifax au quartier général du MARCOM. De 1994 à 1999, Sherry Richardson a été la première femme à occuper le poste de capitaine du NCSM Sackville, le mémorial naval du Canada. Tout au long de sa vie, elle a été une bénévole active au sein de l'armée et de sa communauté.

Afin de souligner le 100e anniversaire de la Réserve navale en 2023, Parcs Canada a l'honneur d'ajouter le nom du capitaine de frégate (retraité) Rowland Marshall et de la capitaine de corvette (retraitée) Sherry Richardson à la liste du programme Héros de chez nous. Ils s'ajoutent à une liste de plus en plus longue de Canadiens et de Canadiennes qui ont été reconnus pour leur contribution en tant que dirigeants communautaires de premier plan, conformément à la mission et aux priorités de Parcs Canada, et pour leurs efforts visant à protéger et à promouvoir le patrimoine naturel et culturel du Canada dans le cadre du programme Héros de chez nous.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'ai l'honneur de rendre hommage au capitaine de frégate (retraité) Rowland Marshall et à la capitaine de corvette (retraitée) Sherry Richardson en leur décernant le titre de Héros de chez nous de Parcs Canada pour leur dévouement envers leur communauté et leurs contributions au Canada. En faisant connaître à la population canadienne les histoires exemplaires des Héros de chez nous, nous exprimons notre gratitude pour leur service et créons un héritage dont les Canadiens et Canadiennes se souviendront et dont ils tireront des leçons pour les générations à venir. »

Andy Fillmore

Député d'Halifax

« Le programme Héros de chez nous de Parcs Canada met en lumière les précieuses contributions des chefs de file de la collectivité qui contribuent à l'histoire du Canada. Le capitaine de frégate (retraité) Rowland Marshall et la capitaine de corvette (retraitée) Sherry Richardson ont vécu des expériences remarquables tout au long de leur carrière et continuent d'inspirer les autres. J'encourage tout le monde à en apprendre davantage sur notre nouveau héros et notre nouvelle héroïne de chez nous, ainsi que sur les nombreux autres Canadiens et Canadiennes qui ont été honorés dans le cadre de ce programme de commémoration. »

Ron Hallman

Président et directeur général de Parcs Canada

« En la personne de la capitaine de corvette (retraitée) Sherry Richardson, nous trouvons une dirigeante pionnière qui est l'une des rares personnes à avoir servi et revêtu les trois uniformes des Forces armées canadiennes. Elle a également eu l'honneur d'être la première femme capitaine de la fiducie commémorative de la Marine canadienne, le NCSM Sackville. Le capitaine de frégate (retraité) Rowland Marshall s'est engagé dans la Marine royale canadienne en temps de guerre, quittant sa famille et ses amis à un très jeune âge pour servir le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Nombreux sont ceux qui chérissent le temps qu'il a passé à bord du NCSM Sackville. J'ai l'honneur de me joindre à Parcs Canada pour reconnaître ces deux véritables héros de chez nous dont le dévouement inébranlable envers notre nation continue d'être une source d'inspiration. »

Vice-amiral Angus Topshee

Capitaine de frégate, Marine royale canadienne

En tant que capitaine de frégate à la retraite du NCSM Scotian , la division du capitaine de frégate (retraité) Rowland Marshall s'est vue décerner le prix d'excellence de 1977, étant à la première place des 18 que comptait le Canada à l'époque.

, la division du capitaine de frégate (retraité) s'est vue décerner le prix d'excellence de 1977, étant à la première place des 18 que comptait le à l'époque. La capitaine de corvette (retraitée) Sherry Richardson a reçu le prix William Diffley et le prix du leadership international de la Historic Naval Ships Association. À 86 ans, Sherry Richardson est également titulaire d'une licence de pilote de loisir et d'une licence de pilote privé. Elle passe ses journées dans les airs pour repérer les incendies pour la province de la Nouvelle-Écosse et à rendre service à sa communauté.

a reçu le prix et le prix du leadership international de la Historic Naval Ships Association. À 86 ans, est également titulaire d'une licence de pilote de loisir et d'une licence de pilote privé. Elle passe ses journées dans les airs pour repérer les incendies pour la province de la Nouvelle-Écosse et à rendre service à sa communauté. Lancé par Parcs Canada en 2015 à titre d'initiative communautaire, le programme Héros de chez nous honorait, à l'origine, les histoires de citoyens ordinaires, militaires et civils, qui ont contribué aux efforts des Alliés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le programme évolue pour reconnaître également des personnes exceptionnelles de divers horizons qui ont un lien ou une association avec des lieux administrés par Parcs Canada ou avec le mandat de Parcs Canada : protéger et mettre en valeur l'histoire et le patrimoine naturel du Canada . À ce jour, plus de 140 Canadiens et Canadiennes de tout le pays ont été reconnus.

