Avis aux médias - La ministre des Pêches, Mme Joanne Thompson, fera le point sur le financement destiné à soutenir l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique English
Nouvelles fournies parPêches et Oceans Canada
02 avr, 2026, 14:00 ET
NORTH VANCOUVER, BC, le 2 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, donnera plus de détails sur le renouvellement de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique.
Date : Mardi 7 avril 2026
Heure : 11 h 30 (heure du Pacifique)
Lieu : 4500 Capilano Park Road, North Vancouver (C.-B.)
Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence de presse doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence. À noter qu'il ne sera pas possible d'assister à cette conférence de presse en ligne.
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SOURCE Pêches et Oceans Canada
Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, [email protected]
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