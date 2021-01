CANTONS-DE-L'EST, QC, le 19 janv. 2021 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada a envoyé à tous les producteurs laitiers les lettres qui indiquent comment accéder au deuxième paiement dans le cadre du Programme de paiement direct pour les produits laitiers. En fonction de leurs quotas laitiers, ceux-ci se partageront des paiements en espèces de 468 millions de dollars en 2020-2021, 469 millions de dollars en 2021-2022 et 468 millions de dollars en 2022-2023. Pour recevoir leur paiement, ils doivent s'inscrire au Programme auprès de la Commission canadienne du lait avant le 31 mars 2021.

Cette nouvelle étape fait suite à l'annonce de la ministre le 28 novembre 2020 sur le versement promis d'une indemnisation complète et équitable aux producteurs laitiers, s'élevant à 1,75 milliard de dollars, sur quatre ans au lieu de huit, pour les concessions en matière d'accès aux marchés négociées dans le cadre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) et de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGC).

Le gouvernement du Canada procède aussi à des consultations auprès de représentants des industries du poulet, des œufs, du dindon et des œufs d'incubation sur l'élaboration de programmes de compensation sur dix ans, assortis d'un budget de 691 millions de dollars, que la ministre Bibeau a aussi annoncés en novembre 2020. En réponse aux demandes du secteur, ces programmes contribueront à stimuler l'innovation et le développement des marchés pour les producteurs. Les consultations devraient s'achever prochainement en début d'année, et les détails des programmes seront annoncés dès que possible.

La ministre Bibeau a fait cette annonce lors d'une table ronde tenue aujourd'hui avec des producteurs sous gestion de l'offre du Sud-Ouest de la Montérégie au Québec, soit de Vaudreuil, Hudson, Rigaud, Magog, Brome et Granby, en compagnie de la députée de Châteauguay--Lacolle, Brenda Shanahan, du député de Vaudreuil--Soulanges, Peter Schiefke, et de la députée de Brome--Missisquoi, Lyne Bessette. Les discussions ont aussi porté sur les difficultés auxquelles font face les producteurs sous gestion de l'offre, l'indemnisation récemment annoncée, les transferts intergénérationnels, la durabilité et l'environnement.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les producteurs canadiens sous gestion de l'offre sont des moteurs du secteur agricole et de l'économie au Canada. Tout en continuant de faire face aux difficultés posées par la pandémie de COVID-19, les producteurs continuent de faire en sorte que nous ayons des produits de la meilleure qualité dans nos épiceries et dans nos assiettes. La force du secteur est essentielle à la vitalité des exploitations agricoles et des régions rurales de l'ensemble du pays.

Citations

« La production laitière est un pilier de nos régions rurales. Avec l'envoi des lettres au sujet du deuxième paiement des compensations, notre gouvernement a franchi une étape importante dans le versement des compensations pleines et équitables aux producteurs laitiers. Nous continuerons à veiller à ce que nos producteurs sous gestion de l'offre disposent des outils nécessaires à leur réussite pour les générations à venir. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les discussions qui ont eu lieu aujourd'hui sont importantes pour la pérennité et la durabilité du secteur agricole dans notre région. Les demandes et les préoccupations de nos agriculteurs sous gestion de l'offre ont bien été entendues, et nous continuerons à faire le nécessaire pour les aider à relever les défis auxquels ils sont confrontés. »

- Députée de Châteauguay-Lacolle, Brenda Shanahan

« La contribution des producteurs de lait, de volaille et d'œufs sous gestion de l'offre à la prospérité économique de notre pays n'est plus à démontrer. En ces temps parfois incertains, il est rassurant pour les familles du Québec et du Canada de savoir qu'elles peuvent compter sur ces travailleurs pour livrer des produits de grande qualité et contribuer à l'accroissement de notre autonomie alimentaire. »

- Député de Vaudreuil-Soulanges, Peter Schiefke

« Les agriculteurs sous gestion de l'offre sont au cœur de la vitalité des régions rurales. Les producteurs de Brome-Missisquoi s'attendent à ce que nous les appuyions, notamment avec les compensations pleines et entières annoncées en novembre. Nous sommes à leur écoute et nous continuons à travailler étroitement avec eux afin de leur offrir les meilleures conditions pour favoriser leur succès, comme le démontre notre table ronde d'aujourd'hui. »

- Députée de Brome-Missisquoi, Lyne Bessette

Les faits en bref

En août 2019, la ministre Bibeau a annoncé que 1,75 milliard de dollars seraient versés sur une période de huit ans pour l'indemnisation des producteurs laitiers canadiens. Entre décembre 2019 et janvier 2020, plus de 10 000 producteurs laitiers ont reçu un paiement en espèces, totalisant 345 millions de dollars. Le gouvernement a établi un calendrier pour fournir aux producteurs la somme restante de 1,405 milliard de dollars sous forme de paiements directs sur une période de seulement trois ans.

janvier 2020, plus de 10 000 producteurs laitiers ont reçu un paiement en espèces, totalisant 345 millions de dollars. Le gouvernement a établi un calendrier pour fournir aux producteurs la somme restante de 1,405 milliard de dollars sous forme de paiements directs sur une période de seulement trois ans. Le Canada compte 4 800 producteurs de poulet, d'œufs, d'œufs d'incubation de poulet à chair et de dindon.

compte 4 800 producteurs de poulet, d'œufs, d'œufs d'incubation de poulet à chair et de dindon. De plus, le gouvernement du Canada demeure résolu à consulter le secteur sur l'indemnisation complète et équitable relative à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et la compensation des transformateurs de produits sous gestion de l'offre.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326 ; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca