ST. JOHN'S, NL, le 22 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans des lieux de travail écologiques et modernes pour soutenir la prestation efficace des services fiscaux à la population canadienne, tout en veillant à la présence durable de l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans la région de St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada a attribué un contrat de 8,8 millions de dollars à Moriyama & Teshima Architects pour la conception d'un nouvel immeuble fédéral qui sera construit au 80, promenade Kelsey, à St. John's. Le gouvernement du Canada a acquis récemment le terrain à cette adresse en vue d'y construire le nouvel immeuble, lequel accueillera le Centre national de vérification et de recouvrement et le Bureau des services fiscaux de l'ARC.

Dans le cadre du contrat, Moriyama & Teshima Architects sera chargé de fournir des services d'architecture et de génie pour la conception du nouvel immeuble. L'entrepreneur devra notamment élaborer les plans, les devis et les estimations de coûts, ainsi que surveiller l'exécution des travaux de construction.

Le volet construction du projet comprendra des exigences obligatoires concernant des plans de participation des Autochtones. Ces plans s'inscrivent dans l'engagement du gouvernement du Canada voulant que les entreprises autochtones aient des occasions de bénéficier des grands projets du gouvernement fédéral. Services publics et Approvisionnement Canada continue de dialoguer avec les communautés autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador afin de déterminer les occasions économiques possibles dans le cadre de ce projet.

Le nouvel immeuble sera conforme à la Stratégie pour un gouvernement vert de 2020, selon laquelle les ministères doivent donner la priorité aux opérations à faibles émissions de carbone et à la résilience climatique. Les nouveaux immeubles fédéraux doivent viser la carboneutralité, laquelle se concrétisera grâce à une conception intégrée et à l'incorporation de technologies du bâtiment modernes.

L'intérieur de l'immeuble comprendra des bureaux axés sur les activités, qui offriront un lieu de travail sûr, efficace et moderne aux employés de l'ARC. Les installations favoriseront la productivité et le bien‑être des effectifs de St. John's, qui varient selon les besoins opérationnels et peuvent compter jusqu'à 3 000 employés pendant la période des déclarations de revenus.

L'achèvement du projet est prévu pour 2029.

« La construction de ce nouvel immeuble va permettre non seulement de créer et de maintenir des emplois dans la communauté, mais aussi de réduire considérablement l'empreinte carbone du gouvernement canadien dans la région. Le projet comporte également des plans de participation des Autochtones venant réaffirmer l'engagement du gouvernement du Canada à offrir des occasions d'affaires aux entreprises autochtones. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'Agence du revenu du Canada est ravie de forger un avenir où le Centre national de vérification et de recouvrement de St John's et le Bureau des services fiscaux de Terre-Neuve-et-Labrador travailleront en collaboration dans une installation moderne. L'investissement du gouvernement du Canada dans ce nouvel espace illustre notre engagement à fournir des services efficaces, axés sur le client et profitera grandement aux employés de l'Agence à Terre-Neuve-et-Labrador et aux millions de Canadiens qu'ils servent. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre du Revenu national

« Nous avons une main-d'œuvre dynamique à St. John's East. Ce nouvel immeuble fédéral offrira l'environnement hybride moderne dans lequel les employés d'aujourd'hui s'épanouissent le mieux. Non seulement ce projet maintiendra des emplois dans le secteur de la construction ici même, à Terre-Neuve-et-Labrador, tout en réduisant notre empreinte carbone, mais aussi il permettra aux employés de l'ARC de continuer d'offrir des services fiables et de qualité à la population canadienne. »

Joanne Thompson

Députée de St. John's-Est, Terre-Neuve-et-Labrador

Les faits en bref

L'immeuble actuel du Centre national de vérification et de recouvrement de St. John's a été construit en 1980 et a atteint la fin de sa durée de vie.

a été construit en 1980 et a atteint la fin de sa durée de vie. Le nouvel immeuble sera aménagé de manière à optimiser l'occupation de l'espace, comme le veut le modèle de travail hybride. Il offrira ainsi un milieu de travail moderne mieux adapté aux besoins actuels et futurs des fonctionnaires fédéraux en matière de locaux.

