OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 25 nov. 2020 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, des mesures ont été prises par tous les gouvernements pour protéger les plus vulnérables et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Les gouvernements territoriaux, les partenaires autochtones et les organisations communautaires continuent de travailler avec ardeur pour assurer la sécurité de leurs communautés et le gouvernement du Canada sera là pour les soutenir dans leur gestion de l'actuelle pandémie de COVID-19.

Un certain nombre de communautés du Nunavut connaissent des éclosions, notamment Arviat, Whale Cove et Rankin Inlet. Une aide supplémentaire est nécessaire de toute urgence pour la nourriture et le soutien social, les services municipaux comme la livraison d'eau par camion-citerne, la sécurité et les équipements de protection individuelle (EPI) non médicaux, et ce, afin d'assurer la sécurité des personnes.

En raison de l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 au Nunavut, le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui qu'il fournit 19,36 millions de dollars en financement immédiat pour soutenir le gouvernement du Nunavut ainsi que les communautés et les organisations inuites dans leur réponse à la pandémie.

Le financement annoncé aujourd'hui par l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, sera versé au gouvernement du Nunavut, à l'Association des Inuits de Kivalliq par le biais du Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) et à d'autres partenaires afin de répondre aux besoins immédiats et d'adopter des mesures de protection pour contribuer à limiter la propagation de la maladie dans la région dans le but de répondre aux besoins changeants. Ce financement soutiendra également les plans de préparation et d'intervention d'urgence en place au Nunavut. Il comprend les éléments qui suivent :

11,36 millions de dollars au gouvernement du Nunavut :

1,8 million de dollars pour le soutien alimentaire des ménages en situation d'isolement et d'autres besoins en matière de sécurité alimentaire, afin d'aider les personnes et les familles à faire face aux conséquences de la pandémie;



1 million de dollars pour contribuer à assurer un approvisionnement fiable en EPI non médicaux et en produits de nettoyage pour les communautés touchées, Cela peut inclure des masques, du savon, des désinfectants pour les mains et des produits d'entretien ménager afin de prévenir la propagation de la COVID-19;



6,5 millions de dollars pour soutenir les services municipaux essentiels pour les communautés touchées, par exemple les services de sécurité, les services d'approvisionnement en eau et d'égout, le transport des fournitures essentielles, notamment la nourriture, les produits de nettoyage, les tests et autres fournitures médicales ainsi que du personnel médical supplémentaire;



1,3 million de dollars pour étendre la bande passante Internet afin de soutenir l'éducation, les soins de santé à distance et les interventions communautaires;



513 000 dollars pour soutenir les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants (AGJE) touchés par les effets de la COVID-19, y compris la formation des travailleurs d'AGJE, le soutien à la santé mentale des enfants et des familles, les trousses d'apprentissage à domicile et les paniers alimentaires pour remplacer les programmes de déjeuner et de dîner;

250 000 dollars destinés à l'achat d'équipement pour le soutien de l'apprentissage à distance dans la région de Kivalliq. Cette somme est octroyée dans le cadre d'un nouvel accord conclu avec le Collège de l'Arctique du Nunavut , au titre du Programme d'éducation de base des adultes du Nord de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor).

8 millions de dollars à Nunavut Tunngavik Incorporated en collaboration avec l'Association des Inuits de Kivalliq :

6 millions de dollars pour des paniers alimentaires, un soutien aux ménages qui dépendent des programmes scolaires de déjeuner et de dîner, d'autres besoins en matière de sécurité alimentaire pour les personnes et les familles dans les communautés où il y a des éclosions actives de COVID-19 ainsi que dans les communautés où les écoles ont fermé;



2 millions de dollars pour soutenir les initiatives sur le terrain, y compris la récolte de denrées alimentaires, tout en facilitant l'éloignement physique et en favorisant le mieux-être mental.

Les communautés, les organisations et les partenaires autochtones, ainsi que le gouvernement du Canada, continuent de collaborer pour protéger leurs communautés. Ils ont ainsi formé des partenariats clés, sources de soutien significatif et considérable pour lutter contre la COVID-19 dans l'ensemble du pays. Avec l'annonce d'aujourd'hui, depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a fourni environ 105 millions de dollars en soutien combiné pour la COVID-19 aux communautés du Nunavut.

Le gouvernement du Canada continuera également à travailler avec les partenaires inuits et d'autres partenaires autochtones pour recenser les organismes de service qui ont besoin de soutien pour desservir les Inuits qui habitent ailleurs qu'au Nunavut.

Le gouvernement du Canada continuera d'appuyer les efforts déployés sur le terrain pour veiller à ce que les personnes, les communautés et les organisations autochtones disposent des outils nécessaires pour atténuer les répercussions de la COVID-19 sur leur santé et leur vie. Nous affecterons sans hésitation des ressources additionnelles au besoin.

Citations

« Les Nunavummiut sont forts et résilients et les communautés se rallient pour faire face à ce défi sans précédent. Nous reconnaissons que les besoins du Nunavut sont uniques. Les engagements annoncés aujourd'hui sont directement liés aux discussions en cours avec les dirigeants territoriaux et inuits, qui portent sur l'aide immédiate et significative que peut apporter le gouvernement du Canada aux Nunavummiut. Nous travaillons activement avec le gouvernement territorial, les dirigeants inuits et d'autres partenaires afin de veiller à ce que les ressources nécessaires soient en place pour soutenir les communautés touchées et contrer la propagation de la COVID-19. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Le gouvernement du Canada garde un œil sur l'évolution de la COVID-19 au Nunavut. Nous collaborons entre ministères et avec le gouvernement territorial et les partenaires inuits pour assurer une intervention coordonnée et ciblée face au nombre croissant de cas au Nunavut. Nous continuerons de nous assurer que tous les Nunavummiut disposent du soutien et des ressources nécessaires pour réagir efficacement à la pandémie. Nous demandons également à toutes les personnes qui habitent au Nunavut de respecter les directives et les recommandations de leur autorité régionale de santé publique. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Compte tenu de l'état de la situation concernant la COVID-19 au Nunavut, notre gouvernement collabore le gouvernement du Nunavut et les partenaires inuits pour veiller à ce que tous les Nunavummiut disposent des ressources nécessaires pour contrer la propagation du virus. Alors qu'on demande aux étudiants de niveau post-secondaire et à ceux fréquentant les services d'éducation aux adultes de rester chez eux et de suivre les directives de santé publique, l'investissement de CanNor soutiendra le Collège de l'Arctique du Nunavut et ses efforts pour minimiser l'interruption de leurs études. Nousremercions nos partenaires pour leur dévouement à assurer la sécurité de leurs communautés et nous continuerons à les soutenir en cette période difficile. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« La COVID-19 a frappé rapidement la région de Kivalliq et met à l'épreuve nos ressources et capacités limitées. Le gouvernement du Nunavut est très reconnaissant envers le gouvernement fédéral pour son soutien continu et son ouverture. Son aide financière immédiate en réponse à l'éclosion et son intervention rapide pour nous apporter un soutien là où nous en avons besoin sont vraiment appréciées. »

Joe Savikataaq, premier ministre du Nunavut

« Nous avons un besoin criant de paniers de nourriture et de produits de nettoyage. Ce financement aidera les Inuits du Nunavut à rester chez eux et à limiter leurs contacts. Au nom de ceux-ci, je remercie le ministre Marc Miller pour son intervention rapide à l'égard de l'éclosion dans la région de Kivalliq. »

James Eetoolook, président par intérim

Nunavut Tunngavik Incorporated

« Sur le territoire, la distanciation sociale contribue à réduire le surpeuplement dans les foyers et les refuges, améliore la santé mentale et renforce l'apprentissage de la langue et de la culture inuites chez les enfants. Ce soutien m'encourage et je tiens à exprimer ma reconnaissance à cet égard. »

Kono Tattuinee, président

Kivalliq Inuit Association

Faits en bref

Au 10 novembre 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser près de 2,5 milliards de dollars pour soutenir les communautés et les organisations autochtones pendant la pandémie de COVID-19.

s'est engagé à verser près de 2,5 milliards de dollars pour soutenir les communautés et les organisations autochtones pendant la pandémie de COVID-19. Services aux Autochtones Canada a versé au total 33,8 millions de dollars à Nunavut Tunngavik Incorporated par l'entremise du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Nunavut Tunngavik Incorporated ainsi que les associations inuites régionales du Nunavut ont consacré ce montant à plusieurs initiatives, dont :

ont consacré ce montant à plusieurs initiatives, dont : Du soutien aux enfants au moyen de trousses d'apprentissage en inuktut axées sur la littératie et la numératie.



La construction de nouveaux refuges pour les victimes de violence familiale et de résidences de transition, ou l'amélioration des installations existantes, pour respecter l'éloignement physique.



L'amélioration de la capacité de dépistage du Nunavut , y compris de la formation pour les Inuits.

, y compris de la formation pour les Inuits.

La remise d'un thermomètre à tous les ménages inuits du Nunavut .

.

Du soutien aux couturières inuites du Nunavut pour la fabrication de couvre-visage.

pour la fabrication de couvre-visage.

L'approvisionnement en nourriture, en produits de nettoyage et en ressources d'apprentissage pour toutes les personnes ayant un diagnostic de COVID-19 et leur famille, afin de faciliter la période de 14 jours d'isolement.



La collaboration avec les hameaux et le gouvernement du Nunavut pour assurer des infrastructures d'approvisionnement en eau et d'égouts fiables.

pour assurer des infrastructures d'approvisionnement en eau et d'égouts fiables.

Une subvention salariale pour les éducateurs de la petite enfance, en partenariat avec le gouvernement du Nunavut , pour les fermetures obligatoires en 2020.

, pour les fermetures obligatoires en 2020. Le Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN) offre aux enfants l'accès nécessaire à des services préscolaires, sanitaires et sociaux adaptés à leur culture dans les collectivités urbaines et nordiques. En moyenne, le programme national rejoint entre 4 600 et 4 800 enfants chaque année dans 134 sites partout au pays.

4 800 enfants chaque année dans 134 sites partout au pays. Depuis le début de la pandémie, CanNor a investi 3,2 millions de dollars pour soutenir 47 petites et moyennes entreprises et assurer le maintien de 216 emplois dans des communautés du Nunavut . Grâce à une entente avec le gouvernement du Nunavut , CanNor a également versé un financement additionnel de 3,9 millions de dollars à des organismes de développement des collectivités.

