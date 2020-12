OTTAWA, ON, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Les Canadiens ont été de plus en plus nombreux à avoir de la difficulté à subvenir à leurs besoins alimentaires en raison de la pandémie de COVID-19. Cette situation a eu pour effet d'exercer une pression accrue sur les banques alimentaires et les organismes de sécurité alimentaire au Canada, notamment en raison de la hausse de la demande et des ressources réduites. À l'approche des Fêtes, ces organisations ont plus que jamais besoin de notre soutien afin de fournir de la nourriture aux familles et de préserver la santé et la sécurité des Canadiens.

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui les détails de l'aide additionnelle de 100 millions de dollars fournie à ces organismes dans le cadre du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire. Cette aide annoncée par le premier ministre Justin Trudeau le 9 octobre 2020 porte le financement total du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire à 200 millions de dollars. Le nouvel investissement permettra de fournir 18,5 millions de dollars à Banques alimentaires Canada, 18,5 millions de dollars au Club des petits déjeuners du Canada, 8,9 millions de dollars à Second Harvest, 8,9 millions de dollars aux Centres communautaires d'alimentation du Canada, 8,85 millions de dollars à l'Armée du Salut et 1,34 million de dollars à La Tablée des Chefs. Un montant supplémentaire de cinq millions de dollars sera puisé dans les fonds de réserve.

La ministre Bibeau a fait cette annonce aux côtés du ministre des Services autochtones, Marc Miller, et du ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, lors d'une table ronde réunissant des bénévoles de première ligne et des travailleurs d'organismes de sécurité alimentaire de partout au Canada. Au cours de cette table ronde, les ministres ont pu entendre les bénévoles et les travailleurs raconter leurs expériences sur le travail essentiel qu'ils accomplissent tout en étant confrontés à une demande croissante et à des ressources réduites. La pandémie de COVID-19 a accru les préoccupations de nombreux Canadiens concernant la sécurité alimentaire, en particulier dans les communautés nordiques et autochtones. Les organismes alimentaires locaux doivent s'adapter aux nouvelles mesures pour assurer la sécurité de leurs services et ils ont souvent de la difficulté à trouver les bénévoles et le personnel indispensables.

Services aux Autochtones Canada utilisera 30 millions de dollars de ce nouveau financement pour renforcer son Fonds de soutien aux communautés autochtones, ce qui portera le total de ce Fonds à 1,1 milliard de dollars.

Alors que les Canadiens entrent dans une phase critique de la pandémie, les banques alimentaires, les organisations alimentaires locales et les partenaires autochtones utilisent ces fonds pour acheter et distribuer de la nourriture et d'autres produits de première nécessité pour répondre aux besoins urgents des Canadiens. Jusqu'à présent, ces fonds ont permis de soutenir plus de 3200 organisations alimentaires locales au Canada.

« Notre gouvernement offre un soutien supplémentaire aux organismes de sécurité alimentaire, dont les bénévoles et travailleurs extraordinaires continuent de donner temps et énergie pour que les Canadiens de partout au pays aient accès à de la nourriture. Je tiens à remercier tous les Canadiens pour la générosité dont ils ont fait preuve. Comme les besoins augmentent pendant la période des Fêtes, je nous encourage tous à aider de toutes les façons possibles. Chaque don contribuera à rendre la vie un peu plus facile pour les Canadiens dans le besoin en ces temps difficiles. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'annonce d'aujourd'hui de 30 millions de dollars pour la sécurité alimentaire des Autochtones arrive à un moment critique. Nous reconnaissons que la pandémie a exercé une pression accrue sur de nombreuses communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que sur les populations autochtones urbaines. L'accès à des aliments sains et nutritifs ne devrait jamais être incertain. Ce financement aidera les peuples autochtones à avoir un meilleur accès à des choix alimentaires sains et culturellement adaptés, ainsi qu'à des produits de première nécessité. »

- L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

« Ce financement viendra appuyer les efforts des organisations alimentaires du Nord et de l'Arctique qui travaillent chaque jour pour que les familles aient de la nourriture sur la table. Les communautés du Nord font face à de nombreux obstacles pour accéder à des sources de nourriture abordables, nutritives et sûres, des obstacles qui ne font que s'aggraver en cas d'urgence mondiale. Ce financement, combiné à nos investissements accrus dans Nutrition Nord Canada et à la mise en œuvre de la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs, nous permet de répondre de manière robuste, globale et complète à l'insécurité alimentaire afin que les individus, les familles et les communautés du Nord puissent bénéficier d'une plus grande sécurité alimentaire. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

Les premiers 100 millions de dollars du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire, annoncés en avril 2020, ont été répartis comme suit :

50 millions de dollars à Banques alimentaires Canada ;

49,2 millions de dollars répartis entre les Centres communautaires d'alimentation du Canada , Second Harvest, l'Armée du Salut et le Club des petits déjeuners du Canada ;

800 000 dollars à La Tablée des Chefs pour aider à la préparation et à la distribution de repas aux populations vulnérables, principalement au Québec, par l'entremise des banques alimentaires.

Le gouvernement a aussi lancé le Programme de récupération d'aliments excédentaires, doté de 50 millions de dollars, qui vise à acheminer les produits alimentaires excédentaires dans la filière alimentaire aussi efficacement que possible pour aider les Canadiens vulnérables.

En avril 2020, l'injection ponctuelle de 25 millions de dollars a été annoncée pour Nutrition Nord Canada (NNC), pour augmenter les taux de subvention dans les communautés admissibles afin d'assurer la sécurité alimentaire des plus vulnérables du Canada dans les régions du nord et de l'Arctique.

dans les régions du nord et de l'Arctique. Le programme Harvesters Support Grant de la NNC, développé avec des partenaires autochtones, fournit 40 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2019- 2020, et 8 millions de dollars par année en financement continu. Ce programme améliore directement la sécurité alimentaire en augmentant l'accès à des aliments traditionnels et contribuera à réduire les coûts élevés associés aux activités traditionnelles de chasse et de cueillette.

