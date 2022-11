VICTORIA, BC, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise sont une bouée de sauvetage pour les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe et sont des services de soutien essentiels. Pendant la pandémie, les organismes exploitant des lignes d'assistance téléphonique en cas de crise en Colombie-Britannique ont signalé une augmentation du volume d'appels, car les personnes victimes de violence et les personnes cherchant des services connexes se sont heurtées à des obstacles pour y accéder en toute sécurité.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé 3 millions de dollars pour soutenir les lignes d'aide téléphonique en cas de crise en Colombie-Britannique. La ministre Ien était accompagnée de Grace Lore, secrétaire parlementaire pour l'équité en matière de genre de la Colombie-Britannique, pour annoncer l'entente bilatérale.

Ce financement soutiendra deux lignes d'assistance téléphonique en cas de crise à l'échelle de la province pour répondre aux besoins urgents en offrant de l'information, des ressources et des mesures de soutien aux personnes autochtones et non autochtones survivantes de la violence fondée sur le sexe. Il s'agit de la troisième entente provinciale sur les services d'aide téléphonique en cas de crise annoncée par le gouvernement du Canada en autant de mois.

Cette annonce s'appuie sur l'appui historique du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine au début de novembre.

Aujourd'hui marque également le début des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, une occasion de renouveler la volonté de dénoncer les actes de violence fondée sur le sexe, au Canada et dans le monde, et de s'y opposer.

Citations

« Le financement en temps opportun des lignes d'aide téléphonique en cas de crise est une nécessité, et en Colombie-Britannique, où le taux d'agressions sexuelles signalées par la police est en hausse, il est essentiel que nous soutenions ces services. Grâce à cet investissement, ces lignes d'aide continueront à fournir des services vitaux aux femmes fuyant la violence. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui marque aussi le début des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, nous réaffirmons notre engagement à mettre fin à la violence fondée sur le sexe sous toutes ses formes. »

L'honorable Marcy Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les femmes, les filles, les personnes transgenres, bispirituelles et non binaires sont les plus ciblées en matière de violence fondée sur le sexe. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les personnes survivantes de la violence puissent accéder aux soins dont elles ont besoin dans leurs communautés lorsqu'elles ne craignent pas de parler. C'est pourquoi nous élaborons un plan d'action pour lutter contre la violence fondée sur le sexe en Colombie-Britannique et pour reconstruire les services, comme le financement des centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Les lignes d'aide téléphonique en cas de crise font partie de cette réponse immédiate, facile d'accès et qui tient compte des traumatismes, et ces fonds aideront à élargir et à renforcer la capacité à répondre aux besoins précis des personnes victimes de violence. »

Grace Lore, secrétaire parlementaire pour l'équité en matière de genres de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Près de la moitié des travailleuses et des travailleurs du secteur de la lutte contre la violence interrogés au Canada entre mai et juillet 2020 ont déclaré avoir remarqué des changements dans la prévalence et la gravité de la violence fondée sur le sexe pendant la pandémie de COVID-19.

entre mai et juillet 2020 ont déclaré avoir remarqué des changements dans la prévalence et la gravité de la violence fondée sur le sexe pendant la pandémie de COVID-19. Entre mars 2020 et mars 2021, la Colombie-Britannique a fourni 20 millions de dollars en subventions pour soutenir la prestation de services d'urgence en cas d'agressions sexuelles dans les régions de la province.

mars 2021, la Colombie-Britannique a fourni 20 millions de dollars en subventions pour soutenir la prestation de services d'urgence en cas d'agressions sexuelles dans les régions de la province. À compter de l'exercice 2023-2024, la Colombie-Britannique versera 10 millions de dollars par année pour rétablir un financement stable pour les programmes de services aux victimes d'agressions sexuelles.

De plus, le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit plus de 44 millions de dollars par année pour soutenir plus de 400 programmes de services aux victimes et de lutte contre la violence faite aux femmes.

Par l'intermédiaire de BC Housing, la Colombie-Britannique fournit 734 millions de dollars grâce au fonds du Building BC : Women's Transition Housing Fund, pour des maisons de transition et d'hébergement, des logements de deuxième étape et des logements abordables pour les femmes qui fuient des situations de violence.

Depuis avril 2020, le gouvernement du Canada a investi plus de 240 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19 dans 1 400 centres d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes, dont près de 140 organismes au service des personnes autochtones.

a investi plus de 240 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19 dans 1 400 centres d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes, dont près de 140 organismes au service des personnes autochtones. Le récent Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe garantit un cadre pour que toute personne confrontée à la violence fondée sur le sexe ait un accès fiable et rapide à une protection et à des services, peu importe où elle vit.

