EDMONTON, AB, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Les lignes d'aide téléphoniques en cas de crise sont une bouée de sauvetage pour les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe et sont des services de soutien essentiels. Pendant la pandémie, les organismes exploitant des lignes d'aide téléphoniques en cas de crise en Alberta ont signalé une augmentation du volume d'appels, car les personnes victimes de violence et les personnes en quête de services connexes se sont heurtées à des obstacles pour accéder en toute sécurité aux services.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, était accompagnée de Tanya Fir, secrétaire parlementaire de l'Alberta pour la condition féminine, pour annoncer trois millions de dollars pour soutenir les lignes d'aide téléphoniques en cas de crise partout en Alberta.

Ce financement aidera les lignes d'aide téléphoniques en cas de crise de l'Alberta à répondre aux besoins urgents des Canadiennes et Canadiens. Les lignes d'aide téléphoniques en cas de crise offriront des services, des ressources et un soutien plus solides pour prévenir l'escalade de la violence fondée sur le sexe. Les services d'aide téléphoniques veilleront ainsi à ce qu'il y ait toujours quelqu'un à l'autre bout du fil lorsqu'une personne est dans le besoin.

Cette annonce n'est qu'une des ententes bilatérales récemment signées avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Depuis août, le gouvernement du Canada a annoncé des ententes au Manitoba, au Yukon, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. Au cours des prochains mois, le gouvernement du Canada travaillera avec chaque province et territoire pour signer des ententes bilatérales similaires.

Cette annonce s'appuie sur l'approbation du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la Condition féminine au début de novembre. Le Plan d'action national comprend cinq piliers : soutien aux personnes victimes et survivantes et à leur famille; prévention; système judiciaire réactif; mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones; et infrastructure sociale et environnement propice.

Depuis avril 2020, le gouvernement du Canada a investi plus de 250 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19 dans 1 400 maisons d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes, dont près de 138 organismes au service des personnes autochtones.

Citations

« Au cours des dernières années, nous avons constaté que l'utilisation des lignes d'aide téléphoniques en cas de crise a augmenté partout au Canada. Avoir une personne au bout du fil quand on a besoin de parler peut faire une différence déterminante dans une vie. Comme nous reconnaissons que la violence fondée sur le sexe est un problème récurrent pour beaucoup de gens au Canada, nous reconnaissons aussi la nécessité de fournir des services d'urgence adaptés à toutes les personnes victimes et survivantes - et les lignes d'aide téléphoniques constituent l'un de ces services. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada est ravi de travailler avec l'Alberta pour aider à fournir un meilleur soutien aux services essentiels et à l'écosystème organisationnel au sein duquel ils se situent. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Une personne en crise devrait pouvoir trouver de l'aide facilement, rapidement et sans qu'il y ait de confusion. Si vous vous trouvez dans une situation où vous avez besoin d'aide, ce service offert en tout temps en composant le 211 vous aidera à obtenir les ressources et le soutien auxquels vous êtes en droit de vous attendre. Je suis fière des progrès que nous réalisons en vue d'offrir de l'aide aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe. »

Tanya Fir, secrétaire parlementaire pour la condition féminine, Alberta

Faits en bref

Le budget de 2021 a prévu 601,3 millions de dollars pour faire avancer l'élaboration du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ce montant comprend 415 millions de dollars qui seront versés à FEGC : 200 millions de dollars sur deux ans pour soutenir les organismes de lutte contre la violence fondée sur le sexe.

Le budget de 2021 a engagé un financement sur cinq ans afin que les lignes d'aide en cas de crise puissent répondre aux besoins urgents d'un plus grand nombre de Canadiennes et Canadiens et offrir des services, des ressources et des soutiens plus robustes pour prévenir l'escalade de la violence fondée sur le sexe.

Depuis avant la pandémie de COVID-19 jusqu'en 2021, les appels aux lignes d'aide téléphoniques de l' Alberta ont doublé, pour des événements courants ou passés, car les confinements ont créé des conditions où les personnes ont dû faire face à leurs événements traumatisants ou à la présence accrue de leur agresseur.

ont doublé, pour des événements courants ou passés, car les confinements ont créé des conditions où les personnes ont dû faire face à leurs événements traumatisants ou à la présence accrue de leur agresseur. En Alberta , la hausse se poursuit, car certaines lignes d'aide téléphoniques en cas de crise ont vu une augmentation de 50 % ou plus des appels de 2021 à 2022, selon le mois.

, la hausse se poursuit, car certaines lignes d'aide téléphoniques en cas de crise ont vu une augmentation de 50 % ou plus des appels de 2021 à 2022, selon le mois. En 2021, la moitié (49 %) des centres d'hébergement interrogés ont signalé une augmentation du nombre d'appels en situation de crise reçus par rapport à l'avant-pandémie.

Certaines populations qui sont exposées au risque de violence fondée sur le sexe (VFS) ou mal desservies lorsqu'elles subissent diverses formes de violence comprennent les femmes et les filles autochtones, les femmes noires et racisées, les femmes immigrantes et réfugiées, les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexuées et les autres personnes d'orientations sexuelles et identités de genre diverses (2ELGBTQI+), les personnes en situation de handicap et les femmes vivant dans les collectivités nordiques, rurales et éloignées.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Johise Namwira, Attachée de presse et responsable des dossiers, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]