OTTAWA, ON, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Pour aider nos plus petites entreprises agroalimentaires à s'ouvrir les portes des épiceries et services alimentaires, le gouvernement du Canada annonce qu'il appuie financièrement la création d'un programme de certification répondant aux exigences précises de ce type de commerces.

L'investissement de 336 858 $, annoncé par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, soutiendra l'association sans but lucratif GS1 Canada dans le développement de nouveaux services de formation adaptés à ces entreprises. Le projet inclut des modules d'apprentissage et un portail virtuel de ressources adaptées aux petites et micro-entreprises.

GS1 Canada projette équiper au moins 200 entreprises de partout au Canada avec les connaissances, les outils et l'expérience nécessaires pour se préparer à faire affaire, notamment, avec les secteurs de l'épicerie, de la distribution et des services alimentaires des institutions.

Les entreprises qui compléteront le programme de certification auront aussi accès à d'autres services de GS1 Canada pendant un an. Ces services incluent le code à barres, une exigence de plusieurs détaillants et distributeurs canadiens, et un accès aux outils en ligne pour faire l'échange de données bilingues sur la qualité des produits avec des partenaires commerciales. Ces codes à barres sont une norme mondiale et jouent un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement et la traçabilité des aliments.

Les petites entreprises sont au cœur des communautés locales et un moteur de l'économie canadienne. En les aidant à développer leurs connaissances du marché et à éliminer les obstacles au commerce, elles peuvent croître et contribuer plus significativement au développement économique de leur région et de notre pays.

Citations

« Ce nouveau programme de certification aide nos petites et micro-entreprises du secteur agroalimentaire à répondre aux exigences réglementaires de l'industrie et à obtenir l'information nécessaire pour faire du commerce et de l'exportation au Canada. Ainsi, ces entreprises peuvent accéder de nouvelles possibilités d'affaires et renforcer notre économie. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes très fiers de collaborer avec le gouvernement pour lancer ce programme de certification. Il offrira du soutien, des connaissances et des ressources très nécessaires pour les petites entreprises qui se préparent pour le monde du commerce. Comme organisme à but non lucratif neutre, nous nous engageons à aider les petites entreprises à mettre leurs produits sur le marché. Grâce à notre rôle comme partenaire stratégique et fiable, ce programme d'éducation robuste a été élaboré pour aider les petites entreprises à répondre aux exigences commerciales du Canada, en plus de comprendre l'importance de l'identification, les codes de barres, la qualité des données et les normes de la chaîne d'approvisionnement de GS1. »

- Kelly Asghar, présidente intérimaire, GS1 Canada

Faits en bref

Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, le gouvernement du Canada a annoncé son plan pour poursuivre sa saine gestion de l'économie, rendre la vie plus abordable et bâtir une économie qui fonctionne pour tous.

a annoncé son plan pour poursuivre sa saine gestion de l'économie, rendre la vie plus abordable et bâtir une économie qui fonctionne pour tous. En décembre 2020, le Canada comptait 1,22 million entreprises avec employés, dont 1,2 million (97,9 %) étaient des petites entreprises, et 55,3 % étaient des micros entreprises (1 à 4 employés).

comptait 1,22 million entreprises avec employés, dont 1,2 million (97,9 %) étaient des petites entreprises, et 55,3 % étaient des micros entreprises (1 à 4 employés). GS1 Canada est une association à but non lucratif non partisane qui travaille avec des dirigeants de l'industrie, des conseils consultatifs et d'administration et des groupes de travail pour élaborer des normes, créer des formations et trouver des solutions non brevetées qui seront bénéfiques pour les entreprises de toute taille. La portée de GS1, soit 2 millions d'utilisateurs et 6 milliards de transactions par année dans des organisations membres de 116 pays, assure l'uniformité du langage des affaires partout dans le monde pour appuyer une saine chaîne d'approvisionnement et améliorer l'efficacité, la sécurité, la viabilité et la visibilité.

est une association à but non lucratif non partisane qui travaille avec des dirigeants de l'industrie, des conseils consultatifs et d'administration et des groupes de travail pour élaborer des normes, créer des formations et trouver des solutions non brevetées qui seront bénéfiques pour les entreprises de toute taille. La portée de GS1, soit 2 millions d'utilisateurs et 6 milliards de transactions par année dans des organisations membres de 116 pays, assure l'uniformité du langage des affaires partout dans le monde pour appuyer une saine chaîne d'approvisionnement et améliorer l'efficacité, la sécurité, la viabilité et la visibilité. Le programme Agri-assurance : Volet Associations nationales de l'industrie finance des projets, au niveau national, destinés à aider l'industrie à élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des outils permettant de formuler des assertions pertinentes sur la qualité, la santé et la salubrité des produits agricoles et agroalimentaires canadiens.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) effectué par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) visant à renforcer et faire croître le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Liens supplémentaires

Programme Agri-assurance : Volet Associations nationales de l'industrie

GS1 Canada

Programme de certification de GS1 Canada

Énoncé économique de l'automne de 2022

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]