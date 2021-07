OTTAWA, ON, le 5 juill. 2021 /CNW/ - Le nombre de Canadiens et de Canadiennes qui se font vacciner contre la COVID-19 ne cesse d'augmenter, et le gouvernement du Canada passe à l'action pour veiller à ce que tous les membres de la population canadienne qui veulent un vaccin puissent en obtenir un, ce qui comblera l'écart chez les groupes dont le taux de vaccination est inférieur à d'autres.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé trois nouveaux projets qui seront financés dans le cadre du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) afin de soutenir les efforts de vaccination dans tout le Canada. Ces projets donneront aux fournisseurs de soins de santé les outils, la formation et les renseignements fondés sur des données probantes dont ils ont besoin pour promouvoir les vaccins contre la COVID-19 et conseiller les autres sur leur importance.

L'Indigenous Primary Health Care Council recevra du financement pour concevoir et mettre en œuvre des ressources et des séances de sensibilisation éducatives aux fournisseurs de soins de santé non Autochtones afin qu'ils puissent mieux promouvoir la vaccination chez les clients Autochtones et leurs familles d'une manière adaptée à la culture et tenant compte des traumatismes.

Le Réseau universitaire de santé recevra du financement pour élaborer des initiatives d'éducation sur les vaccins contre la COVID-19 destinées aux préposés aux bénéficiaires afin de renforcer leur confiance à l'égard des vaccins et leurs capacités à conseiller et à soutenir efficacement leurs collègues, leurs communautés et leurs clients ou patients pour qu'ils fassent des choix éclairés sur la vaccination contre la COVID-19.

Le Women's College Hospital recevra du financement pour former les fournisseurs de soins de santé qui ne sont pas médecins et d'autres travailleurs essentiels en soins à domicile et dans les établissements de soins de longue durée, ainsi que pour renforcer leurs capacités en tant que vaccinateurs et promoteurs de la vaccination. Ce projet leur fournira les outils, la formation et les renseignements fondés sur des données probantes dont ils ont besoin pour se faire vacciner et devenir des défenseurs des vaccins contre la COVID-19 au travail et à la maison.

Le gouvernement du Canada travaille de près avec des experts, les gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres partenaires pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et mieux comprendre les obstacles à la vaccination qui pourraient exister. Le FPI est l'un des outils pouvant aider les personnes au Canada à faire des choix éclairés en matière de vaccins grâce à la mobilisation communautaire et à la sensibilisation du public.

Citations

« Les travailleurs de la santé jouent un rôle important dans le renforcement de la confiance envers la vaccination au sein des populations touchées de manière disproportionnée par la COVID-19. En tant que messagers de confiance, il est essentiel qu'ils soient en mesure d'informer leurs patients sur l'importance de se faire vacciner contre la COVID-19 et de répondre à toutes les questions qu'ils peuvent avoir sur les vaccins. Ces projets habiliteront les préposés aux bénéficiaires et les autres fournisseurs de soins de santé à promouvoir efficacement la vaccination contre la COVID-19 auprès de leurs collègues, de leur communauté et de leurs patients les plus vulnérables. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) soutient des projets visant à accroître l'accès aux vaccins et à encourager la vaccination.

En 2020, en réponse aux efforts de vaccination contre la COVID-19 du Canada et dans la foulée des premiers succès du FPI, le gouvernement du Canada a consacré une somme supplémentaire de 64 millions de dollars à des projets visant à favoriser le recours aux vaccins contre la COVID-19 au Canada . Ce financement se répartit comme suit :

30,25 millions de dollars pour des projets communautaires visant à concevoir des ressources éducatives et des outils adaptés et ciblés afin de sensibiliser les gens aux vaccins contre la COVID-19 et d'accroître leur confiance en ceux-ci;



32,5 millions de dollars pour permettre aux gouvernements provinciaux et territoriaux d'améliorer leurs registres électroniques de vaccination afin de mieux surveiller le taux de vaccination;



1,3 million de dollars pour modifier des projets financés actuellement afin d'y inclure des mesures et des activités visant à lutter contre la COVID-19.

Le FPI est l'un des nombreux programmes du gouvernement du Canada visant à travailler avec les communautés pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et éliminer les obstacles à la vaccination. Cela comprend également le Défi de l'innovation communautaire des vaccins, qui offrira jusqu'à 140 subventions pour des campagnes communautaires d'information visant à habiliter les dirigeants communautaires à diffuser les travaux sur les vaccins contre la COVID-19 et les mesures de santé publique.

visant à travailler avec les communautés pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et éliminer les obstacles à la vaccination. Cela comprend également le Défi de l'innovation communautaire des vaccins, qui offrira jusqu'à 140 subventions pour des campagnes communautaires d'information visant à habiliter les dirigeants communautaires à diffuser les travaux sur les vaccins contre la COVID-19 et les mesures de santé publique. La campagne Demandez aux experts se déroulera du 15 juin 2021 au 31 juillet 2021. Les publicités seront diffusées à la télévision, sur des sites web, dans les médias sociaux et par le marketing des moteurs de recherche. Par le biais d'une série de vidéos, la campagne donne des explications sur diverses questions, comme l'importance de recevoir la seconde dose du vaccin, les raisons pour lesquelles les jeunes en bonne santé doivent se faire vacciner et le fonctionnement des vaccins.

Dans le cadre du FPI :

L'Indigenous Primary Health Care Council recevra jusqu'à 500 000 $ pour son projet Bami'aagan - Soutenir les peuples Autochtones dans leur processus de prise de décision sur les vaccins .

.

Le Réseau universitaire de santé recevra jusqu'à 325 000 $ pour son projet Activité d'éducation sur les vaccins dirigée par les préposés aux bénéficiaires et à l'intention de ceux-ci : Une coalition pour rétablir la confiance et favoriser un choix éclairé .

.

Le Women's College Hospital recevra jusqu'à 500 000 $ pour son projet Campagne nationale de mobilisation sur la vaccination pour les travailleurs des services essentiels, des soins à domicile et des soins de longue durée.

