TORONTO, le 31 oct. 2023 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe (VFS) coûte la vie aux femmes et aux personnes de diverses identités de genre et a de profondes répercussions sur nos communautés. Comprendre et contrer la violence fondée sur le sexe constitue une étape cruciale en vue de faire progresser l'égalité des genres au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi de plus de 5,5 millions de dollars pour la YWCA Canada et dix autres organismes afin de prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe en Ontario et dans l'ensemble du pays. Cette semaine, la ministre a également rencontré Aline Nizigama, PDG de YWCA Canada pour discuter des priorités et des objectifs nationaux communs en matière de lutte contre la VFS.

Les organismes suivants mettront en œuvre et à l'essai diverses approches pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Leurs approches comprennent des programmes, des services, des stratégies ou des politiques qui sont enracinés dans des pratiques réussies :

YWCA Canada

Ontario Coalition of Rape Crisis Centres (OCRCC)

Muskoka Parry Sound Sexual Assault Services

Mission Services of Hamilton

Child Witness Centre

YWCA Kitchener Waterloo

Luke's Place

Restorations Second Stage Homes

Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes (FAEJ)

Canadian Coalition for Women in Science, Engineering, Trades and Technology (CCWESTT)

Cette annonce comprend également un projet de recherche communautaire dirigé par Equality Insight Lab. Cette recherche portera sur le risque de violence fondée sur le sexe chez les nouvelles arrivantes, les immigrantes et les communautés de réfugiées musulmanes.

Ces projets permettront de recueillir des données sur les expériences vécues par les victimes et les personnes survivantes afin de mieux éclairer les mesures de soutien, les services et les parcours vers la sécurité pour les personnes victimes de violence fondée sur le sexe. Les populations les plus à risque de violence fondée sur le sexe ou les moins bien desservies lorsqu'elles en sont victimes comprennent les femmes et les filles autochtones, les femmes noires et racisées, les femmes immigrantes et réfugiées, les personnes 2ELGBTQI+; les femmes, les filles et les personnes en situation de handicap de diverses identités de genre, ainsi que les femmes vivant dans les communautés nordiques, rurales et éloignées.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'annonce de l'accord bilatéral entre le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario afin de soutenir la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le Plan d'action national a été annoncé par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine en novembre 2022. Il comprend cinq piliers : soutien aux victimes et aux personnes survivantes ainsi qu'à leurs familles; la prévention; un système judiciaire réactif; la mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones; et l'infrastructure sociale et un environnement propice.

Citation

« La violence fondée sur le sexe est une violation des droits de la personne encore profondément ancrée dans notre société. Les projets annoncés aujourd'hui permettront de mieux comprendre les causes profondes et les facteurs systémiques de la violence fondée sur le sexe, tout en examinant de plus près les populations à risque. S'appuyant sur des recherches communautaires et des pratiques prometteuses, ces organismes et initiatives traceront la voie vers des communautés plus sûres partout au Canada. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Le financement de l'appel de propositions visant à lutter contre la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et à la recherche communautaire fait partie des investissements sur cinq ans que le gouvernement du Canada a accordés dans le cadre du budget de 2021 pour Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) afin de renforcer son programme de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Environ 56 millions de dollars sont engagés afin de soutenir des projets qui renforcent le secteur de la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et à l'acquisition de connaissances.

a accordés dans le cadre du budget de 2021 pour Femmes et Égalité des genres (FEGC) afin de renforcer son programme de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Environ 56 millions de dollars sont engagés afin de soutenir des projets qui renforcent le secteur de la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et à l'acquisition de connaissances. Afin de renforcer cet investissement, le budget de 2022 a prévu 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

En 2018, 44 % des Canadiennes, soit environ 6,2 millions de femmes, ont déclaré avoir été victimes d'une forme de violence entre partenaires intimes au cours de leur vie.

Bien qu'elles ne représentaient que 5 % de la population féminine au Canada , 21 % de toutes les victimes d'homicide liées au sexe entre 2011 et 2021 étaient des femmes et des filles autochtones.

, 21 % de toutes les victimes d'homicide liées au sexe entre 2021 étaient des femmes et des filles autochtones. En 2018, 30 % des femmes ont déclaré avoir été agressées sexuellement au moins une fois depuis l'âge de 15 ans, un taux presque quatre fois plus élevé que celui des hommes.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 819-665-2632, [email protected] ; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]