CALGARY, AB, le 12 oct. 2023 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe coûte la vie aux femmes et aux personnes de diverses identités de genre et a de profondes répercussions sur nos communautés. Comprendre et contrer la violence fondée sur le sexe constitue une étape cruciale en vue de faire progresser l'égalité des genres au Canada.

Aujourd'hui, Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et George Chahal, député de Calgary Skyview, ont annoncé plus de 3,7 millions de dollars pour huit organismes afin de prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe en Alberta.

Les sept organismes suivants mettront en œuvre un programme, un service, une stratégie ou une politique susceptible d'avoir des répercussions importantes sur la réduction de la prévalence de la violence fondée sur le sexe grâce à une pratique prometteuse :

Sanare Centre Canadian Pakistani Support Group Association Association for the Alberta Network of Immigrant Women (ANIW) Calgary Communities Against Sexual Abuse Society Association of Alberta Sexual Assault Services The Immigrant Education Society (TIES) Calgary Immigrant Women's Association

Cette annonce comprend également un projet de recherche communautaire dirigé par la Société Elizabeth Fry de Calgary. Cette recherche contribuera à jeter les bases de l'amélioration des services pour contrer la violence fondée sur le sexe pour les personnes qui en sont victimes.

Ces huit projets recueilleront des données concernant les expériences vécues des femmes et des personnes de diverses identités de genre afin de mieux éclairer les mesures de soutien, les services et les parcours vers la sécurité pour les personnes victimes de violence fondée sur le sexe en Alberta. Les groupes de population les plus exposés au risque de violence fondée sur le sexe ou les moins bien desservis lorsqu'ils en sont victimes sont les femmes et les filles autochtones, les femmes noires et racisées, femmes immigrantes et réfugiées, les personnes 2ELGBTQI+; les femmes, les filles et les personnes en situation de handicap de diverses identités de genre, ainsi que les femmes vivant dans les communautés du Nord, rurales et éloignées.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'annonce de l'accord bilatéral entre le gouvernement du Canada et la province de l'Alberta afin de soutenir la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le Plan d'action national a été annoncé par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la Condition féminine en novembre 2022. Le Plan d'action national comprend cinq piliers : soutien aux victimes et aux personnes survivantes ainsi qu'à leurs familles; prévention; système judiciaire réactif; mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones; et infrastructure sociale et environnement propice.

Citations

« La violence fondée sur le sexe est une violation des droits de la personne encore profondément ancrée dans notre société. Les projets annoncés aujourd'hui chercheront à mieux comprendre les causes profondes et les facteurs systémiques de la violence fondée sur le sexe, tout en généralisant les pratiques prometteuses et couronnées de succès parmi les populations à risque. S'appuyant sur des recherches communautaires et des pratiques prometteuses, ces organismes et initiatives traceront la voie vers des communautés plus sûres partout au Canada. »

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Investir dans les organismes de première ligne qui travaillent à mettre fin à la violence fondée sur le sexe est la bonne chose à faire. Ces organismes fournissent des services vitaux aux femmes et aux enfants de Calgary, et ils constituent un élément clé du plan de notre gouvernement visant à mettre fin aux causes profondes de la violence. Je suis incroyablement fière du travail de ces organismes et nous serons toujours là pour nous assurer que leurs services soient accessibles à toute personne fuyant la violence. »

George Chahal, député de Calgary Skyview

Faits en bref

Le financement de l'appel de propositions visant à lutter contre la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et à la recherche communautaire fait partie des investissements sur cinq ans que le gouvernement du Canada a accordés dans le cadre du budget de 2021 pour Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) afin de renforcer son programme de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Environ 56 millions de dollars sont engagés afin de soutenir des projets qui renforcent le secteur de la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et à l'acquisition de connaissances.

a accordés dans le cadre du budget de 2021 pour Femmes et Égalité des genres (FEGC) afin de renforcer son programme de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Environ 56 millions de dollars sont engagés afin de soutenir des projets qui renforcent le secteur de la violence fondée sur le sexe grâce à des pratiques prometteuses et à l'acquisition de connaissances. Afin de renforcer cet investissement, le budget de 2022 a prévu 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Les groupes désignés comme étant les plus à risque de la violence fondée sur le sexe dans la province de l' Alberta comprennent les femmes et les filles âgées de 15 à 24 ans, les femmes et les filles autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres de la communauté 2ELGBTQI+.

comprennent les femmes et les filles âgées de 15 à 24 ans, les femmes et les filles autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres de la communauté 2ELGBTQI+. L' Alberta affiche certains des taux de violence fondée sur le sexe les plus élevés au Canada . En 2019, environ 43 % de la population de l' Alberta (1,8 million au total) a été victime d'au moins un incident de violence fondée sur le sexe au cours de sa vie.

