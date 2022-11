De : Femmes et Égalité des genres Canada

OTTAWA, ON, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Les lignes d'aide téléphonique en cas de crise représentent un filet de sécurité pour les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe et constituent une ressource essentielle en matière d'information et de soutien. Pendant la pandémie, la demande pour ces services de soutien téléphonique a considérablement augmenté partout au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un investissement de 700 000 dollars en vue d'appuyer des lignes d'aide téléphonique en cas de crise partout en Nouvelle-Écosse. La ministre Ien était accompagnée de l'honorable Karla MacFarlane, ministre responsable du Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle-Écosse, pour annoncer l'entente bilatérale.

Ce financement aidera les lignes d'aide téléphonique en cas de crise de la Nouvelle-Écosse à répondre aux besoins urgents des Canadiennes et des Canadiens et à offrir de meilleurs services et ressources et ainsi qu'un soutien plus complet afin de prévenir l'escalade de la violence fondée sur le sexe.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre des ententes bilatérales conclues récemment avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Au cours des prochains mois, le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les autres provinces et territoires pour établir des ententes bilatérales semblables.

Cette annonce donne suite à l'appui historique au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Cet appui concrétise un engagement de longue date des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à travailler ensemble pour créer un Canada sans violence fondée sur le sexe; un Canada qui offre un soutien aux personnes victimes et survivantes et à leurs familles à la grandeur du pays.

La ministre Ien a également annoncé l'octroi de 525 000 dollars à GuysWork, un projet pilote visant à mettre au point un programme scolaire transformateur pour les élèves de sexe masculin des niveaux élémentaire, intermédiaire et secondaire. Le programme est conçu pour aider les garçons à composer avec les pressions et les attentes qui pèsent lourdement sur eux en matière de masculinité et qui façonnent leur identité d'homme. Le projet pilote sera étendu à d'autres écoles et à d'autres provinces du Canada atlantique. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse versera également 525 000 dollars à ce projet.

Les annonces d'aujourd'hui s'inscrivent dans l'engagement du gouvernement du Canada d'octroyer des fonds d'urgence liés à la COVID-19 s'élevant à environ 300 millions de dollars afin de soutenir les personnes aux prises avec la violence fondée sur le sexe. Depuis 2020, plus de 240 millions de dollars en fonds d'urgence liés à la COVID-19 ont été investis dans 1 400 maisons d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes.

« Les lignes d'aide téléphonique en cas de crise jouent un rôle crucial pour les femmes qui fuient la violence familiale puisqu'il s'agit d'un lien avec les services qui assurent leur sécurité. Nous continuerons à collaborer étroitement avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, l'une des violations des droits de la personne les plus répandues, meurtrières et fermement ancrées de notre époque. Aujourd'hui, nous sommes heureux de continuer à travailler avec la Nouvelle-Écosse, alors que nous signons avec la province une autre entente pour appuyer les lignes d'aide téléphonique en cas de crise. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« La violence fondée sur le sexe peut se produire dans n'importe quelle relation et nous voulons que les Néo-Écossaises et Néo-Écossais aient accès aux services et aux mesures de soutien dont ils ont besoin pour assurer leur sécurité et leur bien-être mental et physique. En travaillant avec le gouvernement fédéral et d'autres partenaires, nous pouvons mettre au point des approches et renforcer les capacités afin de résoudre ce problème complexe et briser les cycles néfastes de la violence. »

L'honorable Karla MacFarlane, ministre de la Nouvelle-Écosse responsable du Conseil consultatif sur la condition féminine

« Notre évaluation de GuysWork montre qu'il y a un changement d'attitude visant une masculinité saine, ce qui est prometteur pour la santé à court et à long terme des garçons et de leur entourage, et plus précisément de leurs futurs partenaires. Grâce à ce financement, nous pourrons étendre le programme à l'ensemble des provinces de l'Atlantique. À plus long terme, nous pourrons aussi procéder à une évaluation qui, je l'espère, montrera qu'il y a eu des changements de comportement importants parmi les jeunes hommes et que ces changements contribueront à prévenir la violence fondée sur le sexe. »

Chris Gilham, responsable de l'évaluation, GuysWork

« La Transition House Association of Nova Scotia (THANS) se réjouit de l'annonce de cet investissement qui permettra de renforcer et de développer davantage la capacité des services d'aide téléphonique aux victimes de violence fondée sur le sexe en Nouvelle-Écosse. Tout au long de la pandémie, les maisons d'hébergement de la province ont connu une forte augmentation de la demande de services et une hausse des appels de crise. Ce financement peut sauver des vies en améliorant les services d'assistance téléphonique offerts en tout temps, et permettre de mieux répondre aux besoins des femmes et des enfants victimes de violence dans notre province. »

Ann de Ste Croix, organisatrice provinciale, Transition House Association of Nova Scotia (THANS)

Depuis avril 2020, le gouvernement du Canada a versé plus de 240 millions de dollars en fonds d'urgence pour lutter contre la COVID-19 à 1 400 centres d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes, y compris près de 140 organismes qui desservent les personnes autochtones.

a versé plus de 240 millions de dollars en fonds d'urgence pour lutter contre la COVID-19 à 1 400 centres d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes, y compris près de 140 organismes qui desservent les personnes autochtones. La violence fondée sur le sexe touche de façon disproportionnée les femmes et les filles. Certaines populations intersectionnelles subissent également des niveaux plus élevés de violence, notamment les femmes et les filles autochtones, les femmes noires et racisées, les immigrantes et les réfugiées, les personnes appartenant aux communautés 2ELGBTQQIA+, les personnes en situation de handicap et les femmes vivant dans des collectivités nordiques, rurales et éloignées.

En 2019, la Nouvelle-Écosse a réalisé un sondage d'opinion et a constaté que 24 % des Néo-Écossaises et Néo-Écossais interrogés ne savaient pas où s'adresser pour obtenir de l'aide en cas de violence entre partenaires intimes (VPI).

Ce sondage suggérait également que 58 % des personnes interrogées seraient susceptibles de s'adresser à une ligne d'aide téléphonique si elles avaient besoin de soutien.

Les lignes d'aide téléphonique en cas de crise ont connu une hausse très marquée de leur volume d'appels de juin à octobre 2020, lorsque les mesures de confinement se sont assouplies pour la première fois.

En Nouvelle-Écosse, le nombre de personnes qui cherchent de l'aide en raison d'une crise liée à la santé mentale a augmenté de 30 % depuis le début de la pandémie de COVID-19.

La Nouvelle-Écosse a signalé que :

le nombre de personnes appelant la ligne provinciale d'aide psychologique est passé de 19 115 personnes en 2019 à 24 265 en 2020;



entre janvier et novembre 2021, le nombre de personnes appelant la ligne provinciale d'aide psychologique en cas de crise a atteint 23 752 personnes, et a dépassé les chiffres de 2020 à la fin de l'année.

