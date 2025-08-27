ANTIGONISH, NS, le 27 août 2025 /CNW/ - La diversité et l'immensité des paysages du Canada représentent un défi unique en matière d'opérations de recherche et de sauvetage (R-S). Il est essentiel d'apporter régulièrement des améliorations à ces opérations pour sauver les gens lorsqu'ils sont en détresse.

Aujourd'hui, Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, a annoncé l'octroi d'un financement de 1 361 900 $ à l'Université St. Francis Xavier pour son projet de trois ans intitulé « Réduire les écarts : Relever les défis critiques de la recherche et du sauvetage au sol dans l'Arctique ».

Sécurité publique Canada financera l'initiative dans le cadre du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S), qui octroie chaque année du financement à des projets visant à améliorer le système de recherche et de sauvetage du Canada.

Les opérations de recherche et de sauvetage au sol (RSS) menées sur les terres, les glaces et les eaux intérieures de l'Arctique sont souvent difficiles et complexes en raison de la grande superficie de la région et de son climat froid. Ces difficultés sont aggravées par les défis systémiques auxquels sont confrontés les intervenants en recherche et sauvetage.

Grâce à ce nouveau financement, les chercheurs de l'Université St. Francis Xavier, en collaboration avec d'autres chercheurs de l'Université Dalhousie et de l'Université Memorial, travailleront avec des intervenants en recherche et sauvetage du gouvernement et des communautés du Nunavut et de la région du Nunavik en vue d'améliorer la prévention, la préparation et l'intervention en matière de RSS en s'attaquant à certains des principaux défis mis en évidence dans le cadre des projets de recherche précédents.

Citations

« Notre nouveau gouvernement canadien collabore avec des intervenants en recherche et sauvetage de première ligne. Nous investissons dans les communautés, les spécialistes et les bénévoles qui mettent leur vie en danger pour ramener les personnes en détresse chez elles en toute sécurité. Le financement de projets comme celui-ci contribue à renforcer le système de sécurité général qui profite à tous. »

- Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés

« Je remercie le secrétaire parlementaire Anthony Housefather d'avoir visité notre campus à l'occasion de cette annonce importante aujourd'hui. Il s'agit d'un autre exemple du soutien du gouvernement fédéral à la recherche et aux chercheurs de l'Université St. Francis Xavier. Ce financement permettra d'offrir des expériences de recherche exceptionnelles aux étudiants de premier cycle, qui aideront le professeur Kikkert à organiser et à animer des tables rondes sur les opérations de recherche et de sauvetage au Nunavut et au Nunavik. »

- Andy Hakin, Ph. D., président et vice-chancelier de l'Université St. Francis Xavier

« Les bénévoles en recherche et sauvetage dans l'Arctique font face à des conditions difficiles, à un environnement en constante évolution et à d'immenses zones de recherche, souvent avec une aide limitée. Ce projet s'appuie sur des années de collaboration entre chercheurs, intervenants inuits et partenaires gouvernementaux, et vise à améliorer les opérations de recherche et de sauvetage dans l'Arctique en renforçant leur gouvernance, en testant des technologies, et en co-développant de nouvelles capacités, des outils de planification et de formation fondés sur le savoir inuit. »

- Peter Kikkert, Ph. D., professeur agrégé, Politiques publiques et gouvernance, et chercheur universitaire, Brian Mulroney Institute of Government, Université St. Francis Xavier

Faits en bref

Le système de recherche et de sauvetage fait appel aux ressources et au savoir‑faire des partenaires de tous les ordres de gouvernement, des communautés autochtones, des bénévoles et du secteur privé pour intervenir lorsque des gens sont perdus, disparus ou en détresse.

Sécurité publique Canada gère le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage en partenariat avec d'autres organisations fédérales, provinciales et territoriales de recherche et de sauvetage. Ils établissent ensemble les priorités annuelles.

gère le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage en partenariat avec d'autres organisations fédérales, provinciales et territoriales de recherche et de sauvetage. Ils établissent ensemble les priorités annuelles. Le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage est conçu pour améliorer l'efficacité, l'efficience, l'économie et l'innovation des activités de recherche et de sauvetage au Canada . Il octroie 7,6 millions de dollars par année en financement à des projets choisis dans le cadre d'un processus fondé sur le mérite utilisant des critères objectifs.

. Il octroie 7,6 millions de dollars par année en financement à des projets choisis dans le cadre d'un processus fondé sur le mérite utilisant des critères objectifs. Le gouvernement du Canada est résolu à faire progresser les opérations de recherche et de sauvetage au Canada en finançant des projets menés par des organisations admissibles qui s'engagent aussi à réduire au minimum le risque de blessure et de pertes de vie tout en assurant une intervention rapide et efficace en matière de recherche et de sauvetage.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Préparez-vous sur X

Suivez Prêt en cas d'urgence au Canada sur Facebook

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Mathis Denis, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected] ; Relations avec les médias : Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected] ; Cindy MacKenzie, Gestionnaire, Relations avec les médias, Université St. Francis Xavier, 902-867-2401 Cell. : 902-872-0612, [email protected]