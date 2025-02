OTTAWA, ON, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La diversité et l'immensité des paysages du Canada représentent un défi unique en ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage (R-S). Il est essentiel d'apporter régulièrement des améliorations au système pour sauver les gens lorsqu'ils sont en détresse.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé l'octroi d'un financement de 72 227 dollars à l'Université Fraser Valley pour son initiative de deux ans intitulée « Exploration des succès remportés et des défis rencontrés par les membres féminins des organisations bénévoles canadiennes de recherche et de sauvetage ».

Sécurité publique financera l'initiative dans le cadre du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S), qui finance chaque année des projets visant à améliorer le système de recherche et de sauvetage du Canada.

Chaque bénévole bien formé et motivé est un atout très précieux, et il est primordial de les maintenir en poste. Grâce à ce nouveau financement, l'Université Fraser Valley mènera des entretiens et consultera des organisations de bénévoles en R-S afin de dresser le tableau des expériences et des défis des bénévoles en R-S qui sont des femmes.

Ce projet permettra d'améliorer l'équité, l'inclusivité et la diversité au sein de la communauté de R-S. Il vise principalement à renforcer cette communauté en améliorant la représentation des groupes sous-représentés.

Le système de recherche et de sauvetage du Canada repose sur l'engagement et le travail acharné de professionnels et de bénévoles. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser la recherche et le sauvetage en vue de réduire au minimum le risque de blessure ou de décès pour les Canadiens.

Citations

« Le gouvernement du Canada travaille avec les intervenants de première ligne en recherche et sauvetage et les écoute. Le système de la R-S doit refléter les communautés qu'il soutient. Des initiatives comme celle-ci donnent une voix à un groupe sous-représenté dans le système de la R-S, ce qui nous permet d'écouter ces voix et de prendre des mesures pour renforcer le système de R-S du Canada. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Lorsque les femmes disposent des ressources et du soutien dont elles ont besoin, elles peuvent s'épanouir dans tous les domaines, y compris la recherche et le sauvetage. En investissant dans des projets visant à mieux comprendre les réalisations et les défis des femmes au sein des organismes bénévoles canadiens de recherche et sauvetage, nous contribuons à assurer la sécurité de toutes les personnes qui sont en première ligne pendant qu'elles font leur travail pour nous protéger. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Nous sommes ravis d'explorer les expériences des Canadiennes bénévoles en recherche et sauvetage, dans le but d'améliorer le recrutement, la formation et le maintien en poste. En recueillant les points de vue des membres de la R.-S. à travers le Canada, nous offrirons des recommandations fondées sur la recherche afin d'améliorer et de soutenir cette communauté vitale. Grâce à la collaboration, nous pouvons nous appuyer sur les forces existantes et affiner les processus là où c'est nécessaire pour favoriser un réseau de R.-S. inclusif et durable. »

- Jelena Brcic, Ph. D., professeure associée, School of Business, University of the Fraser Valley

Faits en bref

Le système de recherche et de sauvetage fait appel aux ressources et au savoir‑faire des partenaires de tous les ordres de gouvernement, des communautés autochtones, des bénévoles et du secteur privé pour intervenir lorsque des gens sont perdus, disparus ou en détresse.

Sécurité publique Canada gère le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage en partenariat avec d'autres organisations fédérales, provinciales et territoriales de recherche et de sauvetage. Ils établissent ensemble les priorités annuelles.

Le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage est conçu pour améliorer l'efficacité, l'efficience, l'économie et l'innovation des activités de recherche et de sauvetage au Canada. Il octroie 7,6 millions de dollars par année en financement à des projets choisis dans le cadre d'un processus fondé sur le mérite et utilisant des critères objectifs et mesurables.

Au cours des dix dernières années, le gouvernement du Canada a investi près de 50 millions de dollars par le biais du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Préparez-vous sur X

Suivez Prêt en cas d'urgence au Canada sur Facebook

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Emily Heffernan, Directrice des communications, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Femmes et Égalité des genres -- Relations avec les médias, 819-420-6530, [email protected]