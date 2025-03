OTTAWA, ON, le 5 mars 2025 /CNW/ - La violence familiale et la violence fondée sur le genre peuvent avoir des répercussions durables sur la santé physique et mentale et être à l'origine de problèmes de santé publique tels que la consommation de substances, le suicide et l'automutilation, l'anxiété, la dépression et le syndrome de stress post-traumatique.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et de la Dépendance et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 17,5 millions de dollars sur les cinq prochaines années à 13 projets axés sur la prévention de la violence familiale au Canada. Nous lançons également un appel de propositions pour soutenir de nouveaux projets visant à prévenir et à combattre la maltraitance des enfants.

Ce financement soutient le développement, la mise en œuvre et la mise à l'essai de programmes visant à fournir aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux fournisseurs de services les outils et les connaissances nécessaires pour établir des relations sûres et solidaires et prévenir les conséquences de la violence familiale. Les bénéficiaires sont des associations communautaires et des organisations à but non lucratif ainsi que des universités qui se consacrent à la mise en œuvre et à l'essai de programmes et d'interventions qui auront des répercussions durables sur les familles et leurs communautés.

En soutenant ces efforts, nous pouvons contribuer à réduire la prévalence de la violence familiale et de la violence fondée sur le genre. et contribuer à offrir un avenir plus sûr à tous.

Les candidatures pour le nouvel appel à propositions seront acceptées jusqu'au 28 mai.

Citations

« La violence familiale et la violence fondée sur le genre ont des conséquences considérables. Des traumatismes de l'enfance aux blessures qui perdurent à l'âge adulte, ses répercussions se font sentir sur plusieurs générations. Nous sommes engagés à prévenir et à combattre la violence familiale et la violence fondée sur le genre en soutenant d'importantes initiatives comme celles-ci qui font la promotion des relations saines et de la guérison. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur et plus sûr pour les familles et les communautés. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

La violence familiale a des répercussions négatives sur la santé, les finances, et la vie sociale des personnes directement concernées, ainsi que pour leurs amis et leur famille, leurs collègues, leur communauté et la société dans son ensemble.

L'Agence de la santé publique du Canada va investir jusqu'à 18 millions de dollars par an jusqu'en 2026, et plus de 14 millions de dollars par an par la suite, pour soutenir des projets qui promeuvent des relations sûres, préviennent la violence dans les fréquentations chez les jeunes, la violence familiale et la maltraitance des enfants, et qui permettent aux professionnels de la santé et aux fournisseurs de services de repérer la violence familiale et d'y répondre en toute sécurité.

va investir jusqu'à 18 millions de dollars par an jusqu'en plus de 14 millions de dollars par an par la suite, pour soutenir des projets qui promeuvent des relations sûres, préviennent la violence dans les fréquentations chez les jeunes, la violence familiale et la maltraitance des enfants, et qui permettent aux professionnels de la santé et aux fournisseurs de services de repérer la violence familiale et d'y répondre en toute sécurité. Dans le cadre de Il est temps : la stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe (la stratégie fédérale de lutte contre la violence fondée sur le sexe), le gouvernement du Canada a investi plus de 800 millions de dollars depuis 2017, dont 44 millions de dollars par an pour prévenir la violence fondée sur le sexe (y compris la violence familiale), soutenir les victimes, les survivants et leurs familles et promouvoir un système judiciaire plus réactif.

pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe (la stratégie fédérale de lutte contre la violence fondée sur le sexe), le gouvernement du a investi plus de 800 millions de dollars depuis 2017, dont 44 millions de dollars par an pour prévenir la violence fondée sur le sexe (y compris la violence familiale), soutenir les victimes, les survivants et leurs familles et promouvoir un système judiciaire plus réactif. Le gouvernement du Canada a investi 539,3 millions de dollars sur cinq ans (de 2022 à 2027), dont 525 millions de dollars sur quatre ans, pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. La Stratégie fédérale pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe est la contribution fédérale au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Ressources : Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709