CALGARY, AB, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La violence dans les fréquentations chez les jeunes peut avoir des répercussions sociales et sur la santé à long terme, notamment des blessures physiques, des répercussions sur la santé mentale, une consommation de substances à risque plus élevé et des difficultés dans les relations futures. Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir un soutien pour aider les jeunes à développer et maintenir des relations saines tout au long de leur vie.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi de près de 15,5 millions de dollars, au cours des cinq prochaines années, à 12 projets axés sur la prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes partout au Canada. Ces projets favoriseront des relations saines grâce à la mise en œuvre et à l'essai d'interventions novatrices et fondées sur des preuves, ainsi qu'à la formation des prestataires de services et des éducateurs. Ces initiatives contribueront à créer des environnements sûrs où les jeunes pourront nouer des relations positives et saines, exemptes d'abus. En soutenant ces efforts nous pouvons aider à réduire la prévalence de la violence dans les fréquentations et à assurer un avenir plus sûr aux jeunes vivant au Canada.

Les bénéficiaires du financement sont des associations communautaires et des organisations sans but lucratif, ainsi que des universités de tout le Canada, qui se consacrent toutes à la mise en œuvre et à l'essai de programmes et d'interventions efficaces qui feront une différence durable pour les jeunes et leurs communautés. Il s'agit du Antigonish Women's Resource Centre and Sexual Assault Services Association, de l'Université de Calgary, de l'Université du Québec à Montréal, de l'Université de Windsor, de l'Association canadienne des entraîneurs, de Family Service Saskatoon, de l'Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba, de L'Anonyme, de l'Université Lakehead, d'Elizabeth Fry Toronto, de la Commission des étudiants du Canada et du Victoria Sexual Assault Centre.

Citations

« Les jeunes méritent de grandir dans un environnement sûr et stimulant, à l'abri de la peur de la violence et des abus, surtout dans leurs relations amoureuses. En soutenant ces 12 initiatives, nous donnons aux jeunes de tout le Canada davantage d'outils et de ressources pour favoriser des relations saines et construire un avenir meilleur et plus sûr pour eux-mêmes et pour leurs communautés. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Près de la moitié des adolescents canadiens (45 %) déclarent avoir subi des violences dans leurs fréquentations depuis l'âge de 15 ans.

Les 12 projets annoncés aujourd'hui sont le résultat d'un appel de propositions.

L'investissement de près de 15,5 millions de dollars soutient des projets qui permettent de la mise à l'échelle, d'offrir et de tester davantage les interventions de prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes qui se sont avérées efficaces, ainsi que celles qui répondent aux besoins des populations clés, comme les jeunes en situation de handicape, les jeunes Noirs et racisés, et ceux qui font partie des communautés d'immigrants, de réfugiés et de nouveaux arrivants.

L'Agence de la santé publique du Canada investit jusqu'à 21 millions de dollars par an jusqu'en 2026, et plus de 14 millions de dollars en cours pour soutenir des projets qui favorisent des relations sûres, préviennent la violence dans les fréquentations chez les jeunes, la violence familiale et la maltraitance des enfants, et équipent les professionnels de la santé et les prestataires de services pour qu'ils reconnaissent la violence fondée sur le sexe et y réagissent en toute sécurité.

investit jusqu'à 21 millions de dollars par an jusqu'en plus de 14 millions de dollars en cours pour soutenir des projets qui favorisent des relations sûres, préviennent la violence dans les fréquentations chez les jeunes, la violence familiale et la maltraitance des enfants, et équipent les professionnels de la santé et les prestataires de services pour qu'ils reconnaissent la violence fondée sur le sexe et y réagissent en toute sécurité. Dans le cadre de la stratégie fédérale pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, le gouvernement du Canada a investi plus de 800 millions de dollars depuis 2017, avec 44 millions de dollars par an en cours pour prévenir la violence fondée sur le sexe (y compris la violence familiale), soutenir les victimes, les survivants et leurs familles et promouvoir un système judiciaire réactif.

a investi plus de 800 millions de dollars depuis 2017, avec 44 millions de dollars par an en cours pour prévenir la violence fondée sur le sexe (y compris la violence familiale), soutenir les victimes, les survivants et leurs familles et promouvoir un système judiciaire réactif. En outre, le gouvernement du Canada a investi 539,3 millions de dollars sur cinq ans (2022 à 2027) pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

