Les subventions Exploration 2020 du fonds Nouvelles frontières en recherche ciblent la recherche interdisciplinaire à haut risque et à haut rendement

OTTAWA, ON, le 31 mai 2021 /CNW/ - Le concours 2020 du volet Exploration du fonds Nouvelles frontières en recherche a financé 117 projets de recherche au Canada, qui réunissent diverses disciplines, afin de poursuivre des idées novatrices et de produire des résultats à haut rendement. Initiative fédérale de financement de la recherche, le fonds Nouvelles frontières en recherche mobilise la recherche interdisciplinaire, internationale et transformatrice de pointe qui renforce l'innovation canadienne et profite à la population canadienne.

Les subventions Exploration 2020, d'une valeur maximale de 250 000 dollars sur deux ans, sont attribuées à des équipes de recherche de deux personnes ou plus qui mènent des projets de recherche susceptibles de faire une différence dans des domaines sociaux, culturels, économiques, technologiques ou liés à la santé. Le financement de 14,5 millions de dollars permettra de soutenir des projets de recherche novateurs comme ceux sur l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique pour aider à prédire les comportements suicidaires chez les jeunes et la conception d'un film pour recouvrir les bâtiments urbains afin d'atténuer les inondations et d'assurer un refroidissement en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Ce volet vise précisément la recherche interdisciplinaire à haut risque et à haut rendement qui défie les paradigmes actuels, jette des ponts entre les disciplines de façon différente ou aborde des problèmes fondamentaux selon de nouvelles perspectives. Ce volet reconnaît que la recherche interdisciplinaire est souvent risquée, mais qu'elle en vaut la peine en raison d'importants impacts révolutionnaires potentiels. Toutes les équipes financées doivent démontrer leur engagement envers l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'environnement de recherche.

Pour en savoir plus sur les 117 projets de recherche du volet Exploration 2020, veuillez visiter le site Web du fonds Nouvelles frontières en recherche.

Citations

La recherche à haut risque fait progresser notre réflexion sur les questions qui touchent les Canadiennes et les Canadiens. Le gouvernement du Canada appuie les chercheures et chercheurs qui explorent de nouvelles orientations audacieuses susceptibles de changer des vies et de positionner le Canada à l'avant-garde mondiale de la recherche et de l'innovation.

-- Honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Le volet Exploration du fonds Nouvelles frontières en recherche joue un rôle clé dans l'écosystème de recherche canadien en encourageant les projets interdisciplinaires à haut risque et à haut rendement, et en soutenant la collaboration internationale. Ces subventions montrent l'engagement du Canada et des organismes fédéraux de financement de la recherche à maintenir notre recherche à l'avant-garde de l'innovation.

-- Alejandro Adem, président du Comité de coordination de la recherche du Canada et président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Nos travaux de recherche adoptent une approche intégrative unique qui fusionne la gestion des nutriments avec la qualité de l'eau, l'économie de l'énergie, la qualité de l'air et la politique climatique - afin d'offrir de nouvelles solutions aux défis qui se posent aux intersections de ces systèmes. Plus précisément, nous étudierons l'utilisation améliorée du fumier à la fois comme engrais et comme intrant dans le système énergétique du biogaz, puis nous quantifierons son impact sur la qualité de l'eau et les émissions de gaz à effet de serre. En explorant directement les interconnexions entre la qualité de l'eau, les changements environnementaux et la durabilité énergétique, nous remettons en question le paradigme de recherche actuel et proposons une solution pour une allocation plus efficace de nos ressources les plus vitales.

-- Nandita Basu, bénéficiaire d'une subvention du volet Exploration 2020, professeure agrégée et titulaire d'une chaire de recherche universitaire en génie civil et environnemental et en sciences de la terre et de l'environnement à l'University of Waterloo

En bref

Le fonds Nouvelles frontières en recherche a été lancé fin 2018 pour mobiliser la recherche interdisciplinaire, internationale, à haut risque et à haut rendement et transformatrice de premier plan dans le monde, menée par le Canada . Les investissements se chiffrent à 275 millions de dollars sur cinq ans (2018-19 à 2022-23). Le fonds Nouvelles frontières en recherche sera doté d'un budget annuel de 124 millions de dollars à partir de 2023-2024.

Le fonds Nouvelles frontières en recherche comprend trois volets qui soutiennent des objectifs précis et peut lancer des appels à proposition spéciaux :

Exploration : offre des occasions de mener des projets de recherche interdisciplinaire à haut risque et à haut rendement



Transformation : propose un soutien à grande échelle afin de renforcer la capacité et le leadership du Canada en matière de recherche interdisciplinaire et transformatrice

en matière de recherche interdisciplinaire et transformatrice

International : accroît les possibilités pour les chercheures et chercheurs du Canada de s'associer à des projets internationaux

de s'associer à des projets internationaux

Appels à proposition spéciaux : permet de répondre à des recherches d'avant-garde, à réponse rapide, au besoin

Le fonds Nouvelles frontières en recherche est placé sous la direction stratégique du Comité de coordination de la recherche au Canada et est géré par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche du Canada : les Instituts de recherche en santé du Canada , le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et le CRSH.

et est géré par le recherches en sciences humaines (CRSH), au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche du : les Instituts de recherche en santé du , le recherches en sciences naturelles et en génie et le CRSH. Le tableau de bord interactif du fonds Nouvelles frontières en recherche met en évidence des données clés sur les concours menés. Les subventions de 2020 offrent un soutien à 425 chercheurs, dont 148 sont en début de carrière, dont plus de la moitié s'identifie comme membre d'un des groupes sous-représentés.

Liens connexes

