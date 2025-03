Le financement permettra de lancer des initiatives de recherche novatrices, de renforcer la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale et d'offrir des avantages concrets à la population canadienne.

OTTAWA, ON, le 13 mars 2025 /CNW/ - La recherche canadienne joue un rôle essentiel pour favoriser les percées scientifiques, stimuler l'innovation et positionner le Canada comme un chef de file mondial. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada investit dans la prochaine génération de personnes capables de résoudre les problèmes afin de soutenir des projets de pointe qui renforcent les collectivités, améliorent les résultats en matière de santé et relèvent les défis mondiaux.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé que le gouvernement fédéral investit plus de 308 millions de dollars dans l'avancement des sciences et de la recherche au pays.

Plus de 142 millions de dollars proviennent du volet Transformation du fonds Nouvelles frontières en recherche, qui soutient des projets de recherche interdisciplinaires de grande envergure, dirigés par des Canadiennes et des Canadiens, qui s'attaquent à des défis de taille et qui ont le potentiel de réaliser des changements réels et durables. Parmi les projets financés, ceux qui portent sur le soutien à l'évaluation de la santé cérébrale centrée sur les Autochtones, le développement d'une nouvelle technologie de vêtements intelligents pour aider les personnes en situation de handicap et l'élimination et le stockage du dioxyde de carbone pour réduire les effets des changements climatiques.

Plus de 153 millions de dollars serviront aussi à financer 179 chaires de recherche du Canada, nouvelles ou renouvelées, dans 38 établissements de recherche. Ces investissements favoriseront notamment la recherche et les innovations essentielles dans des domaines tels que l'intelligence artificielle responsable, les traumatismes multigénérationnels et la résilience des peuples des Premières Nations, la biogéochimie des terres et des océans, les nanomatériaux pour la médecine régénérative, la transmission et la connaissance de la langue inuite, la découverte de médicaments ciblant l'ARN. En tant que partenaire du Programme des chaires de recherche du Canada, la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) s'engage également à verser plus de 4,3 millions de dollars, par l'intermédiaire du Fonds des leaders John-R.-Evans, en soutien à 17 projets d'infrastructure de recherche dans 12 établissements.

Enfin, plus de 9 millions de dollars du financement total seront alloués par l'intermédiaire du programme PromoScience du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et des Prix du CRSNG pour la promotion des sciences. Ce financement soutiendra les organismes qui encouragent les jeunes Canadiennes et Canadiens à promouvoir les sciences et le génie, y compris les mathématiques et la technologie, et récompensera les personnes et les groupes qui inspirent les autres par leurs efforts pour partager la science avec le public.

« Nous savons que la science d'aujourd'hui est l'économie de demain. Grâce à ces investissements, nous donnons à nos esprits les plus brillants les moyens de repousser les limites de la découverte, de relever des défis mondiaux complexes et de créer des solutions réelles qui amélioreront la vie des gens et le monde dans lequel nous vivons. Notre gouvernement est déterminé à soutenir une recherche de calibre mondial et à veiller à ce que le Canada demeure à la fine pointe de l'innovation. »

-L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Depuis plus de 20 ans, le Programme des chaires de recherche du Canada encourage et permet à ses chercheuses et chercheurs de faire de plus grandes découvertes, de réaliser de plus grandes percées et de favoriser des innovations transformatrices. Les investissements dans les sciences et la recherche sont essentiels pour soutenir les universitaires canadiens de renommée mondiale qui continuent d'avoir des répercussions diverses et profondes sur les politiques sanitaires, environnementales, économiques et sociales qui profiteront aux Canadiennes et aux Canadiens pour les années à venir. »

- Ted Hewitt, président du Comité directeur du Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements et président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

« Les investissements d'aujourd'hui dans la recherche interdisciplinaire par l'intermédiaire du fonds Nouvelles frontières en recherche renforcent l'engagement du Comité de coordination de la recherche au Canada à consolider l'entreprise de recherche du Canada, à favoriser la recherche de calibre mondial et à faire progresser la santé, le bien-être social et la prospérité des Canadiennes et des Canadiens. »

-Paul Hébert, président du Comité de coordination de la recherche au Canada et président des Instituts de recherche en santé du Canada

« Cette annonce souligne l'importance cruciale d'investir dans tous les domaines de la recherche et de l'innovation. Que ce soit par des initiatives de recherche à grande échelle ou de programmes de vulgarisation scientifique axés sur les communautés, le financement annoncé aujourd'hui soutiendra celles et ceux qui s'efforcent de susciter l'intérêt pour les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, et d'apporter des solutions novatrices aux communautés partout au Canada. »

-Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

« Le Canada est bien placé pour attirer et retenir des chercheuses et des chercheurs de premier plan parce qu'il veille en priorité à ce qu'ils aient accès aux installations et aux équipements de pointe dont ils ont besoin pour faire des découvertes qui changent le monde. Les investissements du gouvernement canadien par l'intermédiaire du Fonds des leaders John-R.-Evans permettent à ces brillants esprits de faire des percées, de trouver des solutions et d'innover au profit de la santé, de l'économie et de la population du pays. »

--Sylvain Charbonneau, président-directeur général, Fondation canadienne pour l'innovation

Le fonds Nouvelles frontières en recherche soutient des recherches de calibre mondial, interdisciplinaires, internationales, à haut risque, à haut rendement, transformatrices dirigées par des Canadiennes ou Canadiens pouvant donner lieu à des interventions rapides.

Le volet Transformation du fonds Nouvelles frontières en recherche est conçu pour soutenir des projets de recherche interdisciplinaires de grande envergure, dirigés par des chercheuses et des chercheurs canadiens, qui s'attaquent à un défi de taille et qui ont le potentiel de réaliser des changements réels et durables. Il s'agit du troisième concours du volet Transformation, qui a lieu tous les deux ans. Les équipes reçoivent des subventions pouvant atteindre 24 millions de dollars sur six ans.

Le Programme des chaires de recherche du Canada investit jusqu'à 311 millions de dollars par an pour attirer et retenir certains des chercheuses et chercheurs les plus prometteurs et les plus accomplis au monde. Le programme vise à faire progresser la recherche qui mène à des découvertes et des innovations révolutionnaires dans les domaines de la santé, du génie et des sciences humaines.

Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), par l'intermédiaire de son Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, administre le fonds Nouvelles frontières en recherche et le Programme des chaires de recherche du Canada au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche du Canada, soit les Instituts de recherche en santé du Canada, le CRSNG et le CRSH. Le Fonds est placé sous la direction stratégique du Comité de coordination de la recherche au Canada.

La FCI investit dans l'infrastructure de recherche des universités, des collèges, des hôpitaux de recherche et des établissements de recherche à but non lucratif du Canada afin de doter les chercheuses et chercheurs des outils nécessaires pour devenir des chefs de file mondiaux. Par l'entremise du Fonds des leaders John-R.-Evans, la FCI soutient l'infrastructure de recherche dont les titulaires de chaire de recherche du Canada ont besoin pour mener à bien leurs travaux.

