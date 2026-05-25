OTTAWA, ON, le 25 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, en compagnie de Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et de Kelsey Winter, directrice générale du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), a annoncé la disponibilité, à compter de la saison des feux de forêt de 2026, de 10 nouveaux aéronefs de lutte contre les incendies et de deux ressources de soutien dans le cadre de contrats établis par le CIFFC.

Les organismes provinciaux et territoriaux de lutte contre les feux de forêt peuvent maintenant demander le déploiement de quatre avions-citernes de lutte contre les incendies, d'un avion de pointage, de cinq hélicoptères de transport lourd et de deux ressources de soutien par l'intermédiaire du CIFFC. Ces ressources augmenteront la capacité nationale d'intervention aérienne partout au pays en améliorant l'accès des provinces et des territoires aux aéronefs pendant les périodes de feux de forêt intenses.

Dans le budget de 2025, le gouvernement fédéral a investi 316,7 millions de dollars sur cinq ans pour établir une nouvelle capacité nationale d'intervention aérienne de pointe. Grâce à cet investissement, le CIFFC a loué 10 nouveaux aéronefs de lutte aérienne contre les incendies et deux ressources de soutien à la lutte contre les incendies à compter de cette saison des feux de forêt, au moyen de contrats avec Conair Group Inc., Coldstream Helicopters et VIH Helicopters. En tant que premiers moyens nationaux, ces ressources supplémentaires représentent un important renforcement de la capacité de lutte contre les incendies du Canada.

Au Canada, la gestion des urgences est une responsabilité partagée entre tous les ordres de gouvernement, les communautés autochtones et les organisations non gouvernementales. En renforçant les partenariats et la capacité d'intervention en cas de feux de forêt, le gouvernement fédéral fait preuve d'un leadership qui accroît la préparation nationale et veille à ce que les collectivités reçoivent un soutien en temps opportun au moment le plus important.

Citations

« Alors que la saison des feux de forêt s'aggrave, nous avons pris un engagement dans le dernier budget pour renforcer notre capacité de lutte aérienne contre les feux de forêt et faire preuve d'un plus grand leadership en matière de gestion des urgences en investissant dans un soutien concret sur le terrain pour aider les provinces et les territoires à intervenir rapidement et efficacement. Ces aéronefs supplémentaires renforceront l'intervention du Canada en cas de feux de forêt, protégeront le personnel de première ligne et protégeront les collectivités partout au pays. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Notre gouvernement se concentre d'abord et avant tout sur la protection des Canadiens en renforçant notre capacité à lutter contre les feux de forêt en 2026 et au-delà. En fournissant aux provinces et aux territoires des ressources essentielles de lutte contre les incendies, nous contribuons à protéger des vies, des maisons et des collectivités pour les années à venir. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Lors de ma visite de Conair en Colombie-Britannique, j'ai pu constater de mes propres yeux l'expertise canadienne et les aéronefs spécialisés qui contribuent à renforcer l'intervention en cas de feux de forêt. Je suis ravi que le TBM 960AA de Conair fasse partie de la capacité aérienne accrue de lutte contre les incendies du Canada, ce qui aidera à mieux soutenir les provinces et les territoires, à protéger les communautés et à équiper les femmes et les hommes courageux en première ligne. »

- Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés

« Il est essentiel de veiller à ce que les provinces et les territoires aient accès aux ressources dont ils ont besoin pendant la saison des feux de forêt. Ces ressources supplémentaires contribueront à renforcer les efforts d'intervention partout au pays et permettront aux personnes en première ligne d'intervenir rapidement et d'assurer la sécurité des Canadiens d'un océan à l'autre. »

- Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La force du système de lutte contre les feux de forêt du Canada a toujours reposé sur la solidarité en période de besoin. Grâce au Programme pancanadien des moyens aériens, nous transformons cet esprit de coopération en mesures durables en mettant en place un système d'intervention en cas d'incendie plus résilient, interopérable et coordonné sur lequel les Canadiens peuvent compter pour les années à venir. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de Conair Group Inc., de Coldstream Helicopters et de VIH Helicopters pour faire progresser cet engagement commun. »

- Kelsey Winter, directrice générale du Centre interservices des feux de forêt du Canada

Faits en bref

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada Inc. (CIFFC) est une société sans but lucratif détenue et exploitée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Le CIFFC coordonne le partage des ressources de lutte contre les feux de forêt pour les organismes de gestion des feux de forêt au Canada. Ces ressources comprennent le personnel, l'équipement, les aéronefs, l'information et l'expertise.

La lutte aérienne contre les feux est un outil essentiel parmi tant d'autres qui sous-tendent l'intervention en cas de feux de forêt. Cet investissement améliore la capacité d'intervention et vise à soutenir les équipes au sol - celles qui aident à protéger des vies, des biens et des collectivités pendant les feux de forêt.

Les aéronefs loués seront prépositionnés au Canada en fonction de l'activité d'incendie prévue , du niveau de besoin le plus élevé et du niveau de préparation. Les aéronefs seront repositionnés à tout moment en fonction de l'évolution de la situation des feux de forêt.

du niveau de besoin le plus élevé et du niveau de préparation. Les aéronefs seront repositionnés à tout moment en fonction de l'évolution de la situation des feux de forêt. Pour accéder aux aéronefs loués et les déployer, les organismes provinciaux et territoriaux de lutte contre les feux de forêt suivront les processus de demande de ressources du CIFFC. Il s'agit du même processus que celui utilisé pour demander des ressources de lutte contre les incendies d'autres provinces et territoires par l'intermédiaire du CIFFC.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Mathis Denis, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Centre interservices des feux de forêt du Canada, Kelsey Winter, Directrice générale, [email protected]