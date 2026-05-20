FORT MCMURRAY, AB, le 20 mai 2026 /CNW/ - Alors que le Canada souligne qu'il s'est écoulé dix ans depuis les feux de forêt dévastateurs survenus à Fort McMurray en 2016, le gouvernement du Canada reconnaît la force et la résilience dont ont fait preuve les résidents de Fort McMurray, les communautés avoisinantes, les partenaires autochtones et les premiers intervenants face à cette destruction massive.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a reconnu les répercussions considérables de la catastrophe et a réaffirmé l'engagement continu du gouvernement fédéral au rétablissement et à la résilience.

Pour appuyer les efforts de rétablissement de l'Alberta, la ministre Olszewski a annoncé un versement final de 78 394 638 $ dans la cadre du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC). Au total, 385 394 638 $ ont été versés à l'Alberta dans le cadre des feux de forêt survenus à Fort McMurray en 2016.

Lorsqu'une catastrophe naturelle de grande envergure se produit, le gouvernement du Canada verse une aide financière aux provinces et aux territoires dans le cadre du programme des AAFCC. Grâce à cette aide, le gouvernement du Canada couvre les dépenses admissibles liées à l'intervention et au rétablissement en cas de catastrophe soumises par la province ou le territoire et qui dépassent ce à quoi l'on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils couvrent par eux-mêmes.

Ce versement final témoigne de l'engagement du gouvernement fédéral à partager les coûts des activités de reprise après sinistre et à renforcer le leadership en matière de gestion des urgences à l'échelle du Canada.

En plus d'offrir une aide financière pour les catastrophes, le gouvernement du Canada a appuyé la résilience et le rétablissement à long terme dans la région de Fort McMurray, notamment en versant plus de 10 millions de dollars par l'intermédiaire de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) - anciennement appelé Diversification de l'économie de l'Ouest Canada - au cours des dix dernières années pour soutenir la relance économique, le développement des entreprises et la résilience communautaire. PrairiesCan dispose d'un centre de services à Fort McMurray qui lui permet de travailler en étroite collaboration avec les membres de la communauté et ses partenaires, l'aidant à transformer les priorités locales en mesures concrètes ayant des incidences durables. Les investissements fédéraux réalisés par l'intermédiaire de PrairiesCan continuent d'apporter des avantages durables en renforçant la capacité de la main-d'œuvre, en soutenant les entreprises locales et en améliorant la capacité régionale à répondre aux futurs chocs économiques et écologiques.

Les feux de forêt survenus à Fort McMurray en 2016 ont forcé plus de 80 000 personnes à évacuer les lieux, ont détruit des milliers de domiciles et d'entreprises et sont devenus la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire du Canada.

Tout au long des efforts d'intervention et de rétablissement, les premiers intervenants, les spécialistes de la gestion des urgences, les dirigeants autochtones, les bénévoles et les organismes communautaires ont travaillé sans relâche pour protéger les vies des gens et soutenir les personnes évacuées. Le gouvernement du Canada exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes dont le service et le sacrifice ont contribué au rétablissement et aidé les communautés à rebâtir.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les provinces, les territoires, les gouvernements autochtones et les partenaires pour améliorer la préparation aux catastrophes, l'intervention et le rétablissement, en particulier alors que la fréquence et la gravité des catastrophes liées au climat augmentent.

Citation

« Les feux de forêt survenus à Fort McMurray ont eu des répercussions profondes et durables sur les personnes et les communautés touchées. Nous saluons leur résilience et demeurons profondément reconnaissants envers les premiers intervenants et les bénévoles qui ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Grâce au programme des AAFCC et au leadership fédéral en gestion des urgences, nous demeurons résolus à appuyer le rétablissement et à aider les communautés comme Fort McMurray à mieux se préparer aux futures catastrophes. »

L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Faits en bref

Le 1 er mai 2016, des feux de forêt au sud-ouest de Fort McMurray ont commencé à menacer les régions habitées et les infrastructures essentielles. Des états d'urgence locaux ont été déclarés à Fort McMurray le 1 er mai et sur le territoire de la Première Nation de Fort McMurray le 3 mai. Une ordonnance d'évacuation obligatoire à l'échelle de la municipalité régionale de Wood Buffalo a forcé plus de 80 000 personnes à évacuer leur domicile, y compris les résidents de Fort McMurray, d'Anzac, de Fort McKay et des Premières Nations de Fort McMurray. Un état d'urgence provincial a été déclaré le 4 mai 2016.

mai 2016, des feux de forêt au sud-ouest de Fort McMurray ont commencé à menacer les régions habitées et les infrastructures essentielles. Des états d'urgence locaux ont été déclarés à Fort McMurray le 1 mai et sur le territoire de la Première Nation de Fort McMurray le 3 mai. Une ordonnance d'évacuation obligatoire à l'échelle de la municipalité régionale de Wood Buffalo a forcé plus de 80 000 personnes à évacuer leur domicile, y compris les résidents de Fort McMurray, d'Anzac, de Fort McKay et des Premières Nations de Fort McMurray. Un état d'urgence provincial a été déclaré le 4 mai 2016. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont la responsabilité de l'élaboration des critères, de la mise en œuvre du programme et du versement des prestations d'aide financière en cas de catastrophe. Il leur revient de décider du type d'aide et des montants qui seront octroyés aux personnes sinistrées. Les AAFCC ne prévoient aucune restriction pour les gouvernements provinciaux ou territoriaux à ce sujet.

Le programme des AAFCC ne verse pas de financement directement aux Canadiens frappés par les catastrophes; cette aide est offerte par les provinces et les territoires. Le programme fédéral aide les provinces et les territoires à couvrir les coûts associés à la reprise après sinistre.

Les paiements du gouvernement fédéral sont calculés par habitant et sont partagés avec la province ou le territoire. Le programme des AAFCC modernisé partage les coûts des dépenses admissibles présentées par les provinces et les territoires dans le cadre de chaque volet du programme, à un taux variant entre 70 % et 100 %.

Les conditions météorologiques extrêmes devenant de plus en plus graves et fréquentes d'une année à l'autre, le gouvernement du Canada a collaboré avec les provinces et les territoires pour moderniser le programme des AAFCC afin qu'il tienne compte des réalités d'aujourd'hui. Le programme à jour, en vigueur depuis le 1 er avril 2025, priorise l'idée de rebâtir en mieux et l'adoption d'une approche stratégique pour atténuer et diminuer le risque de catastrophe afin de réduire les répercussions sur les ménages à l'avenir.

avril 2025, priorise l'idée de rebâtir en mieux et l'adoption d'une approche stratégique pour atténuer et diminuer le risque de catastrophe afin de réduire les répercussions sur les ménages à l'avenir. Depuis la création du programme en 1970, les AAFCC sont une source fiable de soutien pour les provinces et les territoires. À ce jour, le gouvernement du Canada a fourni plus de 9,9 milliards de dollars en aide financière post-catastrophe aux provinces et aux territoires pour les aider à couvrir les coûts d'intervention et à restaurer les infrastructures et les biens dans leur état antérieur à la catastrophe.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]