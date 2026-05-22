OTTAWA, ON, le 22 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, qui sera accompagnée de Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, et de Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, pour une annonce visant à renforcer la capacité d'intervention du Canada en cas de feux de forêt et à mieux protéger les collectivités partout au pays contre la menace croissante des feux de forêt.

Un point de presse suivra.

Événement : en personne

Date : Le lundi 25 mai 2026

Heure : 11 h (HAE)

Lieu :

Musée de l'aviation et de l'espace du Canada (hangar de réserve)

11, promenade de l'Aviation

Ottawa (Ontario)

Note aux médias :

Les représentants des médias accrédités doivent arriver 30 minutes avant l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo et une accréditation des médias. Une pièce d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

Veuillez prévoir suffisamment de temps pour passer au contrôle de sécurité et installer l'équipement technique.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies [email protected] ; Relations avec les médias : Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]