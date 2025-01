Le ministre Duclos annoncera une aide à la communauté anglophone de la grande région de Québec

QUÉBEC, le 31 janv. 2025 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec, annoncera lundi un appui financier à l'organisme Partenaires communautaires Jeffery Hale de Québec. Le ministre Duclos fera cette annonce au nom de l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 3 février 2025

HEURE :

9 h

Les journalistes qui souhaitent assister à l'annonce doivent confirmer leur présence en envoyant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici midi, le vendredi 31 janvier. Des renseignements sur la façon d'y assister leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Luke Guimond, Directeur des Affaires parlementaires, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, [email protected], 873-355-9551; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, [email protected]