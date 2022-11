SASKATOON TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO 6, SK, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Dimanche, Bobby Cameron, chef régional de la Federation of Sovereign Indigenous Nations (FSIN) et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont assisté à l'ouverture officielle des nouveaux bureaux de l'organisme, qui se trouvent dans Kahkewistahaw Landing, une propriété de la Kahkewistahaw First Nation, à Saskatoon.

L'immeuble de bureaux est le premier de plusieurs qui seront ouverts dans Kahkewistahaw Landing, un terrain de 40 acres géré et aménagé par la Kahkewistahâw Economic Management Corporation (KEMC). Acheté en 2017 par la KEMC, le terrain a depuis été converti en réserve urbaine. En plus de l'immeuble de bureaux, la réserve devrait comprendre une station-service, un dépanneur, des locaux commerciaux à louer et un restaurant avec service au volant. On s'attend à ce que ce centre d'affaires attire d'importants investissements et génère des profits considérables pour la Kahkewistahaw First Nation grâce à la proximité de l'aéroport international John-G.-Diefenbaker ainsi qu'à la facilité d'accès au centre-ville de Saskatoon.

Le ministre Miller et le chef régional Cameron ont profité de la cérémonie de dimanche pour signer une déclaration sur leurs priorités communes, laquelle affirme l'engagement du Canada à faire progresser, en partenariat avec les Premières Nations de la Saskatchewan, le travail important et continu qui mène vers la réconciliation.

Le gouvernement du Canada est résolu à collaborer avec les Premières Nations en vue de promouvoir le développement communautaire et économique et d'appuyer leur vision de l'autodétermination et d'un avenir meilleur pour leurs communautés.

Citations

« Le groupe de direction de la Federation of Sovereign Indigenous Nation remercie les dirigeants de toutes les Premières Nations, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, et notre personnel pour leur engagement à respecter l'esprit et l'intention de nos droits inhérents et issus de traités. La FSIN est reconnaissante et honorée d'avoir la possibilité d'être l'une des premières infrastructures sur les 60 acres nouvellement aménagées de Kahkewistahaw Landing. Aujourd'hui, nous avons signé une déclaration sur les priorités conjointes entre la FSIN et le Canada, afin de réparer les erreurs du passé, d'aider chaque enfant des Premières Nations à avoir le meilleur départ possible dans la vie, et de remplacer les systèmes de gouvernance et d'administration imposés par le gouvernement fédéral par des systèmes fondés sur les droits inhérents à déterminer par chaque Première Nation. Sous la direction des dirigeants des Premières Nations, nous travaillerons ensemble pour répondre aux besoins et aux priorités de tous les peuples des traités sur ces terres. La déclaration commune comprend que la FSIN continuera à faire respecter, à protéger et à mettre en œuvre les droits inhérents et les droits issus de traités comme ils l'ont été envisagés par nos ancêtres. »

Chef Bobby Cameron

Federation of Sovereign Indigenous Nations

« Ce centre d'affaires créera des emplois et des retombées économiques pour la communauté, ainsi que pour Saskatoon, pendant de nombreuses années. Félicitations à la Kahkewistahaw First Nation et à la Federation of Sovereign Indigenous Nations, et merci au chef régional Bobby Cameron d'avoir signé avec moi la déclaration sur les priorités communes. Ensemble, nous continuerons de travailler pour répondre aux besoins uniques et tenir compte des priorités distinctes relevées par l'organisme. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'ouverture de ces bureaux est un motif de célébration et un signe de prospérité future. Félicitations à la Federation of Sovereign Indigenous Nations et à la Kahkewistahaw First Nation. À mesure que la vision pour Kahkewistahaw Landing se concrétisera, elle donnera lieu à la création d'emplois, d'entreprises et de possibilités qui profiteront aux générations à venir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Kahkewistahaw Landing est situé au 1215, Claypool Drive, à Saskatoon , en Saskatchewan .

, en . Par l'intermédiaire du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) de Services aux Autochtones Canada, le gouvernement fédéral a fourni à la Kahkewistahaw First Nation un financement de 2,28 millions de dollars pour la construction et l'installation de conduites d'eau et d'égout, les travaux de chantier, les conduites d'eaux pluviales, les services publics peu profonds, les routes et les trottoirs de Kahkewistahaw Landing.

un financement de 2,28 millions de dollars pour la construction et l'installation de conduites d'eau et d'égout, les travaux de chantier, les conduites d'eaux pluviales, les services publics peu profonds, les routes et les trottoirs de Kahkewistahaw Landing. Le coût du projet d'infrastructure pour l'ensemble du terrain de 40 acres, qui sera réalisé en trois phases, est estimé à 6,4 millions de dollars et se déroulera selon un horizon prévisionnel de huit ans.

