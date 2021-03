SHERBROOKE, QC, le 8 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, ainsi que la députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière, ont tenu une réunion virtuelle avec le Club des petits déjeuners du Canada et le Centre d'Action bénévole de la MRC de Coaticook. Pendant la rencontre, la ministre Bibeau a annoncé un soutien fédéral de près de 120 000 $ à huit organismes qui contribuent à assurer la sécurité alimentaire dans la région.

Pour faire face à la pandémie, le gouvernement du Canada offre des subventions salariales pour maintenir les travailleurs à l'emploi et des prestations d'urgence aux personnes qui ont perdu leur revenu à cause de la pandémie. Malgré cela, les banques alimentaires font face à une augmentation significative de la demande alors que les dons et les bénévoles se font de plus en plus rares. Dans ce contexte, le gouvernement fédéral a injecté 200 millions $ dans le réseau des organismes de sécurité alimentaire à travers le pays, en plus de faire le rachat et la distribution de surplus alimentaires d'une valeur de 50 millions $.

À ce jour, les organismes de l'Estrie qui se sont partagés près de 120 000 $ du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire sont :

Le Centre d'action bénévole de la MRC de Coaticook - 18 892 $

- 18 892 $ Le Centre d'action bénévole R.H. Rediker Volunteer Center de Stanstead - 1 510 $

- 1 510 $ La Cuisine Amitié de la MRC des Sources - 20 000 $

Aide communautaire de Lennoxville et des environs - 15 000 $

et des environs - 15 000 $ Les Tabliers en folie de Richmond - 5 000 $

- 5 000 $ Moisson Haut-Saint-François - 33 390 $

Œuvre de bienfaisance de Valcourt - 5 500 $

- 5 500 $ Sercovie Inc. de Sherbrooke - 20 000 $

Ces organismes ont utilisé les fonds pour acheter, transporter et distribuer de la nourriture et d'autres produits de première nécessité afin de répondre aux besoins urgents des personnes les plus vulnérables. Les fonds ont également permis d'embaucher des employés temporaires pour faire face à la pénurie de bénévoles et de mettre en œuvre des mesures visant à assurer la sécurité des travailleurs, des bénévoles et des bénéficiaires.

Le financement au titre du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire a été réparti entre Banques alimentaires Canada, Second Harvest, les Centres communautaires d'alimentation du Canada, le Club des petits déjeuners du Canada, l'Armée du Salut et la Tablée des Chefs, qui fournissent à leur tour un soutien aux organismes régionaux ayant établi des réseaux de distribution pour fournir des aliments aux personnes dans le besoin.

Citations

« L'aide aux banques alimentaires s'avère essentielle, particulièrement en période de pandémie. Notre gouvernement comprend néanmoins qu'il est important que chacun ait la possibilité de gagner sa vie et de nourrir sa famille dans la dignité. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a créé l'Allocation canadienne aux enfants et l'Allocation canadienne pour les travailleurs (à bas salaire) et que nous avons misé gros sur les subventions salariales et les prestations d'urgence. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Depuis le début de la pandémie, de nombreux Québécois vivent davantage d'insécurité alimentaire, tandis que les banques alimentaires et les organisations alimentaires locales sont plus sollicitées et ont moins de ressources à leur disposition. L'aide du gouvernement a permis aux organisations de la région de l'Estrie de surmonter les défis et d'offrir un meilleur accès à des aliments sains pendant cette crise, tout en mettant en place différentes mesures pour protéger nos communautés. Leurs services ont été cruciaux durant la dernière année et nous les remercions grandement pour leur dévouement. »

- Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

« Aux premiers stades de la pandémie, l'équipe du Club des petits déjeuners a compris que nous devions bouger rapidement afin d'atteindre un nombre croissant d'enfants et de familles confrontés à l'insécurité alimentaire au Canada. J'applaudis le leadership de la ministre Bibeau et de son équipe au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, qui a travaillé en étroite collaboration avec nous pour s'assurer que nous pouvions agir dans ces moments difficiles. Nous avons ainsi pu alléger le fardeau de l'insécurité qui pèse sur les épaules de tant d'enfants et de familles, et le remplacer par de l'espoir et des sourires. »

- Daniel Germain, Président fondateur du Club des petits déjeuners

Faits en bref

Selon Statistique Canada, un Canadien sur sept a affirmé vivre dans un ménage touché par l'insécurité alimentaire pendant un mois durant la pandémie de COVID-19.

Ce financement provient du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire de 200 millions de dollars qui a permis d'aider, jusqu'à présent, plus de 3 000 initiatives locales dans l'ensemble du Canada .

. Le gouvernement a aussi lancé le Programme de récupération d'aliments excédentaires, doté de 50 millions de dollars, qui vise à acheminer les produits alimentaires excédentaires dans la filière alimentaire aussi efficacement que possible pour aider les Canadiens vulnérables.

Agriculture et Agroalimentaire Canada met également en œuvre le Fonds des infrastructures alimentaires locales, un programme de 50 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada , destiné aux organismes communautaires sans but lucratif. Le Fonds vise à renforcer les systèmes alimentaires et à faciliter l'accès à des aliments sains et nutritifs pour les populations à risque.

