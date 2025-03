WINNIPEG, MB, le 11 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral alloue un financement additionnel de 27,3 millions $ à l'organisme End Homelessness Winnipeg par l'intermédiaire des volets Communautés désignées et Itinérance chez les Autochtones de Vers un chez-soi: la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Cela porte l'allocation totale pour Winnipeg de 2019-2020 jusqu'en 2027-2028 à 174,7 millions $ provenant de ces volets. Ce financement aide les fournisseurs de services de Winnipeg à prévenir et à réduire l'itinérance.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par le député Ben Carr et Jason Whitford, PDG de l'organisme End Homelessness Winnipeg.

En tant qu'entité communautaire Vers un chez-soi à Winnipeg, End Homelessness Winnipeg travaille en étroite collaboration avec les intervenants et les membres de la communauté qui sont sur le terrain dans le but de mettre fin à l'itinérance dans la région. Ce financement indispensable sera investi dans des services et des mesures de soutien qui aideront certains des membres les plus vulnérables de notre communauté à trouver un logement convenable et qui contribueront à mettre fin aux difficultés systémiques qui contribuent à l'itinérance chronique.

Par le biais de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, le gouvernement fédéral s'est engagé à prévenir et à réduire l'itinérance partout au pays dans les communautés urbaines, autochtones, rurales et éloignées.

Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et stable. Pourtant, beaucoup trop de Canadiens sont confrontés à la réalité quotidienne inacceptable de l'itinérance. Le gouvernement du Canada et ses partenaires reconnaissent la responsabilité collective d'élaborer et de mettre en œuvre des plans communautaires assortis de résultats clairs afin de répondre aux priorités locales et aux besoins de populations spécifiques.

Citations

« Chacun mérite d'avoir un chez-soi. C'est pourquoi nous sommes déterminés à bâtir un Canada où l'itinérance n'est plus un enjeu. L'annonce d'aujourd'hui réaffirme notre engagement à travailler en collaboration avec des organismes communautaires tels que End Homelessness Winnipeg Inc. pour soutenir les personnes dans le besoin. »

Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

« L'engagement du gouvernement du Canada à mettre fin à l'itinérance est essentiel pour remédier aux inégalités systémiques qui ont conduit à ce que les autochtones -- qui constituent 14 % de la population de Winnipeg -- représentent 75 % des personnes en situation d'itinérance. Ce financement renforce notre collaboration avec les organisations dirigées par des autochtones et les prestataires de services directs afin d'accroître le nombre de logements et l'aide apportée à toutes les personnes en situation d'itinérance, pour que chacun ait la possibilité d'avoir un avenir meilleur et stable. »

Jason Whitford, PDG de l'organisme End Homelessness Winnipeg

Faits en bref

Vers un chez-soi a été lancé en avril 2019 et soutient les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement, ainsi que Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement. Ces objectifs comprennent : répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables au Canada , améliorer l'accès à des logements sûrs, stables et abordables, et réduire l'itinérance chronique.

soutient les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement, ainsi que Résoudre la crise du logement : Plan du sur le logement. Ces objectifs comprennent : répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables au , améliorer l'accès à des logements sûrs, stables et abordables, et réduire l'itinérance chronique. Vers un chez-soi est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada . Ce programme fournit du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

. Ce programme fournit du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance. Dans le cadre de ce programme, les fonds sont alloués à 64 communautés désignées (centres urbains), à trois capitales territoriales, à 30 communautés autochtones ainsi qu'à des communautés rurales et éloignées de l'ensemble du Canada . Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux personnes en situation d'itinérance.

. Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux personnes en situation d'itinérance. Le financement d'aujourd'hui porte l'allocation totale sur neuf ans aux communautés du Manitoba à plus de 231,5 millions $ de 2019‑2020 jusqu'en 2027‑2028, au titre des volets régionaux de Vers un chez-soi.

à plus de 231,5 millions $ de 2019‑2020 jusqu'en 2027‑2028, au titre des volets régionaux de Vers un chez-soi. Dans le cadre de Vers un chez-soi, le gouvernement fédéral investit déjà 5 milliards de dollars sur 9 ans pour lutter contre l'itinérance.

Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement fédéral investit également 250 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2024-25, en vue de répondre au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge. Ce soutien fédéral permet d'aider les communautés à ouvrir davantage de places d'hébergement, de maisons de transition et de services afin d'aider les personnes en situation d'itinérance et vivant dans des campements à trouver des solutions de logement plus stables.

