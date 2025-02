WINNIPEG, MB, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le Gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui qu'une entente visant à soutenir les personnes sans domicile, y compris ceux et celles qui vivent dans des campements, a été signée avec le Manitoba dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC). Le financement permettra de soutenir la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) et apportera immédiatement un soutien supplémentaire aux personnes sans domicile. Le plan du Manitoba est adapté aux besoins spécifiques de Winnipeg.

Dans le cadre de cette entente, le gouvernement fédéral fournira un financement de 7,54 millions $ sur deux ans, une contribution qui sera égalée par la province. Ce montant s'ajoute à l'investissement du gouvernement fédéral au titre du programme Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, soit un total de 231 millions $ sur neuf ans, de 2019 à 2028.

Ce financement vise à lutter contre l'itinérance et les campements, principalement à Winnipeg, en établissant une installation de logement supervisé de 20 à 30 lits, qui accordera la priorité aux personnes sans domicile. De plus, le financement permettra d'étendre les services hivernaux dans neuf centres d'accueil en fournissant des ressources essentielles telles qu'un abri, des repas, une buanderie et des liens avec des services de logement. Ce financement flexible aidera les organisations à couvrir les dépenses non récurrentes, telles que les arriérés de loyer et l'hébergement temporaire, afin d'aider les personnes à sortir des campements.

Le fait de disposer d'un logement procure stabilité et sécurité et constitue la base du bien-être en général. Chacun mérite d'avoir un logement sécuritaire, peu importe les circonstances qui lui sont propres. Chaque Canadien mérite d'avoir un endroit sûr et abordable où vivre.

Citations

« Dans le budget 2024, nous avons pris un engagement de 250 millions de dollars pour aider nos provinces et nos municipalités à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance. Ces ententes constituent une partie importante de notre réponse, mais nous savons qu'il y a encore du travail à faire pour accélérer le développement de logements abordables, très abordables et supervisés afin de garantir que tous les Canadiens aient un endroit qu'ils peuvent appeler leur maison. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'itinérance est une crise qui exige une action urgente et coordonnée. Cette entente est une étape vers l'obtention d'un logement sûr et stable pour un plus grand nombre de personnes, grâce à l'extension des services hivernaux, à l'ajout de logements supervisés et à l'octroi aux organisations des ressources nécessaires pour les aider. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais cet investissement apportera un soutien réel là où il est le plus nécessaire. »

L'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« L'instabilité de la vie sans logement crée des obstacles à la santé, à la sécurité et aux opportunités. Alors que les espaces publics deviennent des sanctuaires pour un trop grand nombre de personnes, il est temps que nous prenions des mesures concrètes pour aider les plus vulnérables à trouver des logements sûrs et abordables. En donnant la priorité aux solutions urgentes et en travaillant ensemble, nous pouvons mettre fin aux campements et créer un avenir plus fort et plus compatissant pour chaque Winnipégois et chaque Manitobain. »

Ben Carr, député de Winnipeg South Centre



Faits en bref

L' Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC) aidera à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance hors refuge, en particulier le nombre de celles qui vivent dans des campements. Elle repose sur la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) dans chaque collectivité ciblée et à l'adoption d'une approche qui favorise la stabilité du logement et la prestation de services de soutien afin d'assurer la dignité des personnes.

aidera à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance hors refuge, en particulier le nombre de celles qui vivent dans des campements. Elle repose sur la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) dans chaque collectivité ciblée et à l'adoption d'une approche qui favorise la stabilité du logement et la prestation de services de soutien afin d'assurer la dignité des personnes. Le financement fédéral fourni au titre de cette entente fait partie d'un engagement de 250 millions de dollars qui figure dans le budget de 2024 et vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge dans tout le Canada .

vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge dans tout le . L'investissement de 250 millions de dollars du gouvernement fédéral sert d'outil pour coordonner les fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux et territoriaux, dans le but de résoudre le problème des campements dans l'ensemble du pays.

L'ILIHRC s'appuie sur les programmes existants, dont Vers un chez-soi, dans le cadre duquel le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans pour lutter contre l'itinérance au Canada .

. Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance soutient les objectifs du Plan du Canada sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, qui sont de répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et d'améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable.

sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, qui sont de répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et d'améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à trouver un chez-soi.

