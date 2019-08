Le gouvernement du Canada fait un investissement considérable dans le logement abordable à Calgary

CALGARY, le 7 août 2019 /CNW/ - Chaque Canadien mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Les familles de la classe moyenne qui travaillent fort et les familles qui travaillent fort pour se joindre à la classe moyenne auront bientôt plus d'options, car de nouveaux investissements des gouvernements fédéral, provincial et municipal mèneront à la construction de 12 ensembles de logements abordables dans la ville.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui, un engagement financier du gouvernement fédéral de 28,4 millions pour la construction de 665 nouveaux logements.

Avec l'aide du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), ces immeubles seront construits aux quatre coins de Calgary sur des terrains appartenant à la Ville, à proximité des transports en commun et des services de soutien. Sur les 665 logements, 140 seront entièrement accessibles pour les personnes ayant une incapacité physique. Au total, 372 logements seront réservés pour offrir un loyer abordable inférieur à 30 % du revenu médian des ménages à Calgary. Ces nouveaux logements pourront accueillir des Calgariens de tous âges, de toutes compositions familiales et de toutes caractéristiques démographiques. Ceux qui habitent des logements sûrs et stables ont de meilleures possibilités de trouver et de conserver un emploi, d'apprendre et d'acquérir des compétences, et de participer activement à la vie de leur collectivité.

Citations

« Chaque Canadien mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Cet investissement changera vraiment les choses pour le secteur du logement abordable à Calgary. Ces 12 nouveaux ensembles abordables qui verront le jour aux quatre coins de la ville procureront aux Calgariens un chez-soi sûr qu'ils auront les moyens d'habiter et qui leur permettra de demeurer dans un milieu auquel ils tiennent. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Investir dans le logement abordable est essentiel pour aider un plus grand nombre d'Albertains à faible revenu à reprendre pied financièrement. Nous sommes fiers de coopérer avec tous les ordres de gouvernement pour veiller à ce que des logements abordables soient offerts aux Albertains qui en ont besoin.

- L'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« Construire des logements abordables, c'est procurer à des gens la stabilité dont ils ont besoin pour réussir. Mais c'est aussi trouver comment faire beaucoup avec peu. En travaillant ensemble pour financer ces aménagements, nous réduisons l'investissement requis de chaque gouvernement. Nous sommes fiers de collaborer avec la SCHL pour produire de nouveaux logements qui sont une bonne chose pour les Calgariens, pour les Canadiens et, tout compte fait, pour l'ensemble de la société. »

- Peter Demong, maire suppléant de Calgary

Faits en bref

La ville de Calgary investit environ 28,3 millions de dollars dans cette initiative en dons de terrains et en contributions en nature.

investit environ 28,3 millions de dollars dans cette initiative en dons de terrains et en contributions en nature. La liste d'attente pour les logements sociaux de la ville de Calgary compte plus de 4 400 noms. Cette initiative représente un grand pas en avant de la ville de Calgary pour réduire cette demande.

compte plus de 4 400 noms. Cette initiative représente un grand pas en avant de la ville de pour réduire cette demande. Les 12 immeubles permettront de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 26 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015.

2015. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et de 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-220-1841, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca; Leonard Catling, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, lcatling@cmhc-schl.gc.ca, 604-737-4029

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca