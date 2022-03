CanNor investit 300 000 $ pour soutenir des initiatives de marketing destinées aux publics francophones du Québec

WHITEHORSE, YT, le 29 mars 2022 /CNW/ - La COVID-19 a eu une incidence importante sur le secteur du tourisme au Canada, les restrictions de voyage, tant au niveau national qu'international, ayant entraîné une réduction des visites dans les attractions du pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a créé le Fonds d'aide au tourisme (FAT), afin de soutenir les entreprises et les organisations touristiques en investissant dans des produits et des services destinés à faciliter leur croissance future, tout en répondant aux exigences de santé publique.

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et le Dr Brendan Hanley, député du Yukon, ont annoncé que le gouvernement du Canada investit 300 000 $ pour soutenir une campagne de marketing visant à promouvoir les possibilités touristiques du Yukon dans l'ensemble du Québec.

Menée par l'Association franco-yukonnaise, cette campagne profitera aux exploitants d'entreprises touristiques du territoire, en particulier à ceux qui proposent des produits et des expériences aux francophones, dans leur langue maternelle. Du coup, elle renforcera également le profil du Yukon en tant que destination de choix pour les francophones du Canada et d'ailleurs.

Tout au long de la pandémie, les entreprises de l'industrie du tourisme ont démontré leur résilience, leur patience, leur créativité et leur capacité d'adaptation. Le tourisme est un moteur économique important au Yukon et il y jouera un rôle clé dans la reprise à la suite de la pandémie. Le gouvernement du Canada, par le biais de CanNor, continue de soutenir l'industrie en faisant un nouvel investissement dans le secteur touristique du Yukon. Cet investissement souligne également l'engagement de CanNor à soutenir la vitalité et le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans les territoires.

« Grâce à cet investissement, nous appuyons à la fois l'industrie touristique du Yukon et la communauté francophone dans son ensemble dans le territoire. À mesure que les restrictions liées à la COVID-19 sont levées, notre gouvernement continuera d'être là pour aider le secteur touristique du Nord à se préparer à accueillir les visiteurs - y compris les francophones de partout au pays. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les Yukonnais constituent une perspective unique du Canada. Nous nous sommes entièrement engagés à appuyer le secteur du tourisme et de l'hospitalité du Yukon en cette période difficile. Ce financement aidera à la croissance de l'économie des visiteurs du territoire et mettra en vedette le meilleur que le Yukon a à offrir aux voyageurs francophones du Québec, de l'ensemble du Canada et de plus loin encore, et ce, grâce à une connexion linguistique. Cet investissement bénéficie non seulement aux opérateurs touristiques, aux propriétaires d'entreprises autochtones et à l'économie locale, mais il met aussi en évidence la diversité de la francophonie au Canada. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Le Yukon est un territoire vaste et magnifique, qui a tant à faire découvrir aux voyageurs nationaux et internationaux. Je suis heureux que, grâce au Fonds d'aide au tourisme, nous puissions soutenir des organisations telles que l'Association franco-yukonnaise, qui travaillent avec diligence pour promouvoir les possibilités touristiques auprès des francophones du Québec ainsi que partout au Canada. Nous sommes impatients d'accueillir en toute sécurité les touristes québécois dans notre maison plus grande que nature dans le Nord. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« Le Yukon est vraiment un monde différent au Canada. La promotion du Yukon au Québec comme destination de vacances offre également des possibilités de développement commercial pour les artistes et les entrepreneurs touristiques francophones, et soutient les objectifs de la stratégie de développement touristique du Yukon. Le gouvernement du Yukon apprécie la contribution du Canada à cette initiative. »

- L'honorable Ranj Pillai, ministre du Tourisme et de la Culture, gouvernement du Yukon

« C'est avec enthousiasme que nous recevons ce financement qui nous permettra de réaliser cette campagne de marketing. Cette dernière offrira une plus grande visibilité des attraits touristiques de notre beau territoire à travers toute la province du Québec. Nous sommes fiers de contribuer à la relance de l'industrie touristique yukonnaise et de poursuivre notre collaboration avec le gouvernement du Yukon. Ce travail commun permet à la fois de préserver le tourisme domestique au Yukon, d'accroître le nombre de touristes francophones tout au long de l'année et également de participer au développement des entreprises touristiques locales. Nous espérons poursuivre notre collaboration avec CanNor sur le long terme. »

- Lorraine Taillefer, présidente de l'Association franco-yukonnaise

Faits en bref

CanNor investit 300 000 $ dans ce projet d'une durée de deux ans, en plus d'un investissement du gouvernement du Yukon de 37 000 $. Ce projet s'appuie sur un investissement antérieur de CanNor dans une campagne de marketing qui a été réalisée au cours de l'exercice 2019-2020.

de 37 000 $. Ce projet s'appuie sur un investissement antérieur de CanNor dans une campagne de marketing qui a été réalisée au cours de l'exercice 2019-2020. Le financement de CanNor appuiera une campagne de marketing de six semaines qui s'appuie sur le matériel de la nouvelle campagne de marketing en français de Tourisme Yukon pour le marché francophone du Québec. La campagne fera également la promotion du Yukon en tant que destination touristique d'hiver et d'été, aidera l'AFY à établir des relations avec le secteur du tourisme et les médias francophones et soutiendra la participation au sommet du tourisme Salon Aventure et Plein Air à Montréal (Québec).

en tant que destination touristique d'hiver et d'été, aidera l'AFY à établir des relations avec le secteur du tourisme et les médias francophones et soutiendra la participation au sommet du tourisme à Montréal (Québec). Le financement annoncé aujourd'hui est fourni par le Fonds d'aide au tourisme. Administré par les agences de développement régional du Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds aide les entreprises et les organismes touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

et Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE), le Fonds aide les entreprises et les organismes touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future. Doté d'un budget de 500 millions de dollars sur deux ans (jusqu'au 31 mars 2023), dont au moins 50 millions de dollars spécifiquement consacrés aux initiatives touristiques autochtones et 15 millions de dollars pour les priorités nationales, ce fonds permettra au Canada de se positionner comme une destination de choix au moment où les voyages nationaux et internationaux rebondiront.

