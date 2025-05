Le don du gouvernement du Canada souligne la fin de la visite de Leurs Majestés au Canada

OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera un don de 50 000 $ à la Fondation du Roi au Canada pour commémorer la visite au Canada de Leurs Majestés le roi Charles III et la reine Camilla.

Durant leur séjour les 26 et 27 mai, Leurs Majestés ont pris part à plusieurs activités marquantes. Le Roi a notamment prononcé le discours du Trône, ouvrant ainsi la 45e législature du Canada. Il s'agissait de la première visite de Sa Majesté en tant que souverain du Canada. La visite royale a mis en lumière la richesse de l'identité canadienne, notre diversité culturelle et la vitalité de nos institutions démocratiques.

Le don du gouvernement du Canada s'inscrit dans une tradition de longue date visant à souligner de façon significative les visites ou tournées des membres de la famille royale. Cette contribution sera versée à la Fondation du Roi au Canada, une organisation fondée en 2011 par Sa Majesté le roi Charles III (anciennement la Fondation du prince). L'organisme œuvre auprès de partenaires communautaires, d'employeurs et d'établissements d'enseignement pour soutenir l'insertion professionnelle de 100 000 jeunes à travers le pays.

« La visite de Leurs Majestés a été un moment profondément marquant pour notre pays, illustrant la stabilité de notre démocratie et la force des liens qui unissent le Canada et la Couronne. Ce don à la Fondation du Roi au Canada reflète notre engagement commun envers l'inclusion, le service et le soutien à la jeunesse. En soutenant cette mission, nous contribuons à bâtir un avenir plus équitable et prometteur pour les jeunes d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

La dernière fois que le discours du Trône a été prononcé par un monarque, c'était en 1977. La reine Elizabeth II l'avait alors prononcé dans le cadre de la tournée soulignant son jubilé d'argent. La reine Elizabeth II avait auparavant prononcé le discours du Trône en 1957, lors de sa première visite au Canada en tant que monarque régnant, marquant ainsi la première fois qu'un roi ou une reine ouvrait une législature au Canada.

Le Canada est une monarchie constitutionnelle. Le monarque est le chef de l'État, et ses pouvoirs sont définis par la Constitution et les conventions constitutionnelles. Ces responsabilités sont généralement exercées par le gouverneur général (le représentant du monarque au Canada). Le discours du Trône est habituellement prononcé par le gouverneur général.

Il s'agissait de la 20e visite au Canada de Sa Majesté le Roi et de la 6e visite de Sa Majesté la Reine. La dernière visite de Leurs Majestés au Canada (en tant que prince de Galles et duchesse de Cornouailles) a eu lieu du 17 au 19 mai 2022 dans le cadre des célébrations marquant le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II et de ses 70 ans de règne en tant que Reine du Canada.

