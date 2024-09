MONTRÉAL, le 13 sept. 2024 /CNW/ - L'éducation environnementale permet de cultiver la capacité des jeunes générations canadiennes à comprendre et à évaluer de façon critique l'interaction complexe entre les activités humaines, les systèmes écologiques et le climat en mutation.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique a annoncé l'octroi de 2,9 millions de dollars à huit organisations canadiennes pour des projets dédiés à l'éducation environnementale et à la littératie climatique. L'appui d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) à ces huit projets contribue à la stratégie du gouvernement du Canada qui vise à informer, intéresser et mobiliser la population canadienne en faveur de l'action climatique.

Au chapitre des projets financés, mentionnons le Centre for Global Education qui élaborera le programme novateur « Séminaire Advanced Placement Nature et Terre » créé pour redéfinir l'éducation en intégrant les connaissances issues des communautés autochtones aux préoccupations écologiques contemporaines. Ce programme est spécialement conçu pour soutenir les jeunes historiquement marginalisés, en leur donnant l'occasion de devenir des agents de changement dans leurs communautés et en favorisant une génération de gardiens de l'environnement informés, engagés et proactifs.

Le Musée de la santé Armand-Frappier mettra sur pied une exposition et un programme éducatif bilingue en ligne, axé sur l'impact du changement climatique sur la santé humaine et sur l'importance de l'action individuelle et collective en faveur du climat.

La Foundation for Environmental Stewardship développera un portail de solutions carboneutres avec des modules vidéo et de trousses éducatives pour le milieu scolaire. Cet organisme, qui souhaite appuyer la jeunesse pour que l'action climatique au Canada prenne son essor, mettra également en œuvre un programme de mentorat pour les jeunes sur les solutions carboneutres dans les communautés rurales à travers le Canada, avec un appui au perfectionnement professionnel de leurs éducateurs.

L'Université Lakehead recevra un appui à son projet « Accélération de la formation continue des enseignants » qui vise à soutenir l'éducation sur les changements climatiques dans la formation initiale et continue des enseignants à travers le Canada par le biais de consultations, de webinaires, de cours en ligne, et de ressources.

Grâce à l'appui annoncé aujourd'hui, les partenaires porteurs de ces projets auront une incidence positive sur la progression de l'éducation à l'environnement en soutenant les programmes de formation des enseignants, en améliorant l'accès aux ressources éducatives sur l'environnement et en menant des recherches plus approfondies afin de trouver des solutions fondées sur des données probantes pour l'éducation à l'environnement au Canada.

Les projets financés viseront à développer des connaissances, des outils ou des compétences pour les jeunes Canadiens et Canadiennes, leurs familles et leurs éducateurs, en vue principalement de préparer les jeunes à l'avenir et de contribuer aux objectifs que s'est fixés le Canada pour le climat, comme celui de devenir carboneutre d'ici 2050.

Citations

« En cette période du retour en classe, je suis ravi d'annoncer un soutien à ces organismes et leurs projets en éducation à l'environnement qui œuvrent auprès des générations futures. Les gens de toutes les générations doivent comprendre les enjeux climatiques afin de pouvoir changer les choses. De même, ils doivent aussi savoir ce qu'ils peuvent faire, la manière dont ils peuvent le faire et l'incidence de ces gestes sur eux-mêmes et sur leur collectivité. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

L'éducation environnementale consiste en la capacité à comprendre et à prendre en compte les liens entre les activités humaines, les systèmes écologiques et l'évolution du climat. L'éducation environnementale implique de comprendre non seulement les sciences du climat et les forces environnementales à l'œuvre, mais aussi les pratiques durables et les aspects éthiques et sociaux des défis environnementaux.

La promotion de l'éducation à l'environnement fait partie des engagements internationaux du Canada , conformément à l'article 12 de l'Accord de Paris , au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et à la Déclaration de Berlin de l'UNESCO de 2021.

L'amélioration de l'éducation environnementale permettra aux jeunes Canadiens et Canadiennes d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour comprendre et affronter les trois grandes menaces que sont les changements climatiques, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution.

De mai à juillet 2024, ECCC a invité les jeunes partout au Canada à s'exprimer sur ce à quoi devrait ressembler un cadre national axé sur l'apprentissage environnemental et sur l'impact qu'il devrait avoir. Plus de 350 jeunes passionnés ont exprimé leurs réflexions et leurs sentiments sur la sphère de l'apprentissage environnemental. Un Rapport - Ce que nous avons entendu sera publié en 2024, suivi de la mise en œuvre en 2025 du cadre national axé sur l'apprentissage environnemental.

