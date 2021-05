TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 19 mai 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) est résolu à appuyer les communautés autochtones dans leurs mesures de lutte contre la COVID-19 et travaille en étroite collaboration avec les organisations autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

À l'approche de l'arrivée du temps chaud et alors que de plus en plus de personnes passent du temps à l'extérieur, il reste essentiel que nous respections toutes les mesures sanitaires pour assurer la sécurité de nos proches, de nos communautés et de nous-mêmes. Il s'agit notamment de réduire au minimum les interactions en personne hors du foyer, d'éviter les lieux achalandés, de porter un masque et de se laver les mains fréquemment.

Selon SAC, en date du 18 mai, les statistiques dans les communautés des Premières Nations sont les suivantes :

28 710 cas positifs de COVID-19 confirmés;

864 cas actifs;

27 514 personnes rétablies;

332 décès.

On ne compte aucun cas actif au Nunavik (Québec) et 17 cas actifs dans les Territoires du Nord-Ouest. En date du 18 mai, le gouvernement du Nunavut signale 63 cas actifs de COVID-19 à Iqaluit et un cas à Kinngait.

Au 18 mai 2021, plus de 21,9 millions de vaccins contre la COVID-19 avaient été distribués au pays. En date du 18 mai, 452 043 doses de vaccin ont été administrées dans 687 communautés des Premières Nations, inuites et territoriales. Selon les projections démographiques de Statistique Canada de 2020, plus de 62 % des adultes des communautés des Premières Nations et plus de 69 % des adultes vivant dans les territoires ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19.

Partout au pays, le processus de vaccination va bon train. On redouble d'efforts pour accroître la confiance dans les vaccins afin d'encourager la vaccination dans des régions où la population hésite et où il y a un grand nombre de cas et une faible couverture vaccinale. Les Premières Nations de l'Alberta continuent de signaler un nombre élevé de vaccinations dans leurs communautés et d'autres cliniques en milieu urbain sont prévues. Des cliniques destinées aux Autochtones vivant en milieu urbain ont également été organisées dans de nombreuses régions du pays. En Ontario, les Autochtones vivant dans les zones urbaines peuvent désormais recevoir leur deuxième dose de vaccin, y compris dans des cliniques de Barrie et d'Orillia. De plus, à Calgary, en Alberta, toute personne autochtone de plus de 12 ans peut maintenant s'inscrire pour recevoir une dose de vaccin.

Les provinces et les territoires prévoient de vacciner les jeunes à la suite de la récente autorisation de Santé Canada d'utiliser le vaccin Pfizer chez les jeunes de 12 à 15 ans. Le Nouveau-Brunswick a annoncé que les membres des Premières Nations âgées de 12 à 15 ans avec le consentement de leurs parents ou tuteurs sont actuellement admissibles au vaccin. Par ailleurs, l'Anishnawbe Health Toronto, un centre de santé et de bien-être pour Autochtones, a commencé à administrer des doses aux jeunes admissibles dans une école locale la semaine dernière. Afin de soutenir la vaccination des jeunes, le groupe de travail sur l'adoption du vaccin contre la COVID-19 par les jeunes Autochtones a été créé par SAC et des partenaires autochtones. Le groupe est composé de jeunes Autochtones de tout le pays et travaille en collaboration pour fournir des conseils au gouvernement du Canada et à d'autres organisations afin d'accroître l'utilisation des vaccins chez les jeunes des Premières Nations, inuits et métis.

Les Forces armées canadiennes (FAC) continuent d'aider les communautés autochtones au pays. Les FAC aident les équipes de vaccination à accélérer le rythme des vaccinations dans un certain nombre de communautés des Premières Nations vivant dans les réserves du nord du Manitoba. Jusqu'à présent, les FAC ont aidé 11 communautés à administrer la première dose. Cette semaine, les FAC soutiennent des cliniques d'administration de la deuxième dose dans les Premières Nations de Manto Sipi et de Berens River.

En Ontario, six rangers canadiens ont été mobilisés dans la communauté de la Première Nation du Lac Seul le 4 mai 2021, afin d'aider à faire face à une éclosion de COVID-19. Les rangers collaborent avec des partenaires autochtones pour fournir de l'aide humanitaire et répondre aux besoins immédiats de cette communauté éloignée. De même, les rangers canadiens ont été mobilisés dans la Première Nation crie de Moose le 10 mai et le soutien des FAC sera également fourni à la Première Nation de Neskantaga en Ontario, afin d'aider aux efforts d'intervention de la COVID-19 dans les communautés. Le gouvernement du Canada continuera de prêter main-forte aux communautés là où elles en ont besoin. SAC a également acheté et déployé neuf structures BLU-MED et neuf structures Matrix Aviation Solutions pour 16 communautés des Premières Nations de l'Ontario, afin de les utiliser dans le cadre de mesures de lutte contre la COVID-19 de ces communautés, notamment pour le dépistage et l'isolement. SAC a également fourni et livré deux nouvelles unités d'isolement de la COVID-19 à la Première Nation de Neskantaga, qui sont maintenant pleinement opérationnelles. SAC a également financé 46 structures supplémentaires pour répondre aux besoins des communautés des Premières Nations. Ces unités fournissent une capacité supplémentaire dans les communautés en tant qu'établissements de soins alternatifs pour aider à contenir la propagation de la COVID-19.

Les rangers canadiens aident également les communautés des Territoires du Nord-Ouest à faire face aux risques d'inondation du fleuve Mackenzie.

