OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 23 avril 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) surveille de près le nombre de cas de COVID-19 signalés dans les communautés des Premières Nations à l'échelle du pays.

Alors que les efforts de vaccination s'intensifient, la courbe des infections tend à s'aplatir de façon générale. Depuis que les premières doses de vaccin ont été administrées dans les communautés des Premières Nations il y a plus de trois mois, le nombre de cas actifs a diminué de plus de 80 pour cent.

Dans les communautés des Premières Nations, en date du 22 avril, SAC a constaté :

26 539 cas positifs de COVID-19 confirmés

719 cas actifs

25 514 personnes rétablies

306 décès.

Actuellement, il y a cas actif dans le Nunavik, au Québec. En date du 22 avril, le gouvernement du Nunavut signalait 36 cas actifs de COVID-19 à Iqaluit et Kinngait.

En date du 21 avril 2021, plus de 13,7 millions de vaccins contre la COVID-19 avaient été distribués au pays. Le 23 avril, 346 108 vaccins avaient été administrés dans 651 communautés des Premières Nations, inuites et territoriales. Plus de 57 pour cent des adultes des communautés des Premières Nations, ainsi que plus de 70 pour cent des adultes vivant dans les territoires, avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, selon les projections démographiques de 2020 de Statistique Canada.

La vaccination se poursuit et on observe de nombreux exemples de réussite partout au pays. Au Québec, toutes les communautés des Premières Nations ont commencé la vaccination de masse. La plupart ont administré toutes les doses reçues et planifient en vue de la seconde dose. Au Canada atlantique, toutes les communautés des Premières Nations et inuites ont organisé leur clinique de vaccination pour la première dose et la majorité d'entre elles ont ou auront terminé leur clinique pour la seconde dose d'ici la fin avril pour ceux qui sont admissibles. Les territoires continuent également à faire preuve de leadership, et leur campagne de vaccination va bon train.

La planification de la vaccination en milieu urbain est toujours une priorité dans tout le pays. À Montréal, les cliniques de vaccination pour les Autochtones sont désormais ouvertes à tous les Autochtones âgés d’au moins 18 ans. En outre, de nouvelles cliniques de vaccination contre la COVID-19 ont ouvert leurs portes à Toronto la semaine dernière et des rendez-vous sont offerts aux populations admissibles, dont la population adulte des Premières nations, des Métis et des Inuits.

Malgré la disponibilité croissante des vaccins, chacun doit continuer à suivre les mesures de santé publique, notamment en réduisant le plus possible les interactions personnelles avec des personnes extérieures à son foyer, en évitant les lieux bondés, en portant un masque et en se lavant fréquemment les mains. Même une fois le vaccin reçu, il est primordial de continuer à observer ces mesures de santé publique.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les Forces armées canadiennes (FAC) ont apporté leur soutien aux nombreuses communautés des Premières Nations du Canada dans le cadre de l'opération LASER, qui constitue la réponse des FAC à la pandémie mondiale. Grâce au soutien médical vital fourni par les FAC, de nombreuses éclosions ont pu être contrôlées dans les communautés.

Dans le cadre de l'opération VECTOR -- le soutien des FAC aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour la distribution des vaccins contre la COVID-19 -- les FAC ont aidé les autorités provinciales de vaccination chargées de l'administration des vaccins dans plus de 25 communautés de la nation Nishnawbe Aski dans le nord de l'Ontario. La semaine dernière, les FAC ont aidé la Première Nation de Sachigo Lake; cette semaine les FAC aident la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug; et la semaine prochaine, les FAC aideront la Première Nation de Wunnumin.

Les FAC continuent également d'aider les équipes de vaccination à accélérer le rythme de l'immunisation dans un certain nombre de communautés autochtones vivant dans des réserves du nord du Manitoba. Les FAC ont apporté leur soutien à neuf communautés. Cette semaine, elles participeront à des cliniques de vaccination et à des activités de sensibilisation dans deux communautés : la Nation crie O-Pipon-Na-Piwin (le soutien des FAC a commencé aujourd'hui, le 21 avril, et jusqu'à présent, environ 80 vaccins ont été administrés par des professionnels de la santé de la communauté) et la Première Nation Denesuline de Northlands (le soutien des FAC a commencé aujourd'hui, le 21 avril, et jusqu'à présent, environ 215 vaccins ont été administrés par des professionnels de la santé de la communauté).Le budget de 2021 propose un financement supplémentaire de 1,2 milliard de dollars en 2021-2022 pour continuer d'appuyer la réponse à la COVID-19 dans les communautés autochtones. Ce financement se répartit ainsi : un financement de 478,1 millions de dollars, selon la comptabilité de caisse afin de continuer d'appuyer l'intervention de santé publique contre la COVID-19 dans les communautés autochtones, y compris le soutien à l'embauche d'infirmières, l'aide à l'isolement pour les personnes à risque et la distribution de l'équipement de protection individuelle. En outre, il y aura un financement supplémentaire de 760,8 millions de dollars pour le Fonds de soutien aux communautés autochtones en vue d'aider les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que les organismes autochtones urbains et hors réserves servant les peuples autochtones, à répondre aux besoins uniques de leurs populations pendant la pandémie de COVID-19. Ces fonds permettront de prévenir la propagation de la COVID-19, de soutenir les personnes âgées et les membres vulnérables de la communauté, de fournir une assistance en santé mentale et des services d'intervention d'urgence, de lutter contre l'insécurité alimentaire et de soutenir les enfants.

