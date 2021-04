OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) surveille de près le nombre de cas de COVID-19 signalés dans les communautés des Premières Nations à l'échelle du pays.

La Semaine nationale de promotion de la vaccination (SNPV) 2021 est l'occasion de rappeler l'importance des vaccins pour protéger les gens contre les maladies. Cette année, pendant la SNPV, dites à votre famille et à vos amis qu'il est important de se faire vacciner contre la COVID-19 et de maintenir à jour leurs autres vaccins. Les vaccins nous protègent tous contre de graves maladies évitables par la vaccination et contribuent à réduire le fardeau du système de santé canadien.

Pendant que les vaccins contre la COVID-19 sont distribués dans tout le pays, nous devons continuer à suivre les mesures sanitaires pour assurer la sécurité de nos proches, de nos communautés et de nous-mêmes. Il s'agit notamment de réduire au minimum nos contacts avec des personnes qui ne font pas partie de notre ménage, d'éviter les lieux bondés, de porter un masque et de se laver les mains fréquemment.

Dans les communautés des Premières Nations, en date du 28 avril, SAC a constaté :

27 059 cas positifs de COVID-19 confirmés

723 cas actifs

26 024 personnes rétablies

312 décès

Il y a 1 cas actif dans le Nunavik, au Québec. En date du 28 avril, le gouvernement du Nunavut signale 50 cas actifs de COVID-19 à Iqaluit, à Kinngait et à Rankin Inlet. Le Canada est résolu à soutenir le Nunavut durant cette dernière vague d'éclosions.

En date du 26 avril 2021, plus de 14,4 millions de vaccins contre la COVID-19 avaient été distribués au pays. Le 27 avril, 366 418 vaccins avaient été administrés dans 661 communautés des Premières Nations, des Inuits et des territoires. Selon les chiffres des projections démographiques de Statistique Canada en 2020, plus de 59 % des adultes des communautés des Premières Nations, ainsi que plus de 72 % des adultes vivant dans les territoires, ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

On observe de nombreux exemples de réussite partout au pays alors que la vaccination se poursuit. Au Québec, toutes les communautés des Premières Nations ont commencé la vaccination de masse. La communauté de Kahnawake a terminé sa campagne de vaccination de masse la semaine dernière. Dans l'ensemble, 74 % des membres de la communauté qui sont admissibles ont été vaccinés au centre de vaccination de masse.

En Alberta, la vaccination est également en cours dans toutes les communautés des Premières Nations. En date du 25 avril, 39 % des personnes âgées de plus de 18 ans vivant dans des réserves avaient reçu une dose du vaccin contre la COVID-19 et 16 % avaient été complètement vaccinées. Les dirigeants autochtones de la municipalité régionale de Wood Buffalo continuent de faire preuve de leadership et travaillent avec diligence à la mise en œuvre de la vaccination et à l'adoption du vaccin. La disponibilité des vaccins a augmenté et l'admissibilité a été élargie pour les résidents de la région de Wood Buffalo en réponse à l'augmentation considérable des cas de COVID-19. Il est encourageant de constater le soutien et les partenariats dans la vaccination. Malgré une augmentation récente du nombre de cas en Alberta, le nombre de cas actifs dans les communautés des Premières Nations vivant dans les réserves reste relativement faible, pour un total de 223 cas actifs.

La planification de la vaccination en milieu urbain est toujours une priorité dans tout le pays. La fin de semaine dernière, une clinique temporaire de deux jours a été établie pour les Autochtones au Centre d'amitié N'Amerind à London, en Ontario. Une clinique pour les Autochtones en milieu urbain a également vu le jour à Calgary, en Alberta le 21 avril. Il s'agit de la deuxième clinique dirigée par une coalition d'organisations autochtones dans la ville. De plus, la Nation métisse de la Saskatchewan (NM-S) a lancé vendredi, en partenariat avec les autorités sanitaires de la Saskatchewan, sa campagne Vaccinated Métis Strong visant à organiser une clinique de vaccination temporaire contre la COVID-19 dans le nouveau bâtiment de la NM-S au centre-ville de Saskatoon.

Les Forces armées canadiennes (FAC) continuent également d'aider les équipes de vaccination à accélérer le rythme de l'immunisation dans un certain nombre de communautés autochtones vivant dans des réserves dans le nord du Manitoba. Jusqu'à présent, les FAC ont aidé 11 communautés. La semaine dernière, les FAC, avec les professionnels de la santé des communautés, ont prêté main-forte aux cliniques de vaccination et aux activités de sensibilisation dans la Première Nation de Barren Lands, la Nation crie O-Pipon-Na-Piwin et la Première Nation Denesuline de Northlands. Cette semaine, les FAC planifieront l'organisation des cliniques de vaccination pour les deuxièmes doses.

Depuis la fin janvier 2021, les FAC aident les autorités provinciales chargées de la vaccination à accomplir les tâches liées à l'administration des vaccins dans plus de 25 communautés de la Nishnawbe Aski Nation, dans le nord de l'Ontario. Cette semaine, les FAC aideront les communautés des Premières Nations de Wunnumin et de Pikangikum à administrer les deuxièmes doses.

