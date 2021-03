OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) surveille de près le nombre de cas de COVID-19 signalés dans les communautés des Premières Nations à l'échelle du pays. Dans l'ensemble, la baisse du nombre de cas actifs se poursuit, 1151 cas actifs ayant été signalés en date du 18 mars 2021.

Le premier anniversaire de la pandémie de COVID-19 est chose du passé et nous envisageons l'avenir avec optimisme et espoir à mesure que les campagnes de vaccination s'accélèrent aux quatre coins du pays. Même après avoir été vaccinés, nous devons continuer à respecter les mesures de santé publique : limiter le plus possible nos interactions avec les personnes qui ne font pas partie de notre maisonnée, éviter les espaces clos et les lieux bondés, porter un masque et nous laver les mains fréquemment.

Dans les communautés des Premières Nations, en date du 18 mars, SAC a constaté :

23 589 cas positifs de COVID-19 confirmés

1151 cas actifs

22 172 personnes rétablies

266 décès

En tout, 48 cas positifs ont été confirmés dans le Nunavik, au Québec, dont seulement 6 de ces cas sont actifs. En date du 18 mars, le gouvernement du Nunavut signale 2 cas actifs dans la région de Kivalliq et un total de 395 cas de COVID-19 confirmés depuis le début de la pandémie. Des 395 cas signalés, 389 personnes se sont rétablies du virus.

Au 17 mars 2021, plus de 4,7 millions de vaccins contre la COVID-19 avaient été distribués au pays. En date du 18 mars 2021, Services aux Autochtones Canada (SAC) a constaté que plus de 200 560 doses avaient été administrées et que la vaccination était en cours dans 586 communautés (groupes prioritaires ou tous les adultes) des Premières Nations et inuites dans les provinces et les territoires. Il s'agit d'une moyenne de 54 doses administrées pour 100 adultes dans les communautés des Premières Nations et inuites dans les provinces et les résidents adultes dans les territoires. Ce chiffre est plus de cinq fois supérieur à celui de l'ensemble de la population adulte du Canada. En Saskatchewan, par exemple, des cliniques de vaccination communautaires sont à l'œuvre dans 82 Premières Nations de la province. Des travaux sont également en cours pour tirer parti des vaccinateurs non traditionnels, tels que les dentistes, pharmaciens, hygiénistes dentaires, diététiciens, etc. pour soutenir la vaccination de masse et appuyer le personnel infirmier communautaire existant. En Alberta, les cliniques sont en train de se terminer dans les deux communautés accessibles uniquement par avion (Fox Lake et Fort Chip). Ces cliniques étaient axées sur la vaccination des adultes de 18 ans et plus.

SAC appuie toujours la campagne de vaccination des adultes autochtones qui vivent en milieu urbain partout au Canada. Cette vaccination est en cours dans plusieurs villes, dont Toronto, Ottawa, Calgary et des villes de la Colombie-Britannique. On prévoit vacciner dans d'autres villes, notamment Saskatoon, North Battleford et Prince Albert.

Les adultes et les communautés autochtones sont prioritaires pour ce qui est de l'accès aux vaccins, car ils courent davantage de risques d'avoir des infections et des maladies graves en raison de l'histoire de la colonisation et des barrières systémiques qui en résultent comme des taux supérieurs de maladies chroniques, un accès réduit aux soins de santé et un manque d'infrastructures (logement, distribution d'eau et services médicaux, par exemple).

SAC continue également à soutenir les communautés en leur fournissant des équipements de protection individuelle, ainsi que des équipements de test au point de service (tests COVID-19). Au 5 mars 2021, SAC avait fourni près de 400 équipements de test au point de service et plus de 81 000 cartouches de test à plus de 18 080 sites dans les communautés autochtones, à proximité de celles-ci ou les desservant. Comme d'autres tests devraient arriver dans les mois à venir, SAC collabore étroitement avec les communautés, le Laboratoire national de microbiologie et les laboratoires provinciaux pour fournir des tests à toute communauté restante qui a la capacité de les mettre en œuvre, et pour explorer d'autres utilisations possibles pour protéger les communautés.

Plusieurs partenaires fédéraux, dont l'Agence de la santé publique du Canada, les Forces armées canadiennes (FAC), SAC et la Gendarmerie royale du Canada maintiennent leur collaboration avec les communautés, les provinces et les territoires afin d'évaluer les besoins et soutiens communautaires courants nécessaires et d'améliorer la situation. Les FAC sont affectées dans la Mathias Colomb Cree Nation au Manitoba pour l'aider dans sa lutte contre la COVID-19. Elles sont épaulées par d'autres partenaires, dont la Force opérationnelle du Canada 4, la Croix-Rouge canadienne et les ambassadeurs de l'Assemblée des chefs du Manitoba. Le soutien d'urgence dans la communauté sert à appuyer le centre d'opérations d'urgence (COU) local, à favoriser la sensibilisation du public quant aux mesures sanitaires en vigueur et aux programmes de vaccination contre la COVID-19 en plus de procurer d'autres soutiens logistiques et communautaires au besoin. SAC compte un agent de liaison fédéral dans la communauté pour assurer la coordination. Dans les deux derniers mois, des Rangers canadiens étaient présents régulièrement dans plus de 25 communautés de la Nation Nishnawbe Aski dans le Nord de l'Ontario, prêtant main-forte aux instances provinciales pour exécuter des tâches d'immunisation. Ces renforts s'ajoutent aux FAC déployées dans de nombreuses communautés des Premières Nations pour intervenir ces derniers mois dans la gestion d'éclosions de COVID-19 et la facilitation de la vaccination.

De plus, SAC travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et les FAC, ainsi qu'avec des partenaires des Premières Nations et d'autres fournisseurs de services, afin d'élargir et d'accélérer le déploiement du vaccin dans les communautés des Premières Nations au Manitoba. Plusieurs de ces communautés ont été fortement touchées par les épidémies de COVID-19. C'est pourquoi SAC, les FAC et leurs partenaires commenceront bientôt à soutenir les programmes de vaccination dans un certain nombre de communautés éloignées ou isolées vivant dans des réserves, ainsi que dans un certain nombre de communautés autochtones plus nombreuses vivant dans des réserves. Les équipes apporteront leur soutien de plusieurs manières, notamment en administrant les vaccins contre la COVID-19, en fournissant un soutien logistique et en coordonnant la livraison de biens et de fournitures.

