OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada

Services aux Autochtones Canada (SAC) s'est engagé à soutenir les communautés autochtones dans leur réponse à la COVID-19 et continue à travailler en étroite collaboration avec les organisations autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

À la fin de juillet 2021, le Canada avait reçu suffisamment de doses pour vacciner entièrement toutes les personnes admissibles au pays. En date du 9 août 2021, plus de 62 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 avaient été distribuées dans tout le pays.

En date du 10 août 2021, plus de 86 % des personnes âgées de 12 ans et plus avaient reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des territoires. De ce groupe, plus de 65 % ont reçu leur deuxième dose. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, plus de 81 % des personnes âgées de 12 ans et plus avaient reçu une dose, et 68 % avaient reçu deux doses en date du 31 juillet 2021.

Les régions de SAC et les communautés autochtones de tout le pays ont intensifié leurs efforts de promotion et de vaccination contre la COVID-19 auprès des Autochtones. Nous remercions toutes les personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin et rappelons à tous de bien veiller à prendre un rendez-vous pour leur deuxième dose afin de se protéger contre les conséquences graves de la maladie, comme l'hospitalisation et le décès, surtout dans le contexte du variant Delta.

Compte tenu de la levée rapide des restrictions concernant la COVID-19 et de l'éventualité d'une quatrième vague provoquée par le variant Delta chez les peuples autochtones, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour éviter des répercussions dévastatrices sur les communautés autochtones, notamment par le biais de vaccins, de la sensibilisation et de mesures de santé publique continues. Ces mesures sont cruciales car une grande partie de la population autochtone, en particulier dans les réserves, est constituée d'enfants de moins de 12 ans, qui n'ont pas encore le droit de recevoir une dose, ce qui pourrait mettre les communautés en danger, si la COVID-19 venait à se propager parmi les personnes non vaccinées.

En Saskatchewan, les cas actifs de COVID-19 continuent d'augmenter, en particulier dans le nord, où trois éclosions sont survenues dans des communautés de Premières Nations. La région saskatchewanaise de Services aux Autochtones Canada, la Northern Inter-Tribal Health Authority et les communautés travaillent en partenariat afin de vaincre la réticence à la vaccination en donnant accès à des tests et à des séances de vaccination, en faisant la promotion des mesures de santé publique (port des masques et distanciation physique) et en distribuant des masques et des désinfectants pour les mains pendant des événements et des rassemblements culturels de Premières Nations.

Pendant les trois jours du tournoi de hockey Fred Sasakamoose "Chief Thunderstick" National Championships, qui aura lieu cette fin de semaine à Saskatoon, les Battlefords Agency Tribal Chiefs et la Saskatchewan Health Authority ont prévu une clinique sur place pour offrir aux spectateurs de passer un test de dépistage de la COVID-19 ou de recevoir un vaccin.

Alors que les provinces et les territoires poursuivent l'assouplissement des mesures de santé publique, il est important de noter que l'évolution de la situation dépendra du niveau de risque au sein de leurs communautés et aux alentours, selon les taux de COVID-19, de la présence de variants préoccupants, de la couverture vaccinale dans chaque administration, des capacités en matière de santé publique et de soins de santé, ainsi que de la vulnérabilité des communautés. Les membres du public doivent continuer de suivre les recommandations de leur communauté sur les mesures de prévention personnelles, comme le port du masque, la distanciation physique et l'obtention de deux doses d'un vaccin contre la COVID-19 offert au Canada.

En date du 11 août 2021, les données suivantes concernant la COVID-19 ont été confirmées :

33 448 cas positifs confirmés de COVID-19;

288 cas actifs;

32 776 personnes rétablies;

384 décès.

Les Forces armées canadiennes (FAC) sont une composante essentielle de la réponse pangouvernementale du Canada à la pandémie. Les FAC sont heureuses de travailler en étroite collaboration avec les partenaires des provinces et des territoires ainsi que les dirigeants autochtones pour apporter un soutien d'urgence à tous les membres des communautés touchées par les récentes éclosions de COVID-19.

En date d'août 2021, les FAC avaient aidé plus de 100 communautés autochtones partout au pays depuis le début de la pandémie. Les FAC demeurent prêtes à intervenir pour aider à protéger les Canadiens, au moment et à l'endroit exigés par le gouvernement ou les partenaires autochtones.

Dans le cadre de l'opération LASER, qui est la réponse des FAC à une situation de pandémie mondiale, des Rangers canadiens aident aux efforts de lutte contre la COVID-19 dans la Première Nation de Hatchet Lake, en Saskatchewan. Les FAC ont récemment terminé leur mission de soutien de la Première Nation Attawapiskat en Ontario.

Des Rangers canadiens sont aussi présents dans de nombreuses communautés dans l'ensemble du pays en tant que sentinelles pour aider à cerner les nouvelles demandes.

