TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Services aux Autochtones Canada

Services aux Autochtones Canada (SAC) s'est engagé à soutenir les communautés autochtones dans leur réponse à la COVID-19 et continue de travailler en étroite collaboration avec les organisations autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Partout au pays, les communautés sont confrontées à des risques d'incendie et à la gestion de la pandémie de COVID-19. Nous continuons d'appuyer les communautés qui font face à des catastrophes naturelles, y compris des inondations et des incendies.

En date du 12 juillet 2021, le Canada et ses partenaires font état d'un exploit incroyable dans leurs efforts de vaccination, puisque plus de 51 639 488 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été distribuées dans tout le pays. En date du 13 juillet 2021, plus de 75 % des personnes âgées de 18 ans et plus avaient reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19 dans les communautés des Premières Nations pour lesquelles de l'information était disponible, et plus de 56 % avaient reçu deux doses.

Les Autochtones âgés de 12 ans et plus peuvent actuellement s'inscrire pour recevoir leur première dose de vaccin. En date du 13 juillet 2021, plus de 81 % des personnes âgées de 12 ans et plus avaient reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19 dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des territoires. De ce groupe, plus de 57 % ont reçu leur deuxième dose. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, plus de 77 % des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu une première dose, et 41 % en ont reçu deux.

Nous remercions tous ceux qui ont reçu leur première dose de vaccin et nous rappelons à tous les Canadiens de prendre rendez-vous pour recevoir la deuxième dose afin de réduire plus efficacement les conséquences graves de la maladie, comme l'hospitalisation et les décès. Compte tenu de la propagation des variants préoccupants, y compris le variant Delta, il est important que les gens reçoivent les deux doses d'un vaccin contre la COVID-19. Il est nécessaire d'être pleinement vacciné et de suivre toutes les mesures de santé publique pour se protéger mutuellement et réduire la propagation de la COVID-19. L'été est souvent l'occasion de se réunir en famille et entre amis; cependant, nous devons tous faire preuve de rigueur et suivre les mesures de santé publique afin de réduire la propagation de la COVID-19.

Alors que les provinces et les territoires continuent d'assouplir les mesures restrictives en matière de santé publique, il faudra tenir compte du niveau de risque actuel dans les communautés et à proximité, notamment les taux d'infection à la COVID-19, la présence de variants préoccupants, la couverture vaccinale dans chaque administration, les capacités en matière de santé publique et de soins de santé, ainsi que les vulnérabilités des communautés. Les membres du public devront continuer de suivre les recommandations communautaires en vigueur sur le recours à des mesures de prévention personnelles, comme le port du masque, la distanciation physique et la vaccination à deux doses d'un vaccin contre la COVID-19 actuellement disponible au Canada.

En date du 13 juillet 2021, les données suivantes concernant la COVID-19 ont été confirmées :

32 543 cas positifs de COVID-19 confirmés;

334 cas actifs;

31 828 personnes rétablies;

371 décès.

Les Forces armées canadiennes (FAC) constituent un élément essentiel de l'intervention pangouvernementale du Canada face à la pandémie de COVID-19. Les FAC sont heureuses de travailler en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les dirigeants autochtones partenaires afin d'offrir un soutien d'urgence à tous les membres des communautés touchées par les récentes éclosions de COVID-19 partout au pays.

Dans le cadre de l'opération VECTOR, qui est le soutien des FAC aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour la distribution des vaccins contre la COVID-19, les Rangers canadiens et d'autres membres des FAC offrent leur aide aux autorités provinciales de vaccination.

L'opération Remote Immunity 2.0 de l'ORNGE, lancée le 31 mai 2021, vise à vacciner environ 6 000 jeunes âgés de 12 à 17 ans dans 31 communautés des Premières Nations de l'Ontario accessibles par avion et de Moosonee. Cette semaine, les cliniques de vaccination des FAC soutenues par ORNGE se tiendront dans les Premières Nations de King Fisher Lake, de Bearskin Lake, de Wunnumin et de North Spirit Lake.

Dans le cadre de l'opération LASER, qui est la réponse des FAC dans un contexte de pandémie mondiale, des Rangers canadiens sont actuellement mobilisés dans la Première Nation de Kashechewan, en Ontario, et la Première Nation de Hatchet Lake, en Saskatchewan, afin de contribuer aux efforts de lutte contre la COVID-19 dans ces communautés.

SAC collabore également avec d'autres ministères fédéraux pour répondre à la demande d'aide du gouvernement du Yukon. Le Ministère a communiqué avec le Conseil des Premières Nations du Yukon afin de déterminer si des communautés des Premières nations ont des besoins particuliers qui pourraient être pris en charge par le Fonds de soutien aux communautés autochtones.

La communauté de Hatchet Lake, dans le nord de la Saskatchewan, a connu une éclosion liée au variant Delta comportant plus de 100 cas actifs. Le variant Delta est plus grave, plus facilement transmissible et plus résistant à une dose unique d'un vaccin à ARN messager ou du vaccin AstraZeneca/Vaccin COVISHIELD.

Des Rangers canadiens sont aussi présents dans de nombreuses communautés au pays en tant que sentinelles pour aider à cerner les nouvelles demandes.

La semaine dernière, les FAC ont déployé des ressources en Colombie-Britannique pour appuyer les efforts locaux d'intervention d'urgence en cours en raison de feux de forêt.

La fin de semaine dernière, les FAC ont également reçu une demande d'aide de la province de l'Ontario afin d'appuyer l'évacuation des communautés touchées par les incendies sévissant dans le nord-ouest de l'Ontario. À l'heure actuelle, les FAC participent à l'évacuation des membres des Premières Nations de Poplar Hill, de Deer Lake et de Pikangikum, selon les priorités de la province de l'Ontario.

Les FAC aident également le gouvernement du Yukon à atténuer les effets des inondations en fournissant du personnel et de l'équipement.

